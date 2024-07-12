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День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — дата, тысячелетние обычаи и запреты

12 июля 2024 06:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Когда День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — новая дата, обычаи и запреты
Крещение Киевской Руси Владимиром Великим. Фото: google.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Один из важнейших государственных и религиозных праздников в Украине — День крещения Киевской Руси-Украины. Он установлен в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим. Ежегодно событие отмечалось 28 июля. Однако с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь дата была изменена.

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Когда День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — новая дата и история праздника

Праздник День крещения Киевской Руси-Украины был установлен в 2008 году. Он посвящен величайшему событию в истории нашей страны и всей Восточной Европы — крещению киевского князя Владимира Святославовича и его народа в 988 году. Следует отметить, что в 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси.

Историки считают, что Владимир Великий мог принять крещение и вернулся в Киев 28 июля. Однако установить точную дату, когда он окрестил свой народ, невозможно. Есть некие предположения, что это могло произойти 14 августа 988 года.

Как бы там ни было, в 2024 году дата праздника впервые официально изменится, поскольку Православная церковь Украины (ПЦУ) и УГКЦ приняли переход на новоюлианский календарь. Отныне День крещения Руси украинцы будут отмечать 15 июля.

Кроме того, в эту же дату отмечают День святого равноапостольного князя Владимира. А в 2022 году по решению Верховной Рады в этот день был установлен День Украинской Государственности.

 

Когда День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — новая дата и история праздника
Крещение народа Киевской Руси. Фото: google.com

Как в Украине празднуют День Крещения Киевской Руси

В День крещения Руси-Украины в храмах ПЦУ проводятся богослужения в честь Владимира Великого. Поскольку он канонизирован как равноапостольный святой, то верующие обращаются к Владимиру с молитвами. Прося святого об исцелении, защите и укреплении в вере.

В мирное время в праздник было запланировано множество торжеств, особенно в столице. В частности, организовывали крестный ход, а на Владимирской горке предстоятель ПЦУ совершал молебен возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

 

Как в Украине празднуют День Крещения Киевской Руси
Памятник Владимиру Великому в Киеве. Фото: google.com

Что нельзя делать 15 июля — главные запреты дня

Церковью запрещено в праздник использовать нецензурную брань, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла. Священнослужители советуют не вспоминать старые обиды и плохие события, а посвятить день светлым мыслям и хорошим делам.

Народные приметы 15 июля

По приметам этого дня судили, какой погоды ждать:

  • Если вечером вы услышали громкий стрекот кузнечиков, то следует готовиться к жаре.
  • Вечером 15 июля на улице лежит густой туман, ждите летнего дождя.
  • Если вы услышали в этот день гром, уже скоро придет дождь.
  • Если 15 июля утром прошел дождь, то уже в обед на небо вернется солнышко.
  • Если вы заметили, что липа в этот день стоит уже желтая, то стоит ожидать поздней осени, так как теплых дней будет очень много.
  • Если другие деревья стали желтыми раньше липы, холода придут быстро.

 

Также рекомендуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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