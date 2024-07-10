День святой княгини Ольги 11 июля — что категорически нельзя делать в праздник, традиции и обычаи

День святой Ольги 2024 — какие существуют традиции дня и что нельзя делать 11 июля
Украинцы встречают большой церковный праздник — День равноапостольной княгини Ольги, жены киевского князя Игоря и проповедницы православия. В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, чествовать святую мы будем на 13 дней раньше, а именно 11 июля. Для каждого из нас это большое событие, напоминающее о глубоких и величественных корнях нашего народа.
Новини.LIVE рассказывает, чем прославилась святая Ольга, какие существуют традиции и обычаи в праздник, что категорически нельзя делать 11 июля.
Чем прославилась княгиня Ольга
В историю княгиня вошла как сильная женщина с острым умом и небывалой хитростью. В Константинополе она крестилась под именем Елена и стала первой из киевских правителей, проповедовавших христианство, еще задолго до Крещения Руси. Также при жизни княгиня построила много храмов, установила границы Киевской Руси, ввела налогообложение.
Именно в этот день — 11 июля 969 года — умерла великая княгиня Ольга. Ее хоронили по христианским обрядам.
И хотя канонизированная как равноапостольная Ольга была в 1547 году, как святую ее начали чествовать еще при внуке Владимире Великом. Именно он перенес мощи княгини в Десятинную церковь — первый каменный храм на Руси. После уничтожения церкви во время ордынского нашествия мощи были утрачены.
Церковные и народные традиции и обычаи в День святой Ольги 11 июля
Многие верующие в этот день отправляются в храмы, где участвуют в богослужении. Обязательно молятся святой Ольге, особенно женщины. Просят о помощи, утолении душевных страданий матери военных, сироты, потерявшие своих любимых. Молодые девушки могут читать молитвы к святой с просьбой удачно выйти замуж.
11 июля следует обязательно помочь отверженным, оказавшимся в затруднительном положении. Следует помочь пожилым людям особенно родственникам. Иногда даже душевный разговор может стать для человека спасением.
По народным традициям в этот день избегали тяжелой работы. Однако верили, что огородные и садовые дела пойдут во благо и принесут щедрый урожай.
День святой Ольги 2024 — что нельзя делать 11 июля
День имеет важные запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду и согрешить перед Господом. В День равноапостольной княгини Ольги категорически нельзя:
- ссориться и конфликтовать;
- злословить, даже в мыслях;
- думать о ком-то плохо;
- злиться;
- желать другим зла, даже если это враг;
- заниматься домашними делами;
- заниматься рукоделием;
- лениться;
- давать что-нибудь взаймы;
- хвастаться успехами.
Приметы на 11 июля
В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Наши предки в это время работали в поле, жали, заготавливали сено, собирали ягоды и грибы.
По приметам дня судили о погоде и урожае:
- Если утром в праздник роса на огороде, то помидоры в этом году не уродят.
- Если 11 июля сильный гром — можно идти на рыбалку, клев будет хороший.
- Если в День святой Ольги солнечно, следует ожидать щедрого урожая зерновых.
- Мошкары много развелось — будет богатый урожай грибов осенью.
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