18 липня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, прикмети та іменини

Яке сьогодні, 18 липня, свято — що не можна робити в церковне свято, прикмети та іменини
У цей четвер, 18 липня, в Україні відзначають такі свята як День ідеальної родини, День народження "Тетріса". Православна церква України вшановує святих мучеників Якинта й Еміліяна.До Нового року залишилося 166 днів.
Новини.LIVE розповідає, що ще відзначатимемо цього дня, які існують народні традиції, прикмети та заборони у цю дату.
Яке сьогодні, 18 липня, церковне свято
Сьогодні, 18 липня, в церковному календарі — день пам'яті святих мучеників Якинта й Еміліяна.
Попри те, що у цю дату вшановують одразу двох цих святих. Вони жили у різний час. Якинт жив у ІІ столітті за часів правління Траяна. Він був придворним, що таємно прийняв християнство. Якинта катували й морили голодом, вимагаючи, щоб він відмовився від своєї віри. Проте, святий мученик залишався вірним до кінця.
Святий Еміліян жив у IV столітті за часів правління імператора Юліана Відступника. Він був римським воїном в Доростолі (сучасна Болгарія) та ревним християнином. 362 року, коли Юліан відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Його катували та зрештою спалили на вогнищі.
Який сьогодні, 18 липня, день в Україні та світі
Сьогодні українці разом з усім світом зустрічають такі свята:
- День ідеальної сім'ї. Цей день ще раз нагадує нам, наскільки важливо цінувати свою родину та підтримувати теплі стосунки. Допомагати один одному, любити та поважати. Це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності.
- Всесвітній день слухання. Щорічна глобальна подія, присвячена розумінню світу, природного середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Сьогодні людей закликають відправитися на природу, послухати спів птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.
- День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" — геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.
- Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив своє життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом вільної Південної Африки, обраним демократичним шляхом.
Що не можна робити 18 липня
У це церковне свято, 18 липня, священнослужителі закликають вірян не лихословити, не сваритися з іншими, позбутися ліні та заздрощів, не пліткувати на не бажати іншим зла.
Краще цей день присвятити добрим справам, допомогти людині або тварині, якщо вони опинилися у біді, взяти участь у доброчинному заході.
У народному календарі 18 липня — свято Омелянів день. Вважається, що сьогодні нас покидає спекотне літо. За народними прикметами сьогодні забороняється:
- підмітати — можна вимести з дому гроші й удачу;
- брати гроші в борг — до фінансових проблем;
- об'їдатися — втратите достаток;
- виходити на вулицю після заходу сонця — накличете на себе біду.
Народні прикмети та традиції на 18 липня
В давнину цього дня йшли до лазні, вважалося, що це допоможе отримати здоров'я на весь рік. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на Омелянів день:
- Якщо у свято 18 липня кусаються мухи — чекайте на негоду.
- Яка погода цього дня, такою буде й уся осінь.
- Якщо помітили на верхівці ялини шишки — до пізньої зими.
- На нижніх гілках берези з'явилися жовті листочки — осінь прийде пізно і буде теплою.
- Якщо 18 липня спекотний день, грудень буде холодним.
Згідно з народними прикметами цього дня вже починає відходити спека, дні стають все коротшими, ночі прохолоднішими. Зазвичай в давнину закінчувалися жнива, а тому селяни брали невеликий відпочинок.
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