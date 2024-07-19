19 июля 2024 — какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы и именины

Какой сегодня, 19 июля, праздник — какой церковный праздник, что нельзя делать, приметы
В эту пятницу, 19 июля, украинцы отмечают профессиональный праздник День тренера в Украине. Верующие чтят память святой преподобной Макрины сестры святителей Григория Нисского и Василия Великого. До Нового года осталось 165 дней.
Новини.LIVE рассказывает, что еще отметим в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и что нельзя делать.
Какой сегодня, 19 июля, церковный праздник
19 июля в церковном календаре — день памяти святой преподобной Макрины.
По церковным преданиям, преподобная Макрина родилась в турецкой Каппадокии в начале IV века. Была старшей сестрой архиепископа и богослова Василия Великого и богослова и епископа Григория Нисского.
Святая отказалась от светской жизни, избрав целомудрие, и поступила в девичий монастырь. Прославилась своими чудесами и преданностью Богу. Ее молитвами в обители в голодные годы являлась пшеница, также святая исцеляла болезни, изгоняла бесов и пророчила.
Какой сегодня, 19 июля, день в Украине и мире
В Украине 19 июля отмечают следующие праздники:
- День тренера. Это профессиональный праздник, посвященный учителям, тренерам и наставникам из сферы физической культуры и спорта. На официальном уровне праздник был введен в январе 2021 года. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день 1996 года Украина как самостоятельная команда и независимая страна впервые приняла участие в Олимпийских играх. Она призвана напомнить нам о важности таких специалистов для развития спорта и физической культуры. Сегодня можно поздравить всех тех, кто посвятил себя этой ответственной профессии и поблагодарить их.
- День новых друзей. Позитивный праздник был начат американской компанией по производству открыток Hallmark Cards в 1920-х годах с целью повышения продаж собственной продукции. Цель проведения Дня новых друзей состоит в привлечении людей к общению и заведению новых знакомств, а также в поддержке активной социальной жизни. Интересно, что событие отмечается три раза в год: 19 июля, 19 октября и 19 января.
Народные приметы и традиции на 19 июля
В народном календаре 19 июля — праздник Макрины или Макринин день. Считается, что с этого времени наступает пора дождей и гроз. Одна из самых положительных примет дня — если случайно попасть под дождь, то здоровье не будет покидать целый год.
Верующие в этот день обращались к преподобной Макрине с молитвами о здоровье для себя и близких, благополучии в доме и мире в стране.
Сегодня можно посвятить время уборке и домашним делам. Все это пойдет на пользу, принесет в дом не только уют, но гармонию.
По приметам 19 июля судят, какими будут осень и урожай:
- Если на Макринин день похолодало — такая погода будет 6 недель.
- Если в праздник сухо и тепло, урожай этого сезона будет щедрым.
- Какой день 19 июля — такова будет осень.
- Солнечная погода сегодня — бабье лето будет долгим.
- Большая роса утром обещает сильную жару в ближайшие дни.
- Если в лесу много паутины, то осень будет теплой.
Что нельзя делать 19 июля
Церковь запрещает верующим 19 июля:
- ругаться;
- конфликтовать;
- злиться;
- желать другим зла;
- завидовать;
- оговаривать кого-то;
- сплетничать;
- быть жадным, скупым;
- отказывать в помощи.
Все эти деяния оскверняют душу и отдаляют человека от Бога.
В народный праздник Макринин день люди верили, что нельзя:
- изгонять приблудившегося кота — это вестник счастья и удачи;
- ходить в грязной одежде — это притягивает беды;
- поднимать какую-то вещь, лежащую на дороге — все неприятности бывшего владельца придут в вашу жизнь;
- спешить — дела закончатся провалом;
- солить огурцы — по приметам ими можно отравиться;
- есть яблоки — может начаться череда мелких неприятностей;
- употреблять алкоголь — говорят, в этот день его сам нечистый наливает и это может перерасти в пагубную привычку.
Кроме этого, в праздник 19 июля запрещено забивать на мясо птицу и домашний скот, а также рыбачить.
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День ангела сегодня, 19 июля, отмечают люди, имеющие такие имена: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.
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