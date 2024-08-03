С Днем арбуза 3 августа 2024 — интересные факты и веселые поздравления с праздником

День арбуза 2024 — веселые поздравления и неожиданные факты о летней ягоде
В эту субботу, 3 августа, Украина вместе со всем миром отмечает веселый летний праздник Всемирный день арбуза. Несмотря на то, что праздник не официальный, он напоминает нам о простых радостях жизни. По традиции в эту дату наслаждаются сладкой ягодой-гигантом, а также поздравляют друг друга даря улыбки и хорошее настроение.
Новини.LIVE рассказывает интересные факты об арбузе, чем полезен полосатый плод, а также делится яркими и веселыми открытками ко Дню арбуза 2024 года.
День арбуза 2024 — чем полезна гигантская летняя ягода
По информации американского портала Healthline, арбуз не только сладкий и сочный, но и полезен для здоровья. Вот некоторые преимущества потребления арбуза для здоровья:
- помогает поддерживать водный баланс и насыщает организм влагой;
- помогает контролировать уровень сахара в крови;
- помогает худеть;
- помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания;
- уменьшает последствия астмы благодаря витамину С;
- предотвращает пародонтоз;
- хорошо влияет на пищеварение;
- положительно влияет на нервную систему;
- положительно влияет на почки;
- улучшает спортивные результаты и уменьшает боль, которую вы чувствуете после тренировки.
Праздник 3 августа — интересные факты об арбузе
- В мире насчитывается около 1200 разных сортов арбузов.
- Япония — страна, которая выращивает самые удивительные и необычные сорта арбузов (квадратные, в виде пирамиды, с желтой мякотью и т.п.).
- Самый дорогой в мире сорт арбуза "Денсуке". Он содержит только белые семена и имеет тонкую, практически черную кожуру. На вкус очень сладкий и сочный.
- Ученые вывели сорт арбуза Dagua, который выращивают исключительно ради сладких семян. В одном арбузе их почти триста!
- Ученые считают, что родиной арбузов является Южная Африка. Оттуда эти плоды распространились на север, а затем попали на Ближний Восток.
- Полосатую ягоду культивировали в Европе в 13 веке, а в Китае в 10 веке.
- В Украине есть два памятника арбузам, расположенные в Херсонской области: рядом с селом Осокоровка на Высокополье и в городе Голая пристань.
- В Херсонской области до полномасштабной войны выращивалось около 50% всех арбузов в Украине.
- Существует интересное сладкое блюдо под названием "нардек". Это арбузный мед, который готовят испаряя на медленном огне арбузный сок, пока он не загустеет и не приобретет консистенцию меда.
- Самый большой арбуз в мире вырастила семья из Арканзаса (США) в 2005 году. Согласно Книге рекордов Гиннеса, великан сорта Carolina Cross весил 122 кг.
Яркие и веселые поздравления с Днем арбуза в открытках 2024 года
Видеопоздравления с Днем арбуза 3 августа
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