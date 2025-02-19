Що відомо про історію та символізм українського тризуба

Герб України. Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Щороку 19 лютого в Україні відзначають День Державного Герба. Офіційно це свято затвердили у 2018 році.

З нагороди визначної дати Новини.LIVE підготували факти про український тризуб.

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Тризуб як один із національних символів

Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України 19 лютого 1992 року. Золотий тризуб на синьому щиті є національним символом українців часів визвольних змагань ХХ століття. Щоправда, історія Малого герба тисячолітня, адже тризуб був знаком князівської влади ще за часів правління Рюриковичів.

У давнину тризуб вважали оберігом. Археологи знаходили це зображення в пам’ятках культури I століття нашої ери.

Упродовж різних періодів історії України тризуб використовувався як символ різними державними утвореннями, зокрема УНР і ЗУНР, у 1939 році був гербом автономної республіки Карпатської України. Під час радянського періоду тризуб був під забороною, однак після відновлення незалежності України знову став символом національного визвольного руху та історичної спадщини.

Раніше ми повідомляли, як можна привітати близьких і друзів із Днем Державного Герба. Можна надіслати вірш або підібрати гарні слова у прозі.

Нагадаємо, 29 січня в Україні відзначали День пам'яті Героїв Крут. 108 років тому українська молодь виступила проти більшовиків. Цей бій став символом мужності, патріотизму та самопожертви українського народу в боротьбі за незалежність.