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День святой Ольги 2024 — какие существуют традиции дня и что нельзя делать 11 июля

10 июля 2024 22:24
dc0956cd-ca30-43e0-42c8-855abc22ff00 - Марина Кравчук
Марина Кравчук
Редактор
День святой княгини Ольги 11 июля — что категорически нельзя делать в праздник, традиции и обычаи
Святая киевская княгиня Ольга. Фото: informator.ua
dc0956cd-ca30-43e0-42c8-855abc22ff00 - Марина Кравчук
Марина Кравчук
Редактор

Украинцы встречают большой церковный праздник — День равноапостольной княгини Ольги, жены киевского князя Игоря и проповедницы православия. В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь, чествовать святую мы будем на 13 дней раньше, а именно 11 июля. Для каждого из нас это большое событие, напоминающее о глубоких и величественных корнях нашего народа.

Новини.LIVE рассказывает, чем прославилась святая Ольга, какие существуют традиции и обычаи в праздник, что категорически нельзя делать 11 июля.

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Чем прославилась княгиня Ольга

В историю княгиня вошла как сильная женщина с острым умом и небывалой хитростью. В Константинополе она крестилась под именем Елена и стала первой из киевских правителей, проповедовавших христианство, еще задолго до Крещения Руси. Также при жизни княгиня построила много храмов, установила границы Киевской Руси, ввела налогообложение.

Именно в этот день — 11 июля 969 года — умерла великая княгиня Ольга. Ее хоронили по христианским обрядам.

И хотя канонизированная как равноапостольная Ольга была в 1547 году, как святую ее начали чествовать еще при внуке Владимире Великом. Именно он перенес мощи княгини в Десятинную церковь — первый каменный храм на Руси. После уничтожения церкви во время ордынского нашествия мощи были утрачены.

 

Чем прославилась княгиня Ольга
Равноапостольная княгиня Ольга. Фото: google.com

Церковные и народные традиции и обычаи в День святой Ольги 11 июля

Многие верующие в этот день отправляются в храмы, где участвуют в богослужении. Обязательно молятся святой Ольге, особенно женщины. Просят о помощи, утолении душевных страданий матери военных, сироты, потерявшие своих любимых. Молодые девушки могут читать молитвы к святой с просьбой удачно выйти замуж.

11 июля следует обязательно помочь отверженным, оказавшимся в затруднительном положении. Следует помочь пожилым людям особенно родственникам. Иногда даже душевный разговор может стать для человека спасением.

По народным традициям в этот день избегали тяжелой работы. Однако верили, что огородные и садовые дела пойдут во благо и принесут щедрый урожай.

 

Церковные и народные традиции и обычаи в День святой Ольги 11 июля
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

День святой Ольги 2024 — что нельзя делать 11 июля

День имеет важные запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду и согрешить перед Господом. В День равноапостольной княгини Ольги категорически нельзя:

  • ссориться и конфликтовать;
  • злословить, даже в мыслях;
  • думать о ком-то плохо;
  • злиться;
  • желать другим зла, даже если это враг;
  • заниматься домашними делами;
  • заниматься рукоделием;
  • лениться;
  • давать что-нибудь взаймы;
  • хвастаться успехами.

 

День святой Ольги 2024 - что нельзя делать 11 июля
Верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля — праздник Ольгин день. Наши предки в это время работали в поле, жали, заготавливали сено, собирали ягоды и грибы.

По приметам дня судили о погоде и урожае:

  • Если утром в праздник роса на огороде, то помидоры в этом году не уродят.
  • Если 11 июля сильный гром — можно идти на рыбалку, клев будет хороший.
  • Если в День святой Ольги солнечно, следует ожидать щедрого урожая зерновых.
  • Мошкары много развелось — будет богатый урожай грибов осенью.

 

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