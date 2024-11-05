5 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня

Яке сьогодні, 5 листопада, свято — все про дату та традиції дня
Сьогодні, 5 листопада, Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Саме ці люди відіграють одну з найважливіших ролей в українському суспільстві. Тому окрема дата, яка привертає увагу до діяльності волонтерів як ніколи доречна. Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святих мучеників Галактіона та його нареченої Епістимії. До Нового ріку залишилося 56 днів.
Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 5 листопада, а також розповідає, чим ця дата особлива, які її традиції, народні прикмети та заборони.
Який сьогодні, 5 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні, 5 листопада, відзначаються декілька важливих подій, які мають міжнародне значення:
- Міжнародний день менеджерів-волонтерів — щорічне свято, що відзначає внесок волонтерів і керівників волонтерських програм, які безкорисливо допомагають людям. Створена 1987 року, дата покликана підвищити обізнаність про важливість волонтерства і його вплив на суспільство.
- Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі — важливий день, присвячений інформуванню про ризики цунамі та заходи безпеки, які допоможуть запобігти масштабним наслідкам. Вперше ця ініціатива була започаткована після катастрофи в Південно-Східній Азії 2004 року.
- Всесвітній день ромської мови — день, коли світ відзначає культуру та мову ромської спільноти, підкреслюючи важливість мовної різноманітності й підтримки ромської ідентичності.
Яке сьогодні, 5 листопада, церковне свято
5 листопада в церковному календарі — день пам'яті святих мучеників Галактіона та його нареченої Епістимії. Цей день нагадує про силу віри та стійкість перед труднощами.
Подружжя жило у IV столітті в місті Емесі (Фінікія). Галактіон змалечку виховувався у християнській вірі, згодом і свою кохану навернув у християнську віру. Після чого вони обидва роздали майно бідним і вирушили на гору Публіон. Там у монастирях вони прийняли чернецтво та присвятили життя вірі.
Після видіння, яке обіцяло їм мученицьку смерть, їх захопили язичники. Святі перенесли жорстокі тортури, не зраджуючи свою віру, і загинули, ставши прикладом стійкості та відданості Христу. Їхні життєписи стали важливими для християнської історії.
Що не можна робити 5 листопада — головні заборони дня
У церковне свято 5 листопада варто утримуватися від наклепів, пліток, сварок, жадібності та заздрощів. Не можна сваритися та лаятися, особливо з близькими людьми. Заборонено вживати алкогольні напої. Також церква закликає не відмовляти у допомозі тому, хто її потребує.
За народними прикметами, у цей день не можна:
- пізно ввечері відчиняти двері дому;
- розпочинати важливі справи;
- підписувати значущі документи;
- робити великі покупки.
Народні прикмети та традиції на 5 листопада
У народному календарі 5 листопада — Галактіон і Епістимія. Цей день за прикметами вважається останнім, коли можна ще копати редьку.
Цього дня незаміжні дівчата молилися про хороших наречених. А щоб залучити щастя до оселі, розкидали монети, зроблені своїми руками.
Також вірили у такі прикмети:
- Якщо 5 листопада вітер дме з півночі, але хмар не видно, похолодання вже скоро прийде.
- Якщо на вербі іній, зима буде довгою і холодною.
- Якщо іній на всіх деревах, чекайте на відлигу.
- Якщо місяць в тумані, негода не триватиме довго.
- Якщо сніжить цього дня, то і зима буде сніжною.
- Якщо сніг випав і не тане, взимку буде тепло.
- Якщо захід сонця яскравий, до негоди на кілька днів.
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