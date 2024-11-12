Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами arrow

День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

12 листопада 2024 06:07
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
День ангела 12 листопада — привітання з іменинами в листівках
Маленький ангел у полі квітів. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україні традиція вшановувати іменини має глибокі корені, і кожен такий день стає гарною нагодою для теплих привітань та подарунків. Сьогодні 12 листопада свої іменини святкують чимало українців.

Про це повідомляють Новини.LIVE 

Читайте також:

Хто святкує День ангела 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, буде особливий день для всіх, хто носить імена Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан та Юліан. Адже саме вони сьогодні відзначають свій День ангела.

  • Артем — ім'я походить від грецького імені Ареміос і у перекладі означає "неушкоджений" чи "бездоганного здоров'я". Носії цього імені вважаються добрими, хоробрими, впевненими та спокійними людьми. 
  • Герман — це ім'я має латинське походження, яке у перекладі має значення "близький" і "рідний".  Чоловіки з цим ім’ям сміливі, вольові та цілеспрямовані.
  • Йосип — це ім'я має давньоєврейське походження і означає "збільшення", "прибуток". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, які чуйні на будь-яке лихо та завжди готові прийти на допомогу.
  • Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження й означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід комунікабельний та вміє розбиратися в людях. Також чоловіки з цим іменем мають лідерські якості.
  • Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. 
  • Максим — ім’я має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Такі чоловіки є впевненими та прагнуть досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. 
  • Олександр — ім’я має давньогрецьке походження, що означає "той, хто захищає людей". Носії цього імені дуже активні та напористі особистості, які люблять і вміють справляти гарне враження.
  • Марк — ім’я походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". У першу чергу це сильні, мужні і войовничі чоловіки в одній особі. 
  • Матвій — це давньоєврейське ім'я, буквальний переклад — "подарований Богом". Носії цього імені скромні та не люблять конфлікти і суперечки.
  • Семен — ім’я давньоєврейського походження від імені "Шимон", тобто, "слухати" або "почутий Богом". Власники цього імені вважаються мудрими, благородними, харизматичними і впевненими у собі особистостями.
  • Степан —  ім'я походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Такі чоловіки є серйозними і привабливими. 
  • Юліан — ім’я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Такі чоловіки наділені високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями.
  • Анастасія — з грецької мови ім'я означає "повернута до життя". Носії цього імені суперечливі, схильні до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, мають відмінну інтуїцію та аналітичні здібності.
  • Олена — ім'я Олена перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Такі дівчата більш замкнуті та сором'язливі, але за ближчого знайомства можна побачити в них життєрадісну й емоційну натуру.

День ангела 12 листопада — щирі привітання у прозі

Привітання з Днем ангела можуть бути різноманітними — від сердечних слів та побажань до символічних подарунків. 

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та надихає на великі справи. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, тепла і любові у серці. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості, а всі твої мрії здійснюються!

***

Сьогодні особливий день — твій День ангела! Нехай це свято наповнить твоє життя світлом і добром. Бажаю тобі міцного здоров'я, гармонії в душі, успіху у всіх починаннях та вірних друзів поруч. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес і радості!

***

Зі святом тебе! Бажаю тобі міцного здоров’я, благополуччя, терпіння і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато приємних сюрпризів, усмішок і гарного настрою. Бажаю тобі невичерпної енергії, нових досягнень та гармонії у всіх сферах життя.

День ангела 12 листопада — привітання у листівках

З днем ангела
Привітання з Днем ангела. Фото: v24.com.ua
12 листопада День Анастасії - яскраві привітання з Днем ангела для Насті - Главред
З Днем ангела Анастасія. Фото: Доброта
день ангела відкритка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 12 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в листопаді 2024 року.

Раніше ми писали про те, коли розпочнеться та завершиться Різдвяний піст і які діятимуть важливі обмеження впродовж цього періоду.

Україна День ангела іменини свята імена привітання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали

Ексклюзив

06:16 Міністр агрополітики назвав одну із найпроблемніших галузей

06:10 Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

06:07 День ангела 12 листопада — як привітати з іменинами

06:01 Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

05:55 Як дізнатися чи наклав ТЦК та СП штраф за непоновлення даних

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:05 Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети

05:05 Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

04:30 З якими хворобами очей не мобілізують — вже є відповідь

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачуємо за проїзд" — контролерам видадуть особливі термінали

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку