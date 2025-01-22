Что известно об истории Дня Соборности Украины и традициях празднования

Празднование Дня Соборности Украины. Фото: komersant.info

Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности. Официально этот праздник утвердили Указом Президента Украины "О Дне Соборности Украины" от 21 января 1999 года №42.

О истории возникновения праздника рассказали в Украинском институте национальной памяти.

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История Дня Соборности

Сто шесть лет назад, 19 января 1919 года, на Соборной площади в Киеве состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины — Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", — говорилось в "Универсале Соборности", который зачитали на собрании.

Приглашение Соборности УНР и ЗУНР стало основополагающим событием для украинского государства. Подписание акта об объединении украинских земель в единое государство еще в 1919 году развенчивает миф о том, что Украину якобы создал в 1939 году Иосиф Сталин.

Также 19 января — годовщина первого провозглашения независимости Украины IV У ниверсалом Украинской Центральной Рады , которое состоялось в 1918 году.

Традиции празднования Дня Соборности Украины

По случаю Дня Соборности по всей территории Украины проводят тематические патриотические мероприятия: выставки, концерты, лекции. А главной традицией является создание живой цепи, которая символизирует единство украинского государства и украинского народа. В Киеве такую цепь образуют, соединяя два берега Днепра, что символизирует объединение Запада и Востока Украины.

Напомним, одним из символов Дня Соборности Украины является песня "За Україну" на слова Николая Вороного. Сначала эта песня завоевала любовь сечевых стрельцов, а впоследствии стала популярной среди всего украинского войска.

Также мы рассказывали, как поздравить близких и друзей с Днем Соборности Украины. Можно прислать стихотворение, теплые слова в прозе или просто красивую патриотическую открытку.