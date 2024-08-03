З Днем кавуна 3 серпня 2024 — цікаві факти та веселі привітання з літнім святом

День кавуна 2024 — веселі привітання та несподівані факти про літню ягоду
У цю суботу, 3 серпня, Україна разом з усім світом відзначає веселе літнє свято Всесвітній день кавуна. Попри те, що свято не є офіційним, воно нагадує нам про прості радощі життя. За традицією у цю дату смакують солодкою ягодою-гігантом, а також вітають один одного даруючи усмішки та гарний настрій.
Новини.LIVE розповідає цікаві факти про кавун, чим корисний смугастий плід, а також ділиться яскравими та веселими листівками до Дня кавуна 2024 року.
День кавуна 2024 — чим корисна гігантська літня ягода
За інформацією американського порталу Healthline, кавун не тільки солодкий і соковитий, але й корисний для здоров'я. Ось деякі переваги споживання кавуна для здоров'я:
- допомагає підтримувати водний баланс та насичує організм вологою;
- допомагає контролювати рівень цукру в крові;
- допомагає худнути;
- допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням;
- зменшує наслідки астми завдяки вітаміну С;
- запобігає пародонтозу;
- добре впливає на травлення;
- позитивно впливає на нервову систему;
- позитивно впливає на нирки;
- покращує спортивні результати та зменшує біль, який ви відчуваєте після тренування.
Свято 3 серпня — цікаві факти про кавун
- У світі налічується близько 1200 різних сортів кавунів.
- Японія — країна, яка вирощує найдивніші та найнезвичайніші сорти кавунів (квадратні, у вигляді піраміди, з жовтим м'якушем тощо).
- Найдорожчий у світі сорт кавуна "Денсуке". Він містить лише біле насіння та має тонку, практично чорну шкірку. На смак дуже солодкий та соковитий.
- Вчені вивели сорт кавуна Dagua, який вирощують виключно заради солодкого насіння. В одному кавуні його майже три сотні!
- Вчені вважають, що батьківщиною кавунів є Південна Африка. Звідти ці плоди поширилися на північ, а потім потрапили на Близький Схід.
- Смугасту ягоду культивували в Європі у 13 столітті, а в Китаї в 10 столітті.
- В Україні є два пам'ятники кавунам, розташовані у Херсонській області: поруч із селом Осокорівка на Високопіллі та в місті Гола пристань.
- У Херсонській області до повномасштабної війни вирощувалося близько 50% всіх кавунів в Україні.
- Існує цікава солодка страва під назвою "нардек". Це кавуновий мед, який готують випаровуючи на повільному вогні кавуновий сік, поки він не загусне і не набуде консистенції меду.
- Найбільший кавун в світі виростила сім’я з Арканзасу (США) у 2005 році. За Книгою рекордів Гіннеса, велетень сорту Carolina Cross важив 122 кг.
Яскраві та веселі привітання з Днем кавуна у листівках 2024 року
Відеопривітання З Днем кавуна 3 серпня
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