День святой княгини Ольги 11 июля — что категорически нельзя делать в праздник, традиции и обычаи

Святая киевская княгиня Ольга. Фото: informator.ua

Украинцы встречают большой церковный праздник — День равноапостольной княгини Ольги, жены киевского князя Игоря и проповедницы православия. В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, чествовать святую мы будем на 13 дней раньше, а именно 11 июля. Для каждого из нас это большое событие, напоминающее о глубоких и величественных корнях нашего народа.

Новини.LIVE рассказывает, чем прославилась святая Ольга, какие существуют традиции и обычаи в праздник, что категорически нельзя делать 11 июля.

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Чем прославилась княгиня Ольга

В историю княгиня вошла как сильная женщина с острым умом и небывалой хитростью. В Константинополе она крестилась под именем Елена и стала первой из киевских правителей, проповедовавших христианство, еще задолго до Крещения Руси. Также при жизни княгиня построила много храмов, установила границы Киевской Руси, ввела налогообложение.

Именно в этот день — 11 июля 969 года — умерла великая княгиня Ольга. Ее хоронили по христианским обрядам.

И хотя канонизированная как равноапостольная Ольга была в 1547 году, как святую ее начали чествовать еще при внуке Владимире Великом. Именно он перенес мощи княгини в Десятинную церковь — первый каменный храм на Руси. После уничтожения церкви во время ордынского нашествия мощи были утрачены.

Равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Церковные и народные традиции и обычаи в День святой Ольги 11 июля

Многие верующие в этот день отправляются в храмы, где участвуют в богослужении. Обязательно молятся святой Ольге, особенно женщины. Просят о помощи, утолении душевных страданий матери военных, сироты, потерявшие своих любимых. Молодые девушки могут читать молитвы к святой с просьбой удачно выйти замуж.

11 июля следует обязательно помочь отверженным, оказавшимся в затруднительном положении. Следует помочь пожилым людям особенно родственникам. Иногда даже душевный разговор может стать для человека спасением.

По народным традициям в этот день избегали тяжелой работы. Однако верили, что огородные и садовые дела пойдут во благо и принесут щедрый урожай.

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

День святой Ольги 2024 — что нельзя делать 11 июля

День имеет важные запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду и согрешить перед Господом. В День равноапостольной княгини Ольги категорически нельзя:

ссориться и конфликтовать;

злословить, даже в мыслях;

думать о ком-то плохо;

злиться;

желать другим зла, даже если это враг;

заниматься домашними делами;

заниматься рукоделием;

лениться;

давать что-нибудь взаймы;

хвастаться успехами.

Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Наши предки в это время работали в поле, жали, заготавливали сено, собирали ягоды и грибы.

По приметам дня судили о погоде и урожае:

Если утром в праздник роса на огороде, то помидоры в этом году не уродят.

Если 11 июля сильный гром — можно идти на рыбалку, клев будет хороший.

Если в День святой Ольги солнечно, следует ожидать щедрого урожая зерновых.

Мошкары много развелось — будет богатый урожай грибов осенью.

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