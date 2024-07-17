З Днем ангела Марини 17 липня 2024 — картинки, привітання в прозі, віршах з іменинами

День ангела Марини 17 липня — щирі привітання у прозі, віршах і листівках
Сьогодні, 17 липня, представниці прекрасної статі з іменем Марина за новим церковним православним календарем святкують свій День ангела. У цю ж дату віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської.
Новини.LIVE підготував найгарніші та найщиріші привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Марин, які святкують сьогодні, 17 липня, свої іменини.
Іменини Марини 2024 — найгарніші вірші-привітання українською мовою
Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини — Марини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
***
Люба Маринко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
В День ангела Марини, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Марину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Марину ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Моя прекрасна Марино,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,
Завжди веселою лишайся,
Рідним близьким посміхайся,
Нехай любов прекрасна буде,
Нехай тебе цінують люди!
***
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!
***
Марино, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов'ю вміють зігрівати.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Марині помагає,
Ангел покровитель!
***
Вітаю з Днем ангела, Марино!
Щаслива будь, співай, танцюй, радій!
Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!
І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!
Хай буде в тебе все — кохання, гроші,
Гармонія в душі та в тілі лад,
Хай буде в тебе все, що є хороше!
І щастя неймовірний зорепад!
Привітання з Днем ангела Марини у щирій прозі
Мила наша Мариночко! Бажаємо тобі райдужних днів та прекрасного настрою. Нехай щастя та посмішка ніколи не залишають тебе. З Днем ангела!
***
Марина, з Днем ангела тебе я вітаю! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!
***
Маринко, щиро вітаю з іменинами! Живи весело і з оптимізмом дивись на світ. Не пускай у своє серце негаразди, смуток та тугу. Нехай у твоїй душі завжди співає весна.
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Марина, прийми мої щирі вітання! Бажаю жити в світі, наповненому гармонією і добротою. Нехай щоранку зі сходом сонця в твоє життя вливається потік радісних подій, змушуючи вірити в чудеса і мріяти про нездійсненні бажання.
***
Марина, з Днем ангела! На честь свята хочу від душі побажати тобі душевної гармонії, внутрішнього зросту, сміливих ідей та їх втілення, натхнення та виконання кожної, навіть найдивовижнішої мрії. Нехай у твоєму житті відбуваються тільки хороші події.
***
Дорога Марино, вітаю тебе з Днем ангела! Будь завжди такою ж надзвичайно красивою і неймовірно цікавою. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими подіями, добрими відданими друзями та маленькими веселими витівками.
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Марина, вітаю зі святом! Бажаю приголомшливого настрою, легкості в справах, досягнення цілей і прекрасних перспектив. Будь завжди надзвичайно красива, щиро кохана і повністю незалежна.
***
Марина, у твої іменини хочу побажати тобі океан любові, море щастя, глибокої річки радості та джерело фантазії.
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Щиро вітаю тебе, Марина, з красивим святом Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лиш одного: нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.
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Марина, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе, зберігає від печалі та бід. Від щирого серця бажаю багато щастя і любові!
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Марина, в День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких.
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Марина, з Днем ангела! Нехай від тебе він ніколи не відлітає та допомагає завжди й в усьому!
День ангела Марини 17 липня — яскраві листівки
Відеопривітання з Днем ангела Марини 2024 року
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