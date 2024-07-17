С Днем ангела Марины 17 июля 2024 года — картинки, поздравления в прозе, стихах с именинами

День ангела Марины 17 июля — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Сегодня, 17 июля, представительницы прекрасного пола с именем Марина по новому церковному православному календарю празднуют свой День ангела. В эту же дату верующие чтят память великомученицы Марины Антиохийской.
Новини.LIVE подготовил самые красивые и искренние поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Марин, празднующих сегодня, 17 июля, свои именины.
Именины Марины 2024 — самые красивые стихи-поздравления на украинском языке
Сегодня наступили именины
У лучшей девушки – Марины!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
***
Дорогая Маринка, мамино утешение!
Искрись здоровьем, колокольчиками смеха.
Чтобы радость и счастье тебя обнимали,
Чтобы ангелы Божии тебя хранили!
***
В День ангела Марины, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Пусть Марину нашу ангел хранит,
И во всем ей всегда помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья, чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Пусть под крыльями своими
Марину ангел бережет,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет!
***
Моя прекрасная Марина,
Твои сегодня именины,
Хочу удачи пожелать,
Тебе не стоит унывать,
Всегда веселой оставайся,
Родным близким улыбайся,
Пусть любовь прекрасна будет,
Пусть тебя ценят люди!
***
С днем Ангела, пусть солнце нежно сияет
В твоей жизни, и в твоем возрасте.
Пусть Ангел бережет и защищает,
И просит у Бога долю легкую.
Да будут все тропы твои безоблачны.
И счастье в доме, и в душе цветет,
Пусть будут друзья, только искренние, красивые,
И Бог твои молитвы всегда слышит!
***
Марина, в этот прекрасный, красивый день
Так хочется многое пожелать:
Добрая, здоровье, дорогих людей
Которые любовью умеют согревать.
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Марине помогает,
Ангел покровитель!
***
Поздравляю с Днем ангела, Марина!
Счастлива будь, пой, танцуй, радуйся!
Будь, как ты есть! Ты просто молодчина!
И мечты сбудутся, ты только больше мечтаешь!
Да будет у тебя все — любовь, деньги,
Гармония в душе и в теле строй,
Да будет у тебя все, что есть хорошее!
И счастье невероятный звездопад!
Поздравление с Днем ангела Марины в искренней прозе
Милая наша Мариночка! Желаем тебе радужных дней и прекрасного настроения. Пусть счастье и улыбка никогда не покидают тебя. С Днем ангела!
***
Марина, с Днем ангела тебя поздравляю! Чтобы ангел тебя оберегал, и жизнь была такой, как мы все мечтаем!
***
Маринка, искренне поздравляю с именинами! Живи весело и с оптимизмом смотри на мир. Не пускай в свое сердце невзгоды, печаль и тоску. Пусть в душе твоей всегда поет весна.
***
Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пусть каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбывшихся желаниях.
***
Марина, с Днем ангела! В честь праздника хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой даже самой удивительной мечты. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события.
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Дорогая Марина, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь всегда такой же необыкновенно красивой и невероятно интересной. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями, добрыми преданными друзьями и маленькими веселыми проделками.
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Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда очень красива, искренне любима и полностью независима.
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Марина, в твои именины хочу пожелать тебе океан любви, море счастья, глубокой реки радости и источник фантазии.
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Поздравляю тебя, Марина, с красивым праздником Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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Марина, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. От всего сердца желаю много счастья и любви!
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Марина, в День ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких.
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Марина, с Днем ангела! Пусть от тебя он никогда не улетает и помогает всегда и во всем!
День ангела Марины 17 июля — яркие открытки
Видеопоздравления с Днем ангела Марины 2024 года
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