18 июля 2024 — какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы и именины

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В этот четверг, 18 июля, в Украине отмечают такие праздники как День идеальной семьи, День рождения "Тетриса". Православная церковь Украины чествует святых мучеников Якинта и Эмилиана. До Нового года осталось 166 дней.

Новости.LIVE рассказывает, что еще отметим в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты в эту дату.

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Что сегодня, 18 июля, за церковный праздник

Сегодня, 18 июля, в церковном календаре – день памяти святых мучеников Якинта и Эмилиана .

Несмотря на то, что в эту дату чествуют сразу двух этих святых. Они жили в разное время. Якинт жил во II веке во времена правления Траяна. Он был придворным, что тайно приняло христианство. Якинта пытали и морили голодом, требуя, чтобы он отказался от своей веры. Однако святой мученик оставался верен до конца.

Святой Эмилиан жил в IV веке во времена правления императора Юлиана Отступника. Он был римским воином в Доростоле (современная Болгария) и ревностным христианином. В 362 году, когда Юлиан возобновил преследование христиан, Эмилиан отказался поклоняться языческим богам. Его пытали и в конце концов сожгли на костре.

Святые мученики Якинт и Эмилиан. Коллаж Новости.LIVE

Какой сегодня, 18 июля, день в Украине и мире

Сегодня украинцы вместе со всем миром встречают такие праздники:

День идеальной семьи . Этот день еще раз напоминает нам, как важно ценить свою семью и поддерживать теплые отношения. Помогать друг другу, любить и уважать. Это праздник не об идеальной семье, а о счастливых мгновениях вместе, о теплых общих воспоминаниях, о семейных традициях и способах коммуникации, о семейных ценностях.

. Этот день еще раз напоминает нам, как важно ценить свою семью и поддерживать теплые отношения. Помогать друг другу, любить и уважать. Это праздник не об идеальной семье, а о счастливых мгновениях вместе, о теплых общих воспоминаниях, о семейных традициях и способах коммуникации, о семейных ценностях. Всемирный день слушания . Ежегодное глобальное событие, посвященное пониманию мира, природной среды, общества и культуры через практику слушания и полевых записей. Сегодня людей призывают отправиться на природу, послушать пение птиц, шум леса, воды реки или даже городской шум.

. Ежегодное глобальное событие, посвященное пониманию мира, природной среды, общества и культуры через практику слушания и полевых записей. Сегодня людей призывают отправиться на природу, послушать пение птиц, шум леса, воды реки или даже городской шум. День рождения "Тетриса" . Именно в этот день 1985 года была представлена электронная версия этой известной компьютерной игры, увидевшей свет в июне 1984 года. Эта игра построена на основе "тетрамино" - геометрических фигур, состоящих из четырех квадратов.

. Именно в этот день 1985 года была представлена электронная версия этой известной компьютерной игры, увидевшей свет в июне 1984 года. Эта игра построена на основе "тетрамино" - геометрических фигур, состоящих из четырех квадратов. Международный день Нельсона Манделы . Нельсон Мандела посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма. Он был защитником прав человека, политическим заключенным, миротворцем международного масштаба и первым президентом свободной Южной Африки, избранным демократическим путем.

Что нельзя делать 18 июля

Не следует объедаться, потому что потеряете изобилие.

Запрещается злословить, ругаться, ссориться.

Не отказывайте в помощи нуждающимся.

Не стоит переедать, потому что это приведет к финансовым затруднениям. Также запрещается выходить на улицу после заката, потому что так вы навлечете на себя беду. Это неблагоприятный день для свадьбы.

18 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет злословие, ругательства и ссор, выступает против зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Нельзя отказывать в помощи – следует помочь и человеку, и животному.

По народным приметам сегодня запрещается браться за веник, чтобы не выместить из дома деньги и удачу. Также не следует брать деньги взаймы – это к финансовым проблемам.

Народные приметы и традиции на 18 июля

В народном календаре 31 июля - праздник Емельянов день. Считается, что сегодня нас покидает жаркое лето.

В старину в этот день шли в баню, считалось, что это поможет получить здоровье на весь год вперед. Обычно к этому времени уже заканчивается жатва, поэтому крестьяне имеют небольшой отдых.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если кусаются мухи — ждите непогоды;

какая погода, такой будет осень;

на верхушке ели появились шишки – к поздней зиме;

жаркий день – до холодного декабря.



Какая погода стоит, такой же следует ожидать в начале осени.

На нижних ветвях березы появились желтые листики – осень придет поздно и будет теплой.

Жара указывает, что декабрь будет холодным.



каким этот день выдался – таковой и осень будет;

пауки плетут много паутины – будет стоять сухая погода;

жара 18 июля – декабрь будет холодным;

на берегу пожелтели листья на верхушке – до ранней осени, начали желтеть листья снизу – до поздней;

мухи кусаются – к дождю;

шишки на елке есть только на верхушке – зима будет поздней.

Согласно народным приметам этого дня уже начинает отходить жара, дни становятся все короче, ночи прохладнее. Обычно в древности заканчивалась жатва, поэтому крестьяне брали небольшой отдых.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июля

Какие сегодня именины: Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

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