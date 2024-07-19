19 июля 2024 — какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы и именины

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 19 июля, украинцы отмечают профессиональный праздник День тренера в Украине. Верующие чтят память святой преподобной Макрины сестры святителей Григория Нисского и Василия Великого. До Нового года осталось 165 дней.

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Какой сегодня, 19 июля, церковный праздник

19 июля в церковном календаре — день памяти святой преподобной Макрины.

По церковным преданиям, преподобная Макрина родилась в турецкой Каппадокии в начале IV века. Была старшей сестрой архиепископа и богослова Василия Великого и богослова и епископа Григория Нисского.

Святая отказалась от светской жизни, избрав целомудрие, и поступила в девичий монастырь. Прославилась своими чудесами и преданностью Богу. Ее молитвами в обители в голодные годы являлась пшеница, также святая исцеляла болезни, изгоняла бесов и пророчила.

Святая преподобная Макрина. Фото: google.com

Какой сегодня, 19 июля, день в Украине и мире

В Украине 19 июля отмечают следующие праздники:

День тренера. Это профессиональный праздник, посвященный учителям, тренерам и наставникам из сферы физической культуры и спорта. На официальном уровне праздник был введен в январе 2021 года. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день 1996 года Украина как самостоятельная команда и независимая страна впервые приняла участие в Олимпийских играх. Она призвана напомнить нам о важности таких специалистов для развития спорта и физической культуры. Сегодня можно поздравить всех тех, кто посвятил себя этой ответственной профессии и поблагодарить их.

Тренер тренирует детскую команду. Фото: google.com

День новых друзей. Позитивный праздник был начат американской компанией по производству открыток Hallmark Cards в 1920-х годах с целью повышения продаж собственной продукции. Цель проведения Дня новых друзей состоит в привлечении людей к общению и заведению новых знакомств, а также в поддержке активной социальной жизни. Интересно, что событие отмечается три раза в год: 19 июля, 19 октября и 19 января.

Веселые друзья, позирует на камеру. Фото: depositphotos.com

Народные приметы и традиции на 19 июля

В народном календаре 19 июля — праздник Макрины или Макринин день. Считается, что с этого времени наступает пора дождей и гроз. Одна из самых положительных примет дня — если случайно попасть под дождь, то здоровье не будет покидать целый год.

Верующие в этот день обращались к преподобной Макрине с молитвами о здоровье для себя и близких, благополучии в доме и мире в стране.

Сегодня можно посвятить время уборке и домашним делам. Все это пойдет на пользу, принесет в дом не только уют, но гармонию.

По приметам 19 июля судят, какими будут осень и урожай:

Если на Макринин день похолодало — такая погода будет 6 недель.

Если в праздник сухо и тепло, урожай этого сезона будет щедрым.

Какой день 19 июля — такова будет осень.

Солнечная погода сегодня — бабье лето будет долгим.

Большая роса утром обещает сильную жару в ближайшие дни.

Если в лесу много паутины, то осень будет теплой.

Девушка радуется летнему дождю. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать 19 июля

Церковь запрещает верующим 19 июля:

ругаться;

конфликтовать;

злиться;

желать другим зла;

завидовать;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

быть жадным, скупым;

отказывать в помощи.

Все эти деяния оскверняют душу и отдаляют человека от Бога.

Верующая в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В народный праздник Макринин день люди верили, что нельзя:

изгонять приблудившегося кота — это вестник счастья и удачи;

ходить в грязной одежде — это притягивает беды;

поднимать какую-то вещь, лежащую на дороге — все неприятности бывшего владельца придут в вашу жизнь;

спешить — дела закончатся провалом;

солить огурцы — по приметам ими можно отравиться;

есть яблоки — может начаться череда мелких неприятностей;

употреблять алкоголь — говорят, в этот день его сам нечистый наливает и это может перерасти в пагубную привычку.

Кроме этого, в праздник 19 июля запрещено забивать на мясо птицу и домашний скот, а также рыбачить.

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