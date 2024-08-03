З Днем кавуна 3 серпня 2024 — цікаві факти та веселі привітання з літнім святом

Дівчина тримає в руці кавун. Фото: freepik.com

У цю суботу, 3 серпня, Україна разом з усім світом відзначає веселе літнє свято Всесвітній день кавуна. Попри те, що свято не є офіційним, воно нагадує нам про прості радощі життя. За традицією у цю дату смакують солодкою ягодою-гігантом, а також вітають один одного даруючи усмішки та гарний настрій.

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День кавуна 2024 — чим корисна гігантська літня ягода

За інформацією американського порталу Healthline, кавун не тільки солодкий і соковитий, але й корисний для здоров'я. Ось деякі переваги споживання кавуна для здоров'я:

допомагає підтримувати водний баланс та насичує організм вологою;

допомагає контролювати рівень цукру в крові;

допомагає худнути;

допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням;

зменшує наслідки астми завдяки вітаміну С;

запобігає пародонтозу;

добре впливає на травлення;

позитивно впливає на нервову систему;

позитивно впливає на нирки;

покращує спортивні результати та зменшує біль, який ви відчуваєте після тренування.

Дівчина тримає в руці кавун. Фото: freepik.com

Свято 3 серпня — цікаві факти про кавун

У світі налічується близько 1200 різних сортів кавунів. Японія — країна, яка вирощує найдивніші та найнезвичайніші сорти кавунів (квадратні, у вигляді піраміди, з жовтим м'якушем тощо). Найдорожчий у світі сорт кавуна "Денсуке". Він містить лише біле насіння та має тонку, практично чорну шкірку. На смак дуже солодкий та соковитий. Вчені вивели сорт кавуна Dagua, який вирощують виключно заради солодкого насіння. В одному кавуні його майже три сотні! Вчені вважають, що батьківщиною кавунів є Південна Африка. Звідти ці плоди поширилися на північ, а потім потрапили на Близький Схід. Смугасту ягоду культивували в Європі у 13 столітті, а в Китаї в 10 столітті. В Україні є два пам'ятники кавунам, розташовані у Херсонській області: поруч із селом Осокорівка на Високопіллі та в місті Гола пристань. У Херсонській області до повномасштабної війни вирощувалося близько 50% всіх кавунів в Україні. Існує цікава солодка страва під назвою "нардек". Це кавуновий мед, який готують випаровуючи на повільному вогні кавуновий сік, поки він не загусне і не набуде консистенції меду. Найбільший кавун в світі виростила сім’я з Арканзасу (США) у 2005 році. За Книгою рекордів Гіннеса, велетень сорту Carolina Cross важив 122 кг.

Яскраві та веселі привітання з Днем кавуна у листівках 2024 року

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання З Днем кавуна 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання З Днем кавуна 3 серпня

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