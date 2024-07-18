18 липня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, прикмети та іменини

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У цей четвер, 18 липня, в Україні відзначають такі свята як День ідеальної родини, День народження "Тетріса". Православна церква України вшановує святих мучеників Якинта й Еміліяна.До Нового року залишилося 166 днів.

Новини.LIVE розповідає, що ще відзначатимемо цього дня, які існують народні традиції, прикмети та заборони у цю дату.

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Яке сьогодні, 18 липня, церковне свято

Сьогодні, 18 липня, в церковному календарі — день пам'яті святих мучеників Якинта й Еміліяна.

Попри те, що у цю дату вшановують одразу двох цих святих. Вони жили у різний час. Якинт жив у ІІ столітті за часів правління Траяна. Він був придворним, що таємно прийняв християнство. Якинта катували й морили голодом, вимагаючи, щоб він відмовився від своєї віри. Проте, святий мученик залишався вірним до кінця.

Святий Еміліян жив у IV столітті за часів правління імператора Юліана Відступника. Він був римським воїном в Доростолі (сучасна Болгарія) та ревним християнином. 362 року, коли Юліан відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Його катували та зрештою спалили на вогнищі.

Святі мученики Якинт та Еміліян. Колаж Новини.LIVE

Який сьогодні, 18 липня, день в Україні та світі

Сьогодні українці разом з усім світом зустрічають такі свята:

День ідеальної сім'ї . Цей день ще раз нагадує нам, наскільки важливо цінувати свою родину та підтримувати теплі стосунки. Допомагати один одному, любити та поважати. Це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності.

. Цей день ще раз нагадує нам, наскільки важливо цінувати свою родину та підтримувати теплі стосунки. Допомагати один одному, любити та поважати. Це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Всесвітній день слухання . Щорічна глобальна подія, присвячена розумінню світу, природного середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Сьогодні людей закликають відправитися на природу, послухати спів птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.

. Щорічна глобальна подія, присвячена розумінню світу, природного середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Сьогодні людей закликають відправитися на природу, послухати спів птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір. День народження "Тетріса" . Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" — геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.

. Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" — геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів. Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив своє життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом вільної Південної Африки, обраним демократичним шляхом.

Що не можна робити 18 липня

У це церковне свято, 18 липня, священнослужителі закликають вірян не лихословити, не сваритися з іншими, позбутися ліні та заздрощів, не пліткувати на не бажати іншим зла.

Краще цей день присвятити добрим справам, допомогти людині або тварині, якщо вони опинилися у біді, взяти участь у доброчинному заході.

У народному календарі 18 липня — свято Омелянів день. Вважається, що сьогодні нас покидає спекотне літо. За народними прикметами сьогодні забороняється:

підмітати — можна вимести з дому гроші й удачу;

брати гроші в борг — до фінансових проблем;

об'їдатися — втратите достаток;

виходити на вулицю після заходу сонця — накличете на себе біду.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 18 липня

В давнину цього дня йшли до лазні, вважалося, що це допоможе отримати здоров'я на весь рік. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на Омелянів день:

Якщо у свято 18 липня кусаються мухи — чекайте на негоду.

Яка погода цього дня, такою буде й уся осінь.

Якщо помітили на верхівці ялини шишки — до пізньої зими.

На нижніх гілках берези з'явилися жовті листочки — осінь прийде пізно і буде теплою.

Якщо 18 липня спекотний день, грудень буде холодним.

Згідно з народними прикметами цього дня вже починає відходити спека, дні стають все коротшими, ночі прохолоднішими. Зазвичай в давнину закінчувалися жнива, а тому селяни брали невеликий відпочинок.

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Сьогодні День ангела відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Степан.

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