Коли День хрещення Київської Русі-України 2024 — нова дата, звичаї та заборони

Хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Фото: google.com

Одне з найважливіших державних та релігійних свят в Україні — День хрещення Київської Русі-України. Його встановлено на честь заснування в країні християнства князем Володимиром Великим. Щорічно подію відзначали 28 липня. Проте, з переходом ПЦУ на новоюліанський календар дата була змінена.

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Коли День хрещення Київської Русі-України 2024 — нова дата та історія свята

Свято День хрещення Київської Русі-України було встановлено 2008 року. Воно присвячене найвизначнішій події в історії нашої країни та всієї Східної Європи — хрещенню київського князя Володимира Святославича та його народу 988 року. Варто зауважити, що 2024 року відзначається 1036-річчя хрещення Русі.

Історики вважають, що Володимир Великий міг прийняти хрещення і повернувся до Києва 28 липня. Проте, встановити точну дату, коли він охристив свій народ, неможливо. Є деякі припущення, що це могло статися 14 серпня 988 року.

Хай там як, 2024 року дата свята вперше офіційно зміниться, оскільки Православна церква України (ПЦУ) та УГКЦ ухвалили перехід на новоюліанський календар. Тож, відтепер День хрещення Русі українці будуть відзначати 15 липня.

Крім того, у цю ж дату святкують День святого рівноапостольного князя Володимира. А 2022 року за рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено свято День Української Державності.

Хрещення народу Київської Русі. Фото: google.com

Як в Україні святкують День Хрещення Київської Русі

У День хрещення Русі-України у храмах ПЦУ проводяться богослужіння на честь Володимира Великого. Оскільки він канонізований як рівноапостольний святий, то віряни звертаються до Володимира з молитвами. Просять святого про зцілення, захист та зміцнення у вірі.

У мирний час у свято було заплановано багато урочистостей, особливо в столиці. Зокрема організовували хресну ходу, а на Володимирській гірці предстоятель ПЦУ звершував молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Пам'ятник Володимиру Великому у Києві. Фото: google.com

Що не можна робити 15 липня — головні заборони дня

Церквою заборонено у свято вживати нецензурну лайку, сваритися, ображати когось або бажати зла. Священнослужителі радять не згадувати старих образ та поганих подій, а присвятити день світлим думкам й гарним справам.

Народні прикмети 15 липня

За прикметами цього дня судили, якої чекати погоди:

Якщо ввечері ви почули голосний скрекіт коників, то варто готуватися до спеки.

Ввечері 15 липня на вулиці лежить густий туман, чекайте літнього дощу.

Якщо ви почули цього дня грім, вже незабаром завітає дощ.

Якщо 15 липня зранку пройшов дощ, то вже в обід на небо повернеться сонечко.

Якщо ви помітили, що липа цього дня стоїть вже жовта, варто очікувати пізню осінь, бо теплих днів буде дуже багато.

Якщо інші дерева стали жовтими раніше за липу, холоди прийдуть швидко.

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