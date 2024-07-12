Когда День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — новая дата, обычаи и запреты

Крещение Киевской Руси Владимиром Великим. Фото: google.com

Один из важнейших государственных и религиозных праздников в Украине — День крещения Киевской Руси-Украины. Он установлен в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим. Ежегодно событие отмечалось 28 июля. Однако с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь дата была изменена.

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Когда украинцы отмечают День крещения Киевской Руси-Украины в 2024 году, что нужно знать об обычаях и запретах праздника, читайте далее в материале Новини.LIVE.

Когда День крещения Киевской Руси-Украины 2024 — новая дата и история праздника

Праздник День крещения Киевской Руси-Украины был установлен в 2008 году. Он посвящен величайшему событию в истории нашей страны и всей Восточной Европы — крещению киевского князя Владимира Святославовича и его народа в 988 году. Следует отметить, что в 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси.

Историки считают, что Владимир Великий мог принять крещение и вернулся в Киев 28 июля. Однако установить точную дату, когда он окрестил свой народ, невозможно. Есть некие предположения, что это могло произойти 14 августа 988 года.

Как бы там ни было, в 2024 году дата праздника впервые официально изменится, поскольку Православная церковь Украины (ПЦУ) и УГКЦ приняли переход на новоюлианский календарь. Отныне День крещения Руси украинцы будут отмечать 15 июля.

Кроме того, в эту же дату отмечают День святого равноапостольного князя Владимира. А в 2022 году по решению Верховной Рады в этот день был установлен День Украинской Государственности.

Крещение народа Киевской Руси. Фото: google.com

Как в Украине празднуют День Крещения Киевской Руси

В День крещения Руси-Украины в храмах ПЦУ проводятся богослужения в честь Владимира Великого. Поскольку он канонизирован как равноапостольный святой, то верующие обращаются к Владимиру с молитвами. Прося святого об исцелении, защите и укреплении в вере.

В мирное время в праздник было запланировано множество торжеств, особенно в столице. В частности, организовывали крестный ход, а на Владимирской горке предстоятель ПЦУ совершал молебен возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Памятник Владимиру Великому в Киеве. Фото: google.com

Что нельзя делать 15 июля — главные запреты дня

Церковью запрещено в праздник использовать нецензурную брань, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла. Священнослужители советуют не вспоминать старые обиды и плохие события, а посвятить день светлым мыслям и хорошим делам.

Народные приметы 15 июля

По приметам этого дня судили, какой погоды ждать:

Если вечером вы услышали громкий стрекот кузнечиков, то следует готовиться к жаре.

Вечером 15 июля на улице лежит густой туман, ждите летнего дождя.

Если вы услышали в этот день гром, уже скоро придет дождь.

Если 15 июля утром прошел дождь, то уже в обед на небо вернется солнышко.

Если вы заметили, что липа в этот день стоит уже желтая, то стоит ожидать поздней осени, так как теплых дней будет очень много.

Если другие деревья стали желтыми раньше липы, холода придут быстро.

Также рекомендуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.