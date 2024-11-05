5 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Улыбающаяся девочка гуляет осенью. Фото: freepik.com

Сегодня, 5 ноября, Международный день менеджеров-волонтеров. Именно эти люди играют одну из самых важных ролей в украинском обществе. Поэтому отдельная дата, которая привлекает внимание к деятельности волонтеров, как никогда уместна. Православные верующие в Украине чтят память святых мучеников Галактиона и его невесты Эпистимии. До Нового года осталось 56 дней.

Читайте также:

Новини.LIVE делится с вами важнейшими событиями 5 ноября, а также рассказывает, чем эта дата особенная, каковы ее традиции, народные приметы и запреты.

Какой сегодня, 5 ноября, день в Украине и мире

Сегодня, 5 ноября, отмечаются несколько важных событий, имеющих международное значение:

Международный день менеджеров-волонтеров — ежегодный праздник, отмечающий вклад волонтеров и руководителей волонтерских программ, бескорыстно помогающих людям. Созданная в 1987 году дата призвана повысить осведомленность о важности волонтерства и его влиянии на общество.

— ежегодный праздник, отмечающий вклад волонтеров и руководителей волонтерских программ, бескорыстно помогающих людям. Созданная в 1987 году дата призвана повысить осведомленность о важности волонтерства и его влиянии на общество. Всемирный день распространения информации о проблеме цунами — важный день, посвященный информированию о рисках цунами и мерах безопасности, которые помогут предотвратить масштабные последствия. Впервые эта инициатива была начата после крушения в Юго-Восточной Азии 2004 года.

— важный день, посвященный информированию о рисках цунами и мерах безопасности, которые помогут предотвратить масштабные последствия. Впервые эта инициатива была начата после крушения в Юго-Восточной Азии 2004 года. Всемирный день ромского языка — день, когда мир отмечает культуру и язык ромского сообщества, подчеркивая важность языкового разнообразия и поддержания ромской идентичности.

Международный день менеджеров-волонтеров. Фото: freepik.com

Какой сегодня, 5 ноября, церковный праздник

5 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Галактиона и его невесты Эпистимии. Этот день напоминает о силе веры и стойкости перед трудностями.

Супруги жили в IV веке в городе Эмсе (Финикия). Галактион с детства воспитывался в христианской вере, впоследствии и свою возлюбленную обратил в христианскую веру. После чего они оба раздали имущество бедным и отправились на гору Публион. Там в монастырях они приняли монашество и посвятили жизнь вере.

После видения, обещавшего им мученическую смерть, их захватили язычники. Святые перенесли жестокие пытки, не изменяя своей вере, и погибли, став примером стойкости и преданности Христу. Их жизнеописания стали важными для христианской истории.

Святые мученики Галактиона и Эпистимии. Фото: google.com

Что нельзя делать 5 ноября — главные запреты дня

В церковный праздник 5 ноября следует воздерживаться от клеветы, сплетен, ссор, алчности и зависти. Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми. Запрещено употреблять алкогольные напитки. Также церковь призывает не отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам, в этот день нельзя:

поздно вечером открывать дверь дома;

начинать важные дела;

подписывать значимые документы;

делать большие покупки.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы и традиции на 5 ноября

В народном календаре 5 ноября — Галактион и Эпистимия. Этот день по приметам считается последним, когда можно копать редьку.

В этот день незамужние девушки молились о хороших женихах. А чтобы привлечь счастье в дом, разбрасывали монеты, сделанные своими руками.

Также верили в следующие приметы:

Если 5 ноября ветер дует с севера, но облаков не видно, похолодание скоро придет.

Если на иве иней, зима будет длинной и холодной.

Если иней на всех деревьях, ждите оттепели.

Если месяц в тумане, непогода не продлится долго.

Если в этот день будет снег, то и зима будет снежной.

Если снег выпал и не тает, то зимой будет тепло.

Если закат яркий, к ненастью на несколько дней.

Иней на яблоне осенью. Фото: google.com

Кто празднует День ангела 4 ноября и как назвать ребенка

Обязательно поздравьте сегодня с именинами мужчин, которых зовут Гаврил, Григорий, Тимофей.

Ранее мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому церковному календарю праздников.

Также мы делились календарем профессиональных, государственных и международных праздников на ноябрь 2024 года.