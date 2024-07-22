С Днем ангела Марии 22 июля 2024 — открытки, поздравления в прозе, стихах с именинами

Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

В этот понедельник, 22 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Также в этот день принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.

Новини.LIVE подготовил самые красивые и искренние поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Марий, празднующих сегодня, 22 июля, свои именины.

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Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає — хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Маріє, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марії!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Марія, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Люба Марійко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Хай у нашої Марії,

Здійснюються усі мрії,

Щастя-радість хай прибуде,

І в житті достаток буде!

***

В День ангела Марії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День Ангела Марії — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Вітаю з Днем ангела, Маріє!

Щаслива будь, співай, танцюй, радій!

Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!

І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!

Хай буде в тебе все — кохання, гроші,

Гармонія в душі та в тілі лад,

Хай буде в тебе все, що є хороше!

І щастя неймовірний зорепад!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,

Хай твій Ангел завжди помагає

Віднайти ту найкращу, єдину,

Що у щасті й добрі пролягає.

Буде стежка твоя, хай легкою,

І безхмарним і сонячним небо,

Хай ідуть вірні друзі з тобою,

І любов квітне в серці у тебе.

Йди, Марія, у радості щирій,

Тим шляхом, що Господь подарує,

І живи у достатку і мирі

Хай завжди тебе Ангел твій чує.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марії помагає,

Ангел покровитель!

Поздравление с Днем ангела Марии в искренней прозе

Дорогая, я искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день наполняется новыми достижениями и впечатлениями. Пусть улыбка всегда светится на твоем лице!

***

Маша, с именинами! Желаю, чтобы каждый день доставлял тебе радость и незабываемые впечатления.

***

Дорогая Мария, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю, чтобы тебя окружали только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь радует. Счастья тебе, успехов и любви. С Днем ангела!

***

Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью, а каждый миг жизни был полон любви и тепла.

***

Поздравляю, Мария, с твоими именинами. Пусть каждый твой день будет веселым и радужным, а судьба подарит счастье и любовь!

***

Маша, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал тебя и помогал во всех твоих делах: домашних и рабочих.

***

С Днем ангела, дорогая! Желаю тебе ярких впечатлений и незабываемых моментов. Пусть судьба приносит только счастье и успех!

День ангела Марии 22 июля — яркие открытки

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Марии 2024 года

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