З Днем ангела Марини 17 липня 2024 — картинки, привітання в прозі, віршах з іменинами

Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 липня, представниці прекрасної статі з іменем Марина за новим церковним православним календарем святкують свій День ангела. У цю ж дату віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської.

Новини.LIVE підготував найгарніші та найщиріші привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Марин, які святкують сьогодні, 17 липня, свої іменини.

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Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Люба Маринко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

В День ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Марину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

Марину ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

Марино, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марині помагає,

Ангел покровитель!

***

Вітаю з Днем ангела, Марино!

Щаслива будь, співай, танцюй, радій!

Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!

І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!

Хай буде в тебе все — кохання, гроші,

Гармонія в душі та в тілі лад,

Хай буде в тебе все, що є хороше!

І щастя неймовірний зорепад!

Привітання з Днем ангела Марини у щирій прозі

Мила наша Мариночко! Бажаємо тобі райдужних днів та прекрасного настрою. Нехай щастя та посмішка ніколи не залишають тебе. З Днем ангела!

***

Марина, з Днем ангела тебе я вітаю! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!

***

Маринко, щиро вітаю з іменинами! Живи весело і з оптимізмом дивись на світ. Не пускай у своє серце негаразди, смуток та тугу. Нехай у твоїй душі завжди співає весна.

***

Марина, прийми мої щирі вітання! Бажаю жити в світі, наповненому гармонією і добротою. Нехай щоранку зі сходом сонця в твоє життя вливається потік радісних подій, змушуючи вірити в чудеса і мріяти про нездійсненні бажання.

***

Марина, з Днем ангела! На честь свята хочу від душі побажати тобі душевної гармонії, внутрішнього зросту, сміливих ідей та їх втілення, натхнення та виконання кожної, навіть найдивовижнішої мрії. Нехай у твоєму житті відбуваються тільки хороші події.

***

Дорога Марино, вітаю тебе з Днем ангела! Будь завжди такою ж надзвичайно красивою і неймовірно цікавою. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими подіями, добрими відданими друзями та маленькими веселими витівками.

***

Марина, вітаю зі святом! Бажаю приголомшливого настрою, легкості в справах, досягнення цілей і прекрасних перспектив. Будь завжди надзвичайно красива, щиро кохана і повністю незалежна.

***

Марина, у твої іменини хочу побажати тобі океан любові, море щастя, глибокої річки радості та джерело фантазії.

***

Щиро вітаю тебе, Марина, з красивим святом Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лиш одного: нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

***

Марина, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе, зберігає від печалі та бід. Від щирого серця бажаю багато щастя і любові!

***

Марина, в День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких.

***

Марина, з Днем ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди й в усьому!

День ангела Марини 17 липня — яскраві листівки

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Марини 2024 року

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