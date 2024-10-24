24 жовтня 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Дівчина гуляє містом восени. Фото: freepik.com

Сьогодні, 24 жовтня, в Україні немає державних або професійних свят, однак українці разом з усім світом відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Також розпочинається Всесвітній тиждень медіа та інформаційної грамотності. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Арети та тих, хто з ним. Новий рік стає ще ближчим — залишилося 68 днів.

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Новини.LIVE детально розповість про важливі події, які відзначають 24 жовтня, чим цей день особливий, а також про його традиції, народні прикмети та заборони.

Який сьогодні, 24 жовтня, день в Україні та світі

24 жовтня відзначають низку важливих міжнародних днів, що привертають увагу до різних глобальних питань:

Міжнародний день дипломатів — це день, коли вшановують дипломатів за їхню важливу роль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломатія допомагає зміцнювати міжнародні зв'язки, вести переговори та вирішувати конфлікти.

— це день, коли вшановують дипломатів за їхню важливу роль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломатія допомагає зміцнювати міжнародні зв'язки, вести переговори та вирішувати конфлікти. Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (ООН) — свято створення ООН, яка почала свою діяльність 24 жовтня 1945 року. Організація спрямована на підтримку миру, прав людини, економічний розвиток та розв'язання глобальних проблем.

— свято створення ООН, яка почала свою діяльність 24 жовтня 1945 року. Організація спрямована на підтримку миру, прав людини, економічний розвиток та розв'язання глобальних проблем. Всесвітній день медіа та інформаційної грамотності — підвищує обізнаність про важливість критичного мислення і безпечного використання інформації, ініціатива ЮНЕСКО.

— підвищує обізнаність про важливість критичного мислення і безпечного використання інформації, ініціатива ЮНЕСКО. Міжнародний день дій на захист клімату — закликає до активних заходів для боротьби зі змінами клімату, таких як громадські акції та дискусії.

— закликає до активних заходів для боротьби зі змінами клімату, таких як громадські акції та дискусії. Всесвітній день боротьби з поліомієлітом — звертає увагу на боротьбу з небезпечною вірусною інфекцією, яка може призводити до паралічу, і необхідність вакцинації.

Ці міжнародні дні мають важливе значення для глобальної спільноти, стимулюючи активність у питаннях миру, інформаційної грамотності, клімату та здоров'я.

Яке сьогодні, 24 жовтня, церковне свято

24 жовтня вшановують пам’ять святого мученика Арети та його сподвижників, які відомі завдяки своїй непохитній вірності християнській вірі під час гонінь у Римській імперії. Арета, римський трибун, відмовився зректися Христа і поклонятися язичницьким богам, за що його піддали жорстоким тортурам і стратили. Він є символом стійкості віри та відданості Христу.

Разом з ним згадують й інших мучеників, які постраждали за християнську віру. Це свято нагадує про мужність захисників віри в непрості часи.

Мученик Арета та його сподвижники. Фото: Wikipedia

Що не можна робити 24 жовтня — головні заборони дня

У церковне свято 24 жовтня важливо уникати поганих вчинків та думок. Церква забороняє:

сваритися;

обмовляти інших людей;

пліткувати;

осуджувати;

заздрити;

лінуватися;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Лихослів'я і жадібність — ще одні порушення, яких слід уникати цього дня. Церква закликає до прощення та допомоги ближнім. Ці прості правила допоможуть зберегти духовну чистоту.

За народними прикметами сьогодні не можна:

приймати подарунки від людей протилежної статі, вважалось, що саме у цей період дуже легко приворожити;

брати до рук такі предмети, як дзеркала чи вази, якщо щось розіб'ється, то ви чи ваші родичі скоро серйозно захворієте;

давати свої речі чужим і носити одяг інших, можна віддати своє щастя або забрати чуже горе;

ходити по калюжах, мочити ноги, може причепитися хвороба.

Українка у традиційній хустині. Фото: freepik.com

Народні прикмети та традиції на 24 жовтня

Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто цього потребує. Пам'ятайте, коли ви робите добрі справи, добро обов'язково повернеться до вас.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо 24 жовтня помітили на деревах багато воронів, слід чекати негоди.

Якщо птахи цього дня розкричалися, скоро піде сніг.

Якщо вже випав перший сніг, зима також буде сніжною.

Якщо на світанку стоїть густий туман, весь день буде ясний та теплий.

Якщо на деревах все ще залишилося багато листя, зима буде морозною.

Якщо весь день дощить, чекайте теплої зими.

Якщо захід сонця червоний, незабаром прийдуть морози.

Ворони сидять на деревах. Фото: google.com

Хто святкує День ангела 24 жовтня та як назвати дитину

У цей осінній день, 24 жовтня, привітання з іменинами приймають:

Олексій;

Опанас;

Іван;

Микола;

Петро.

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