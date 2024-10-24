24 октября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Какой сегодня, 24 октября, праздник — какой церковный праздник и что нельзя делать
Сегодня, 24 октября, в Украине нет государственных или профессиональных праздников, однако, украинцы вместе со всем миром отмечают Международный день Организации Объединенных Наций. Также начинается Всемирная неделя медиа и информационной грамотности. Верующие чтят память святого мученика Ареты и тех, кто с ним. Новый год становится еще ближе — осталось 68 дней.
Новини.LIVE подробно расскажет о важных событиях, которые отметим 24 октября, чем этот день особенный, а также о его традициях, народных приметах и запретах.
Какой сегодня, 24 октября, день в Украине и мире
24 октября отмечают ряд важных международных дней, привлекающих внимание к разным глобальным вопросам:
- Международный день дипломатов — это день, когда чествуют дипломатов за их важную роль в поддержке мира и международного сотрудничества. Дипломатия помогает укреплять международные связи, вести переговоры и разрешать конфликты.
- Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) — праздник создания ООН, начавшей свою деятельность 24 октября 1945 года. Организация направлена на поддержание мира, прав человека, экономическое развитие и решение глобальных проблем.
- Всемирный день медиа и информационной грамотности — повышает осведомленность о важности критического мышления и безопасного использования информации, инициатива ЮНЕСКО.
- Международный день действий в защиту климата — призывает к активным мерам по борьбе с изменениями климата, таким как общественные акции и дискуссии.
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом — обращает внимание на борьбу с опасной вирусной инфекцией, которая может приводить к параличу, и необходимость вакцинации.
Эти международные дни имеют важное значение для глобального сообщества, стимулируя активность в вопросах мира, информационной грамотности, климата и здоровья.
Какой сегодня, 24 октября, церковный праздник
24 октября чтят память святого мученика Ареты и его сподвижников, известных своей непреклонной верности христианской вере во время гонений в Римской империи. Арета, римский трибун, отказался отречься от Христа и поклоняться языческим богам, за что его подвергли жестоким пыткам и казнили. Он является символом стойкости веры и преданности Христу.
Вместе с ним вспоминают и других мучеников, пострадавших за христианскую веру. Этот праздник напоминает о мужестве защитников веры в непростые времена.
Что нельзя делать 24 октября — главные запреты дня
В церковный праздник 24 октября важно избегать плохих поступков и мыслей. Церковь запрещает:
- ссориться;
- оговаривать других людей;
- сплетничать;
- осуждать;
- завидовать;
- лениться;
- отказывать в помощи нуждающимся.
Злословие и алчность — еще одни нарушения, которых следует избегать в этот день. Церковь призывает к прощению и помощи ближним. Эти простые правила помогут сохранить духовную чистоту.
По народным приметам сегодня нельзя:
- принимать подарки от людей противоположного пола, считалось, что именно в этот период очень легко приворожить;
- брать в руки такие предметы, как зеркала или вазы, если что-нибудь разобьется, то вы или ваши родственники скоро серьезно заболеете;
- давать свои вещи чужим и носить одежду других, можно отдать свое счастье или забрать чужое горе;
- ходить по лужам, мочить ноги, может прицепиться болезнь.
Народные приметы и традиции на 24 октября
Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в этом нуждается. Помните, когда вы совершаете добрые дела, добро обязательно вернется к вам.
Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:
- Если 24 октября на деревьях заметили много воронов, следует ожидать непогоды.
- Если в этот день кричат птицы, пойдет снег.
- Если выпал первый снег, зима также будет снежной.
- Если на рассвете стоит густой туман, то весь день будет ясным и теплым.
- Если на деревьях все еще осталось много листьев, зима будет морозной.
- Если весь день дождливый, ждите теплой зимы.
- Если закат красный, скоро придут морозы.
Кто празднует День ангела 24 октября и как назвать ребенка
В этот осенний день, 24 октября, поздравления с именинами принимают:
- Алексей;
- Афанасий;
- Иван;
- Николай;
- Петр.
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