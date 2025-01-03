Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Гороскоп на 3 січня: Близнюкам — знайомства, Левам — успіх arrow

Гороскоп на 3 січня: Близнюкам — знайомства, Левам — успіх

3 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 3 січня 2025 року, для всіх знаків зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для усіх знаків Зодіаку на 3 січня. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 3 січня, зірки відкриють для багатьох знаків Зодіаку нові можливості. Цей день варто присвятити проблемам, які вас давно турбують та розпланувати довгострокові цілі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи для кожного знака Зодіаку.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 3 січня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День сприятливий для вирішення фінансових питань і завершення розпочатих справ. Уникайте конфліктів на роботі, проявіть терпіння. У стосунках із близькими будьте відкритими, але уникайте різких висловлювань. Вечір чудово підходить для роздумів і планування наступного тижня.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сконцентруйтесь на сімейних справах. У фінансових питаннях дотримуйтесь обережності, уникайте ризикованих інвестицій. Не ігноруйте сигнали вашого тіла — час подумати про здоровий спосіб життя.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергія дня сприяє навчанням і роботі. Можливі нові знайомства, які принесуть користь у майбутньому. Приділіть час плануванню, адже деякі ідеї можуть виявитися дуже перспективними. Відносини з колегами чи друзями будуть приємними й продуктивними.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для домашніх справ і побуту. Зосередьтесь на відпочинку та турботі про себе. Уникайте перевантажень і стресу. Можливе несподіване вирішення старої проблеми, що давно вас турбує. Проведіть час із сім’єю — це додасть вам внутрішньої гармонії.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У п'ятницю вас чекає ймовірний успіх а роботі або бізнесі. Використовуйте свої лідерські якості, щоб вирішити важливі питання. Вечір буде сприятливим для романтичних зустрічей. Намагайтеся не перевантажувати себе протягом дня і пам'ятайте про важливість якісного відпочинку.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День може принести багато приємних несподіванок. Відкриються нові перспективи в кар’єрі. Не бійтеся проявити ініціативу. Приділіть час аналізу минулого року — це допоможе вам зробити правильні висновки і рухатися далі.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вдалий час для вирішення важливих питань у відносинах. Гармонія і порозуміння з близькими будуть сприяти гарному настрою. Якщо у вас є творчі проєкти, день ідеально підходить для натхнення і реалізації ідей.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вас чекає продуктивний день. Можливий несподіваний прибуток або винагорода за ваші зусилля. Зверніть увагу на здоров'я – навіть коротка прогулянка може значно підняти ваш настрій. Вечір чудово підійде для відпочинку з книгою або перегляду цікавого фільму.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День буде динамічним. Успіх прийде, якщо ви сконцентруєтесь на головному. Займіться фізичною активністю, це допоможе підняти настрій. Можливі нові знайомства або несподівані ідеї, які розкриють нові горизонти для вашого розвитку.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Присвятіть час роботі над довгостроковими цілями. Ваші зусилля будуть оцінені. В особистих відносинах можливі теплі моменти. Сьогодні ви також можете отримати корисну пораду або підтримку від того, від кого не очікували.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Нові можливості з'являться на горизонті. Прислухайтесь до порад друзів. День сприятливий для творчості й саморозвитку. Не бійтеся змін — вони можуть виявитися саме тим, що вам зараз потрібно. Ввечері помедитуйте та сплануйте заздалегідь вихідні.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День підходить для вирішення фінансових питань і розвитку своїх талантів. Проведіть час із близькими, це наповнить вас енергією. Завтра ви також можете знайти натхнення для реалізації давніх мрій, тож будьте уважними до знаків долі.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми розповідали,яким знакам Зодіаку усі позаздрять у новому році.

Також дізнайтеся, хто зі знаків розійдеться із другою половинкою за Таро.

гороскоп Астрологія зірки щоденний гороскоп передбачення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року