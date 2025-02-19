Что известно об истории и символизме украинского трезубца

Герб Украины. Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Ежегодно 19 февраля в Украине отмечают День Государственного Герба. Официально этот праздник утвердили в 2018 году.

По случаю знаменательной даты Новини.LIVE подготовили факты об украинском трезубце.

Читайте также:

Трезубец как один из национальных символов

Верховная Рада Украины утвердила трезубец как Малый герб Украины 19 февраля 1992 года. Золотой трезубец на синем щите является национальным символом украинцев времен освободительной борьбы ХХ века. Правда, история Малого герба тысячелетняя, ведь трезубец был знаком княжеской власти еще во времена правления Рюриковичей.

В древности трезубец считали оберегом. Археологи находили это изображение в памятниках культуры I века нашей эры.

На протяжении разных периодов истории Украины трезубец использовался как символ различными государственными образованиями, в частности УНР и ЗУНР, в 1939 году был гербом автономной республики Карпатской Украины. Во время советского периода трезубец был под запретом, однако после восстановления независимости Украины снова стал символом национального освободительного движения и исторического наследия.

Ранее мы сообщали, как можно поздравить близких и друзей с Днем Государственного Герба. Можно отправить стихотворение или подобрать хорошие слова в прозе.

Напомним, 29 января в Украине отмечали День памяти Героев Крут. 108 лет назад украинская молодежь выступила против большевиков. Этот бой стал символом мужества, патриотизма и самопожертвования украинского народа в борьбе за независимость.