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Яке сьогодні, 5 листопада, свято — все про дату та традиції дня

5 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
5 листопада 2024 — яке сьогодні свято, народні прикмети та заборони дня
Усміхнена дівчина гуляє восени. Фото: freepik.com
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 5 листопада, Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Саме ці люди відіграють одну з найважливіших ролей в українському суспільстві. Тому окрема дата, яка привертає увагу до діяльності волонтерів як ніколи доречна. Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святих мучеників Галактіона та його нареченої Епістимії. До Нового ріку залишилося 56 днів.

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Новини.LIVE ділиться з вами найважливішими подіями 5 листопада, а також розповідає, чим ця дата особлива, які її традиції, народні прикмети та заборони. 

Який сьогодні, 5 листопада, день в Україні та світі 

Сьогодні, 5 листопада, відзначаються декілька важливих подій, які мають міжнародне значення:

  • Міжнародний день менеджерів-волонтерів — щорічне свято, що відзначає внесок волонтерів і керівників волонтерських програм, які безкорисливо допомагають людям. Створена 1987 року, дата покликана підвищити обізнаність про важливість волонтерства і його вплив на суспільство.
  • Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі — важливий день, присвячений інформуванню про ризики цунамі та заходи безпеки, які допоможуть запобігти масштабним наслідкам. Вперше ця ініціатива була започаткована після катастрофи в Південно-Східній Азії 2004 року.
  • Всесвітній день ромської мови — день, коли світ відзначає культуру та мову ромської спільноти, підкреслюючи важливість мовної різноманітності й підтримки ромської ідентичності.

 

Який сьогодні, 5 листопада, день в Україні та світі
Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Фото: freepik.com

Яке сьогодні, 5 листопада, церковне свято

5 листопада в церковному календарі — день пам'яті святих мучеників Галактіона та його нареченої Епістимії. Цей день нагадує про силу віри та стійкість перед труднощами.

Подружжя жило у IV столітті в місті Емесі (Фінікія). Галактіон змалечку виховувався у християнській вірі, згодом і свою кохану навернув у християнську віру. Після чого вони обидва роздали майно бідним і вирушили на гору Публіон. Там у монастирях вони прийняли чернецтво та присвятили життя вірі.

Після видіння, яке обіцяло їм мученицьку смерть, їх захопили язичники. Святі перенесли жорстокі тортури, не зраджуючи свою віру, і загинули, ставши прикладом стійкості та відданості Христу. Їхні життєписи стали важливими для християнської історії.

 

Яке сьогодні, 5 листопада, церковне свято
Святі мученики Галактіон та Епістимія. Фото: google.com

Що не можна робити 5 листопада — головні заборони дня

У церковне свято 5 листопада варто утримуватися від наклепів, пліток, сварок, жадібності та заздрощів. Не можна сваритися та лаятися, особливо з близькими людьми. Заборонено вживати алкогольні напої. Також церква закликає не відмовляти у допомозі тому, хто її потребує.

За народними прикметами, у цей день не можна: 

  • пізно ввечері відчиняти двері дому;
  • розпочинати важливі справи;
  • підписувати значущі документи;
  • робити великі покупки.

 

Що не можна робити 5 листопада — головні заборони дня
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети та традиції на 5 листопада

У народному календарі 5 листопада — Галактіон і Епістимія. Цей день за прикметами вважається останнім, коли можна ще копати редьку.

Цього дня незаміжні дівчата молилися про хороших наречених. А щоб залучити щастя до оселі, розкидали монети, зроблені своїми руками.

Також вірили у такі прикмети:

  • Якщо 5 листопада вітер дме з півночі, але хмар не видно, похолодання вже скоро прийде. 
  • Якщо на вербі іній, зима буде довгою і холодною.
  • Якщо іній на всіх деревах, чекайте на відлигу. 
  • Якщо місяць в тумані, негода не триватиме довго. 
  • Якщо сніжить цього дня, то і зима буде сніжною. 
  • Якщо сніг випав і не тане, взимку буде тепло.
  • Якщо захід сонця яскравий, до негоди на кілька днів.

 

Народні прикмети та традиції на 5 листопада
Іній на яблуні восени. Фото: google.com

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День ангела 5 листопада традиції свята народні прикмети заборони

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