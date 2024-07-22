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День ангела Марии 22 июля — самые красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

22 июля 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем ангела Марии 22 июля 2024 — открытки, поздравления в прозе, стихах с именинами
Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот понедельник, 22 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Также в этот день принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.

Новини.LIVE подготовил самые красивые и искренние поздравления в прозе, стихах, открытках и видео для Марий, празднующих сегодня, 22 июля, свои именины.

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Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Маріє, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов'ю вміють зігрівати.

***

Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини — Марії!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю. 

***

Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

***

Люба Марійко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

***

Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
І в житті достаток буде!

***

В День ангела Марії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

День Ангела Марії — велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог в житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить!

***

Вітаю з Днем ангела, Маріє!
Щаслива будь, співай, танцюй, радій!
Будь, як ти є! Ти — просто молодчина!
І мрії збудуться, ти тільки більше мрій!
Хай буде в тебе все — кохання, гроші,
Гармонія в душі та в тілі лад,
Хай буде в тебе все, що є хороше!
І щастя неймовірний зорепад!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,
Хай твій Ангел завжди помагає
Віднайти ту найкращу, єдину,
Що у щасті й добрі пролягає.
Буде стежка твоя, хай легкою,
І безхмарним і сонячним небо,
Хай ідуть вірні друзі з тобою,
І любов квітне в серці у тебе.
Йди, Марія, у радості щирій,
Тим шляхом, що Господь подарує,
І живи у достатку і мирі
Хай завжди тебе Ангел твій чує.

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Марії помагає,
Ангел покровитель!

Поздравление с Днем ангела Марии в искренней прозе

Дорогая, я искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день наполняется новыми достижениями и впечатлениями. Пусть улыбка всегда светится на твоем лице!

***

Маша, с именинами! Желаю, чтобы каждый день доставлял тебе радость и незабываемые впечатления.

***

Дорогая Мария, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю, чтобы тебя окружали только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь радует. Счастья тебе, успехов и любви. С Днем ангела!

***

Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью, а каждый миг жизни был полон любви и тепла.

***

Поздравляю, Мария, с твоими именинами. Пусть каждый твой день будет веселым и радужным, а судьба подарит счастье и любовь!

***

Маша, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал тебя и помогал во всех твоих делах: домашних и рабочих.

***

С Днем ангела, дорогая! Желаю тебе ярких впечатлений и незабываемых моментов. Пусть судьба приносит только счастье и успех!

День ангела Марии 22 июля — яркие открытки

Поздравление с Днем ангела Марии 2024
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Марии 22 июля - яркие открытки.
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Именины Марии 2024 — самые красивые поздравления
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Марии 22 июля – самые красивые поздравления
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Марии 22 июля 2024 года.
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ангела Марии 22 июля 2024 года.
Поздравление с Днем ангела Марии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Марии 2024 года

 

 

 

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