С Днем ангела Марины 17 июля 2024 года — картинки, поздравления в прозе, стихах с именинами

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 июля, представительницы прекрасного пола с именем Марина по новому церковному православному календарю празднуют свой День ангела. В эту же дату верующие чтят память великомученицы Марины Антиохийской.

Новини.LIVE подготовил самые красивые и искренние поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Марин, празднующих сегодня, 17 июля, свои именины.

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Сегодня наступили именины

У лучшей девушки – Марины!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

***

Дорогая Маринка, мамино утешение!

Искрись здоровьем, колокольчиками смеха.

Чтобы радость и счастье тебя обнимали,

Чтобы ангелы Божии тебя хранили!

***

В День ангела Марины, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Пусть Марину нашу ангел хранит,

И во всем ей всегда помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья, чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Пусть под крыльями своими

Марину ангел бережет,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет!

***

Моя прекрасная Марина,

Твои сегодня именины,

Хочу удачи пожелать,

Тебе не стоит унывать,

Всегда веселой оставайся,

Родным близким улыбайся,

Пусть любовь прекрасна будет,

Пусть тебя ценят люди!

***

С днем Ангела, пусть солнце нежно сияет

В твоей жизни, и в твоем возрасте.

Пусть Ангел бережет и защищает,

И просит у Бога долю легкую.

Да будут все тропы твои безоблачны.

И счастье в доме, и в душе цветет,

Пусть будут друзья, только искренние, красивые,

И Бог твои молитвы всегда слышит!

***

Марина, в этот прекрасный, красивый день

Так хочется многое пожелать:

Добрая, здоровье, дорогих людей

Которые любовью умеют согревать.

***

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Марине помогает,

Ангел покровитель!

***

Поздравляю с Днем ангела, Марина!

Счастлива будь, пой, танцуй, радуйся!

Будь, как ты есть! Ты просто молодчина!

И мечты сбудутся, ты только больше мечтаешь!

Да будет у тебя все — любовь, деньги,

Гармония в душе и в теле строй,

Да будет у тебя все, что есть хорошее!

И счастье невероятный звездопад!

Поздравление с Днем ангела Марины в искренней прозе

Милая наша Мариночка! Желаем тебе радужных дней и прекрасного настроения. Пусть счастье и улыбка никогда не покидают тебя. С Днем ангела!

***

Марина, с Днем ангела тебя поздравляю! Чтобы ангел тебя оберегал, и жизнь была такой, как мы все мечтаем!

***

Маринка, искренне поздравляю с именинами! Живи весело и с оптимизмом смотри на мир. Не пускай в свое сердце невзгоды, печаль и тоску. Пусть в душе твоей всегда поет весна.

***

Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пусть каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбывшихся желаниях.

***

Марина, с Днем ангела! В честь праздника хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой даже самой удивительной мечты. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события.

***

Дорогая Марина, поздравляю тебя с Днем ангела! Будь всегда такой же необыкновенно красивой и невероятно интересной. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями, добрыми преданными друзьями и маленькими веселыми проделками.

***

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда очень красива, искренне любима и полностью независима.

***

Марина, в твои именины хочу пожелать тебе океан любви, море счастья, глубокой реки радости и источник фантазии.

***

Поздравляю тебя, Марина, с красивым праздником Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

Марина, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. От всего сердца желаю много счастья и любви!

***

Марина, в День ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких.

***

Марина, с Днем ангела! Пусть от тебя он никогда не улетает и помогает всегда и во всем!

День ангела Марины 17 июля — яркие открытки

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Марины 2024 года

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