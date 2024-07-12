Яке свято сьогодні, 12 липня, 2024 — що не можна робити, народні прикмети та традиції дня

Українська бортпровідниця біля літака. Фото: google.com

П'ятниця, 12 липня, сповнена важливими подіями та святами — цього дня українці відзначають Всесвітній день бортпровідника, Всесвітній день шашлику та День паперового пакета. Православні віряни та греко-католики за новим церковним календарем вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. До Нового року залишилося 172 дні.

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Новини.LIVE розповість про важливі події дня, традиції та прикмети, а також поділиться, що суворо не можна робити у свято 12 липня.

Яке сьогодні, 12 липня, церковне свято

За новоюліанським календарем українські православні віряни 12 липня вшановують святих мучеників Прокла та Іларія. Вони постраждали через свою віру в Христа під час правління жорстокого імператора Траяна.

Варто зауважити, що віряни в Україні цього дня згадують Феодора Варяга і сина його Іоанна. Вони були християнами, які стали мучениками у Київській Русі за віру.

Мученики Прокл та Іларій. Фото: misionar.in.ua

Який сьогодні, 12 липня, день в Україні та світі

У п'ятницю, 12 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві події:

Всесвітній день бортпровідника . Відповідальна та романтична професія зародилася в Німеччині 1928 року. У професійне свято заведено вітати стюардів та стюардес. А віакомпанії та пасажири висловлюють подяку бортпровідникам.

. Відповідальна та романтична професія зародилася в Німеччині 1928 року. У професійне свято заведено вітати стюардів та стюардес. А віакомпанії та пасажири висловлюють подяку бортпровідникам. День різнокольорових очей . Присвячений цей день такому фізичному явищу, як гетерохромія — різний колір райдужної оболонки правого і лівого ока або неоднакове забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Вона є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту). За статистикою лише 11 з 100000 осіб наділені такими незвичайними очима.

. Присвячений цей день такому фізичному явищу, як гетерохромія — різний колір райдужної оболонки правого і лівого ока або неоднакове забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Вона є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту). За статистикою лише 11 з 100000 осіб наділені такими незвичайними очима. День паперового пакета . Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів.

. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Всесвітній день шашлику. В ідзначають в різних куточках землі щороку другої п’ятниці липня. Популярна в Україні та світі страва походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Насправді ж коріння шашлику набагато глибше – ще первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні. Та сьогодні День шашлику радше про літо та про літнє дозвілля, а не про історію.

Смачне смажене м'ясо на шампурах. Фото: google.com

Що не можна робити 12 липня

За народними прикметами цього дня жінкам суворо заборонено займатися важкою фізичною працею, а також прибирати та шити. Вважається, що порушивши ці заборони, можна накликати хвороби. Також жінкам цього дня не можна плакати, інакше весь рік ходитимуть у сльозах.

Ще 12 липня не можна:

лаятися;

конфліктувати;

злитися;

заздрити;

скупитися;

пліткувати;

бажати іншим зла;

їсти їжу, яку приготували сторонні люди;

брати та давати гроші в борг.

Вірянка у церкві. Фото: pomisna.info

Що можна робити 12 липня — традиції дня

У народі День мучеників Прокла та Іларія називають святом "Прокл-Великі роси" чи "Прокл-плакальник". Річ у тім, що до цієї дати починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості.

Наші предки вірили, якщо цього дня зібрати росу, вона зцілить від усіх хвороб. А молоді дівчата збирали зранку краплинки з трав, щоб вмитися. Вірили, це подарує красу та молодість. У свято збирали лікарські рослини та заготовляли їх.

Також віряни сьогодні звертаються до Феодора Київського з молитвами про зміцнення віри, збереження благочестя, зцілення від недуг. За народними повір'ями в цей день слід обов'язково допомогти тому, хто потребує.

Ранкові краплини роси. Фото: pixabay.com

Народні прикмети на 12 липня

За прикметами дня судять, якою буде погода до кінця літа та взимку:

Якщо зранку 12 липня роса та густий туман, варто чекати найближчими днями ясну та сонячну погоду.

Якщо цього дня немає роси — до негоди.

Холодний день 12 липня — зима буде з морозами.

Якщо в лісі на Прокла-плакальника з'явилися гриби, варто чекати похолодання.

Голосно дзижчать бджоли цього дня — до сильної спеки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня

Сьогодні, 12 липня, День ангела відзначають чоловіки з ім'ям Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір та жінки й дівчата з ім'ям Вероніка, Марія.

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