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День ангела Марії 22 липня — найгарніші привітання у прозі, віршах і листівках

22 липня 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем ангела Марії 22 липня 2024 — листівки, привітання у прозі, віршах з іменинами
Красива дівчина з крилами янгола. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей понеділок, 22 липня, за новим церковним календарем православні віряни в Україні вшановують пам'ять святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Також цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.

Новини.LIVE підготував найгарніші та найщиріші привітання у прозі, віршах, листівках та відео для Марій, які святкують сьогодні, 22 липня, свої іменини.

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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Маріє, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини — Марії!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю. 

***

Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

***

Люба Марійко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

***

Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
І в житті достаток буде!

***

В День ангела Марії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

День Ангела Марії — велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог в житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить!

***

Вітаю з Днем ангела, Маріє!
Щаслива будь, співай, танцюй, радій!
Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!
І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!
Хай буде в тебе все — кохання, гроші,
Гармонія в душі та в тілі лад,
Хай буде в тебе все, що є хороше!
І щастя неймовірний зорепад!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,
Хай твій Ангел завжди помагає
Віднайти ту найкращу, єдину,
Що у щасті й добрі пролягає.
Буде стежка твоя, хай легкою,
І безхмарним і сонячним небо,
Хай ідуть вірні друзі з тобою,
І любов квітне в серці у тебе.
Йди, Марія, у радості щирій,
Тим шляхом, що Господь подарує,
І живи у достатку і мирі
Хай завжди тебе Ангел твій чує.

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Марії помагає,
Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Марії у щирій прозі 

Люба, я щиро вітаю тебе з Днем янгола! Нехай кожен день наповнюється новими досягненнями та враженнями. Нехай усмішка завжди світиться на твоєму обличчі!

***

Марійко, з іменинами! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і незабутні враження. 

***

Дорога Маріє, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю, щоб тебе оточували тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові. З Днем ангела!

***

Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб усі твої мрії ставали реальністю, а кожна мить життя була сповнена кохання і тепла.

***

Вітаю, Маріє, з твоїми іменинами. Нехай кожен твій день буде веселим і райдужним, а доля подарує щастя і любов!

***

Марійко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. 

***

З Днем ангела, люба! Бажаю тобі яскравих вражень і незабутніх моментів. Нехай доля приносить тільки щастя та успіхи!

День ангела Марії 22 липня — яскраві листівки 

Привітання з Днем ангела Марії 2024
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Марії 22 липня — яскраві листівки
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Іменини Марії 2024 — найгарніші привітання
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Марії 22 липня — найгарніші привітання
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Марії 22 липня 2024 — листівки
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Марії 22 липня 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Марії 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Марії 2024 року

 

 

 

Також Новини.LIVE підготували для вас детальний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року.

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