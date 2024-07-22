З Днем ангела Марії 22 липня 2024 — листівки, привітання у прозі, віршах з іменинами

Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com

У цей понеділок, 22 липня, за новим церковним календарем православні віряни в Україні вшановують пам'ять святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Також цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.

Новини.LIVE підготував найгарніші та найщиріші привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Марій, які святкують сьогодні, 22 липня, свої іменини.

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Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає — хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Маріє, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марії!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Марія, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Люба Марійко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Хай у нашої Марії,

Здійснюються усі мрії,

Щастя-радість хай прибуде,

І в житті достаток буде!

***

В День ангела Марії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День Ангела Марії — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Вітаю з Днем ангела, Маріє!

Щаслива будь, співай, танцюй, радій!

Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!

І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!

Хай буде в тебе все — кохання, гроші,

Гармонія в душі та в тілі лад,

Хай буде в тебе все, що є хороше!

І щастя неймовірний зорепад!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,

Хай твій Ангел завжди помагає

Віднайти ту найкращу, єдину,

Що у щасті й добрі пролягає.

Буде стежка твоя, хай легкою,

І безхмарним і сонячним небо,

Хай ідуть вірні друзі з тобою,

І любов квітне в серці у тебе.

Йди, Марія, у радості щирій,

Тим шляхом, що Господь подарує,

І живи у достатку і мирі

Хай завжди тебе Ангел твій чує.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марії помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Марії у щирій прозі

Люба, я щиро вітаю тебе з Днем янгола! Нехай кожен день наповнюється новими досягненнями та враженнями. Нехай усмішка завжди світиться на твоєму обличчі!

***

Марійко, з іменинами! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і незабутні враження.

***

Дорога Маріє, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю, щоб тебе оточували тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові. З Днем ангела!

***

Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб усі твої мрії ставали реальністю, а кожна мить життя була сповнена кохання і тепла.

***

Вітаю, Маріє, з твоїми іменинами. Нехай кожен твій день буде веселим і райдужним, а доля подарує щастя і любов!

***

Марійко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих.

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З Днем ангела, люба! Бажаю тобі яскравих вражень і незабутніх моментів. Нехай доля приносить тільки щастя та успіхи!

День ангела Марії 22 липня — яскраві листівки

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Марії 2024 року

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