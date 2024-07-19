19 липня 2024 — яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, прикмети та іменини

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 19 липня, українці відзначають професійне свято День тренера в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Макрини сестри святителів Григорія Нісського і Василя Великого. До Нового року залишилося 165 днів.

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Яке сьогодні, 19 липня, церковне свято

19 липня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Макрини.

За церковними переказами, преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Була старшою сестрою архієпископа і богослова Василя Великого та богослова і єпископа Григорія Нісського.

Свята відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до дівочого монастиря. Прославилася своїми чудесами та відданістю Богу. З а її молитвами в обителі в голодні роки з'являлася пшениця, також свята зцілювала хвороби, виганяла бісів і пророкувала.

Свята преподобна Макрина. Фото: google.com

Який сьогодні, 19 липня, день в Україні та світі

В Україні 19 липня відзначають такі свята:

День тренера. Це професійне свято присвячене вчителям, тренерам та наставникам зі сфери фізичної культури та спорту. На офіційному рівні свято запровадили в січні 2021 року. Дату обрали не випадково: саме цього дня 1996 року Україна як самостійна команда та незалежна країна вперше взяла участь в Олімпійських іграх. Вона покликана нагадати нам про важливість таких фахівців для розвитку спорту та фізичної культури. Сьогодні можна привітати всіх тих, хто присвятив себе цій відповідальній професії та подякувати їм.

Тренер тренує дитячу команду. Фото: google.com

День нових друзів. Позитивне свято було започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards у 1920-х роках з метою підвищення продажу власної продукції. Мета проведення Дня нових друзів полягає в залученні людей до спілкування та заведення нових знайомств, а також в підтримці активного соціального життя. Цікаво, що подія відзначається тричі на рік: 19 липня, 19 жовтня та 19 січня.

Веселі друзі позують на камеру. Фото: depositphotos.com

Народні прикмети та традиції на 19 липня

У народному календарі 19 липня — свято Мокрини або Макринин день. Вважається, що з цього часу настає пора дощів і гроз. Одна з найпозитивніших прикмет дня — якщо випадково потрапити під дощ, то здоров'я не покидатиме цілий рік.

Віряни цього дня зверталися до преподобної Макрини з молитвами про здоров'я собі та близьким, добробут в оселі та мир у країні.

Сьогодні можна присвятити час прибиранню та хатнім справам. Усе це піде на користь, принесе у дім не тільки затишок, а й гармонію.

За прикметами 19 липня судять, якими будуть осінь і врожай:

Якщо на Макринин день похолодало та задощило — така погода буде 6 тижнів.

Якщо у свято сухо та тепло — врожай цього сезону буде щедрим.

Який день 19 липня — така буде осінь.

Сонячна погода сьогодні — бабине літо буде довгим.

Велика роса зранку обіцяє сильну спеку найближчими днями.

Якщо в лісі багато павутини, то осінь буде теплою.

Дівчина радіє літньому дощу. Фото: istockphoto.com

Що не можна робити 19 липня

Церква забороняє вірянам 19 липня:

лаятися;

конфліктувати;

злитися;

бажати іншим зла;

заздрити;

обмовляти когось;

пліткувати;

бути жадібним, скупим;

відмовляти у допомозі.

Усі ці діяння оскверняють душу й віддаляють людину від Бога.

Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У народне свято Мокринин день люди вірили, що не можна:

виганяти кота, який приблудився — це вісник щастя й удачі;

ходити в брудному одязі — це притягує біди;

підіймати якусь річ, яка лежить на дорозі — всі неприємності колишнього власника прийдуть у ваше життя;

поспішати — справи закінчаться провалом;

солити огірки — за прикметами ними можна отруїтися;

їсти яблука — може початися низка дрібних неприємностей;

вживати алкоголь — кажуть, цього дня його сам нечистий наливає і це може перерости у згубну звичку.

Крім цього, у свято 19 липня заборонено забивати на м'ясо птицю і домашню худобу, а також рибалити.

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