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День Соборності України — історія та традиції свята

22 січня 2025 08:00
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про історію Дня Соборності України та традиції святкування
Святкування Дня Соборності України. Фото: komersant.info
Чекарьова Марія - редактор

Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Офіційно це свято затвердили Указом Президента України "Про День Соборності України" від 21 січня 1999 року №42.

Про історія виникнення свята розповіли в Українському інституті національної пам'яті.

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Історія Дня Соборності

Сто шість років тому, 19 січня 1919 року, на Соборній площі в Києві відбулося проголошення Акти злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину незалежну державу.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка", — йшлося в "Універсалі Соборності", який зачитали на зборах.

Проголошення Соборності УНР і ЗУНР стало основоположною подією для українського державотворення. Підписання акту про об'єднання українських земель в єдину державу ще у 1919 році розвінчує міф про те, що Україну нібито створив у 1939 році Йосип Сталін.

Також 19 січня — річниця першого проголошення незалежності України IV Універсалом Української Центральної Ради, яке відбулося у 1918 році.

Традиції святкування Дня Соборності України

З нагоди Дня Соборності по всій території України проводять тематичні патріотичні заходи: виставки, концерти, лекції тощо. А головною традицією є створення живого ланцюга, який символізує єдність української держави та українського народу. У Києві такий ланцюг утворюють, з'єднуючи два береги Дніпра, що символізує об'єднання Заходу та Сходу України.

Нагадаємо, одним із символів Дня Соборності України є пісня "За Україну" на слова Миколи Вороного. Спочатку ця пісня завоювала любов січових стрільців, а згодом стала популярною серед усього українського війська.

Також ми розповідали, як привітати близьких і друзів із Днем Соборності України. Можна надіслати вірш, теплі слова у прозі або просто гарну патріотичну листівку.

традиції Україна історія День Соборності України свято 22 січня

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09:26 Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів

09:12 Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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08:53 Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами — фото

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