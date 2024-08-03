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День арбуза 2024 — веселые поздравления и неожиданные факты о летней ягоде

3 августа 2024 05:35
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем арбуза 3 августа 2024 — интересные факты и веселые поздравления с праздником
Девушка держит арбуз в руке. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту субботу, 3 августа, Украина вместе со всем миром отмечает веселый летний праздник Всемирный день арбуза. Несмотря на то, что праздник не официальный, он напоминает нам о простых радостях жизни. По традиции в эту дату наслаждаются сладкой ягодой-гигантом, а также поздравляют друг друга даря улыбки и хорошее настроение.

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День арбуза 2024 — чем полезна гигантская летняя ягода

По информации американского портала Healthline, арбуз не только сладкий и сочный, но и полезен для здоровья. Вот некоторые преимущества потребления арбуза для здоровья:

  • помогает поддерживать водный баланс и насыщает организм влагой;
  • помогает контролировать уровень сахара в крови;
  • помогает худеть;
  • помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания;
  • уменьшает последствия астмы благодаря витамину С;
  • предотвращает пародонтоз;
  • хорошо влияет на пищеварение;
  • положительно влияет на нервную систему;
  • положительно влияет на почки;
  • улучшает спортивные результаты и уменьшает боль, которую вы чувствуете после тренировки.

 

День арбуза 2024 – чем полезна гигантская летняя ягода
Девушка держит арбуз в руке. Фото: freepik.com

Праздник 3 августа — интересные факты об арбузе

  1. В мире насчитывается около 1200 разных сортов арбузов.
  2. Япония — страна, которая выращивает самые удивительные и необычные сорта арбузов (квадратные, в виде пирамиды, с желтой мякотью и т.п.).
  3. Самый дорогой в мире сорт арбуза "Денсуке". Он содержит только белые семена и имеет тонкую, практически черную кожуру. На вкус очень сладкий и сочный.
  4. Ученые вывели сорт арбуза Dagua, который выращивают исключительно ради сладких семян. В одном арбузе их почти триста!
  5. Ученые считают, что родиной арбузов является Южная Африка. Оттуда эти плоды распространились на север, а затем попали на Ближний Восток.
  6. Полосатую ягоду культивировали в Европе в 13 веке, а в Китае в 10 веке.
  7. В Украине есть два памятника арбузам, расположенные в Херсонской области: рядом с селом Осокоровка на Высокополье и в городе Голая пристань.
  8. В Херсонской области до полномасштабной войны выращивалось около 50% всех арбузов в Украине.
  9. Существует интересное сладкое блюдо под названием "нардек". Это арбузный мед, который готовят испаряя на медленном огне арбузный сок, пока он не загустеет и не приобретет консистенцию меда.
  10. Самый большой арбуз в мире вырастила семья из Арканзаса (США) в 2005 году. Согласно Книге рекордов Гиннеса, великан сорта Carolina Cross весил 122 кг.

Яркие и веселые поздравления с Днем арбуза в открытках 2024 года

День арбуза 2024 – веселые поздравления
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Яркие и веселые поздравления с Днем арбуза на открытках 2024 года.
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Веселые поздравления с Днем арбуза в открытках 2024 года.
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем арбуза 2024 года
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем арбуза 3 августа
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Праздник 3 августа: поздравление 2024 года
Поздравление С Днем арбуза 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем арбуза 3 августа

 

 

 

Ранее мы писали, как приготовить вкусный маринованный арбуз по одесскому рецепту.

Также предлагаем вам рецепт летнего десерта, который легко можно приготовить в домашних условиях из замороженного арбуза.

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04:45 В Винницкой области прогремел ряд взрывов — есть попадание

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