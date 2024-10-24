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Какой сегодня, 24 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать

24 октября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
24 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня
Девушка гуляет по городу осенью. Фото: freepik.com
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 24 октября, в Украине нет государственных или профессиональных праздников, однако, украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день Организации Объединенных Наций. Также начинается Всемирная неделя медиа и информационной грамотности. Верующие чтят память святого мученика Ареты и тех, кто с ним. Новый год становится еще ближе — осталось 68 дней.

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Новини.LIVE подробно расскажет о важных событиях, которые отметим 24 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и запретах.

Какой сегодня, 24 октября, день в Украине и мире

24 октября отмечают ряд важных международных дней, привлекающих внимание к разным глобальным вопросам:

  • Международный день дипломатов — это день, когда чествуют дипломатов за их важную роль в поддержке мира и международного сотрудничества. Дипломатия помогает укреплять международные связи, вести переговоры и разрешать конфликты.
  • Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) — праздник создания ООН, начавшей свою деятельность 24 октября 1945 года. Организация направлена на поддержание мира, прав человека, экономическое развитие и решение глобальных проблем.
  • Всемирный день медиа и информационной грамотности — повышает осведомленность о важности критического мышления и безопасного использования информации, инициатива ЮНЕСКО.
  • Международный день действий в защиту климата — призывает к активным мерам по борьбе с изменениями климата, таким как общественные акции и дискуссии.
  • Всемирный день борьбы с полиомиелитом — обращает внимание на борьбу с опасной вирусной инфекцией, которая может приводить к параличу, и необходимость вакцинации.

Эти международные дни имеют важное значение для глобального сообщества, стимулируя активность в вопросах мира, информационной грамотности, климата и здоровья.

Какой сегодня, 24 октября, церковный праздник

24 октября чтят память святого мученика Ареты и его сподвижников, известных своей непреклонной верности христианской вере во время гонений в Римской империи. Арета, римский трибун, отказался отречься от Христа и поклоняться языческим богам, за что его подвергли жестоким пыткам и казнили. Он является символом стойкости веры и преданности Христу.

Вместе с ним вспоминают и других мучеников, пострадавших за христианскую веру. Этот праздник напоминает о мужестве защитников веры в непростые времена.

 

Какой сегодня, 24 октября, церковный праздник
Мученик Арета и его сподвижники. Фото: Wikipedia

Что нельзя делать 24 октября — главные запреты дня

В церковный праздник 24 октября важно избегать плохих поступков и мыслей. Церковь запрещает:

  • ссориться;
  • оговаривать других людей;
  • сплетничать;
  • осуждать;
  • завидовать;
  • лениться;
  • отказывать в помощи нуждающимся.

Злословие и алчность — еще одни нарушения, которых следует избегать в этот день. Церковь призывает к прощению и помощи ближним. Эти простые правила помогут сохранить духовную чистоту.

По народным приметам сегодня нельзя:

  • принимать подарки от людей противоположного пола, считалось, что именно в этот период очень легко приворожить;
  • брать в руки такие предметы, как зеркала или вазы, если что-нибудь разобьется, то вы или ваши родственники скоро серьезно заболеете;
  • давать свои вещи чужим и носить одежду других, можно отдать свое счастье или забрать чужое горе;
  • ходить по лужам, мочить ноги, может прицепиться болезнь.

 

Что нельзя делать 24 октября — главные запреты дня
Украинка в традиционном платке. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 24 октября

Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в этом нуждается. Помните, когда вы совершаете добрые дела, добро обязательно вернется к вам.

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

  • Если 24 октября на деревьях заметили много воронов, следует ожидать непогоды.
  • Если в этот день кричат птицы, пойдет снег.
  • Если выпал первый снег, зима также будет снежной.
  • Если на рассвете стоит густой туман, то весь день будет ясным и теплым.
  • Если на деревьях все еще осталось много листьев, зима будет морозной.
  • Если весь день дождливый, ждите теплой зимы.
  • Если закат красный, скоро придут морозы.

 

Народные приметы и традиции на 24 октября
Вороны сидят на деревьях. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 24 октября и как назвать ребенка

В этот осенний день, 24 октября, поздравления с именинами принимают:

  • Алексей;
  • Афанасий;
  • Иван;
  • Николай;
  • Петр.

Также предлагаем узнать, какую погоду в Украине следует ожидать сегодня, 24 октября.

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