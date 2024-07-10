День святої княгині Ольги 11 липня — що категорично не можна робити у свято, традиції та звичаї

Свята київська княгиня Ольга. Фото: informator.ua

Українці зустрічають велике церковне свято — День рівноапостольної княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря і проповідниці православ'я. У зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, вшановувати святу ми будемо на 13 днів раніше, а саме 11 липня. Для кожного з нас це велика подія, яка нагадує про глибоке й величне коріння нашого народу.

Новини.LIVE розповідає, чим прославилася свята Ольга, які існують традиції та звичаї у свято, що категорично не можна робити 11 липня.

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Чим прославилася княгиня Ольга

В історію княгиня увійшла, як сильна жінка з гострим розумом та неабиякою хитрістю. В Константинополі вона хрестилася під ім'ям Олена і стала першою з київських правителів, хто проповідував християнство, ще задовго до Хрещення Русі. Також за життя княгиня звела багато храмів, встановила межі Київської Русі, ввела оподаткування.

Саме цього дня — 11 липня 969 року — померла велика княгиня Ольга. Її ховали за християнськими обрядами.

І хоча канонізована як рівноапостольна Ольга була 1547 року, як святу її почали вшановувати ще за онука Володимира Великого. Саме він переніс мощі княгині в Десятинну церкву — перший кам’яний храм на Русі. Після знищення церкви під час ординської навали мощі були втрачені.

Рівноапостольна княгиня Ольга. Фото: google.com

Церковні та народні традиції і звичаї у День святої Ольги 11 липня

Багато вірян цього дня вирушають до храмів, де беруть участь у богослужінні. Обов'язково моляться святій Ользі, особливо жінки. Просять про допомогу, втамування душевних страждань матері військових, сироти, ті, хто втратив своїх коханих. Молоді дівчата можуть читати молитви до святої з проханням вдало вийти заміж.

11 липня слід обов'язково допомогти знедоленим, тим, хто опинився у скрутному становищі. Варто допомогти стареньким, особливо родичам. Часом навіть душевна розмова може стати для людини спасінням.

За народними традиціями в цей день уникали важкої роботи. Проте вірили, що городні та садові справи підуть на благо й принесуть щедрий врожай.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

День святої Ольги 2024 — що не можна робити 11 липня

День має важливі заборони, порушивши які можна накликати на себе біду й згрішити перед Господом. У День рівноапостольної княгині Ольги категорично не можна:

сваритися та конфліктувати;

лихословити, навіть у думках;

думати про когось лихе;

злитися;

бажати іншим зла, навіть якщо це ворог;

займатися домашніми справами;

займатися рукоділлям;

лінуватися;

давати що-небудь у борг;

хвалитися успіхами.

Віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Прикмети на 11 липня

У народному календарі 11 липня — свято Ольгин день. Наші предки в цей час працювали в полі, жали, заготовляли сіно, збирали ягоди та гриби.

За прикметами дня судили про погоду і врожай:

Якщо зранку у свято роса на городі — помідори цьогоріч не вродять.

Якщо 11 липня сильний грім — можна йти на риболовлю, кльов буде хороший.

Якщо у День святої Ольги сонячно — слід чекати щедрого врожаю зернових.

Мошкари багато розвелося — буде багатий урожай грибів восени.

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