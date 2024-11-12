День ангела 12 листопада — привітання з іменинами в листівках

Маленький ангел у полі квітів. Ілюстративне фото: Freepick

В Україні традиція вшановувати іменини має глибокі корені, і кожен такий день стає гарною нагодою для теплих привітань та подарунків. Сьогодні 12 листопада свої іменини святкують чимало українців.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Хто святкує День ангела 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, буде особливий день для всіх, хто носить імена Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан та Юліан. Адже саме вони сьогодні відзначають свій День ангела.

Артем — ім'я походить від грецького імені Ареміос і у перекладі означає "неушкоджений" чи "бездоганного здоров'я". Носії цього імені вважаються добрими, хоробрими, впевненими та спокійними людьми.

Герман — це ім'я має латинське походження, яке у перекладі має значення "близький" і "рідний". Чоловіки з цим ім’ям сміливі, вольові та цілеспрямовані.

Йосип — це ім'я має давньоєврейське походження і означає "збільшення", "прибуток". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, які чуйні на будь-яке лихо та завжди готові прийти на допомогу.

Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження й означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід комунікабельний та вміє розбиратися в людях. Також чоловіки з цим іменем мають лідерські якості.

Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний.

Максим — ім’я має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Такі чоловіки є впевненими та прагнуть досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту.

Олександр — ім’я має давньогрецьке походження, що означає "той, хто захищає людей". Носії цього імені дуже активні та напористі особистості, які люблять і вміють справляти гарне враження.

Марк — ім’я походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". У першу чергу це сильні, мужні і войовничі чоловіки в одній особі.

Матвій — це давньоєврейське ім'я, буквальний переклад — "подарований Богом". Носії цього імені скромні та не люблять конфлікти і суперечки.

Семен — ім’я давньоєврейського походження від імені "Шимон", тобто, "слухати" або "почутий Богом". Власники цього імені вважаються мудрими, благородними, харизматичними і впевненими у собі особистостями.

Степан — ім'я походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Такі чоловіки є серйозними і привабливими.

Юліан — ім’я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Такі чоловіки наділені високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями.

Анастасія — з грецької мови ім'я означає "повернута до життя". Носії цього імені суперечливі, схильні до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, мають відмінну інтуїцію та аналітичні здібності.

Олена — ім'я Олена перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Такі дівчата більш замкнуті та сором'язливі, але за ближчого знайомства можна побачити в них життєрадісну й емоційну натуру.

День ангела 12 листопада — щирі привітання у прозі

Привітання з Днем ангела можуть бути різноманітними — від сердечних слів та побажань до символічних подарунків.

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та надихає на великі справи. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, тепла і любові у серці. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості, а всі твої мрії здійснюються!

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Сьогодні особливий день — твій День ангела! Нехай це свято наповнить твоє життя світлом і добром. Бажаю тобі міцного здоров'я, гармонії в душі, успіху у всіх починаннях та вірних друзів поруч. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес і радості!

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Зі святом тебе! Бажаю тобі міцного здоров’я, благополуччя, терпіння і справжнього щастя! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч.

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато приємних сюрпризів, усмішок і гарного настрою. Бажаю тобі невичерпної енергії, нових досягнень та гармонії у всіх сферах життя.

День ангела 12 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото: v24.com.ua

З Днем ангела Анастасія. Фото: Доброта

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 12 листопада — привітання у відео

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