Какой праздник сегодня, 12 июля, 2024 — что нельзя делать, народные приметы и традиции дня

Какой сегодня праздник — приметы и главные запреты 12 июля
Пятница, 12 июля, исполнена важных событий и праздников — в этот день украинцы отмечают Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка и День бумажного пакета. Православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Иллария. До Нового года осталось 172 дня.
Новини.LIVE расскажет о важных событиях дня, традициях и приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 12 июля.
Какой сегодня, 12 июля, церковный праздник
По новоюлианскому календарю украинские православные верующие 12 июля чествуют святых мучеников Прокла и Иллария. Они пострадали из-за своей веры во Христа во время правления жестокого императора Траяна.
Следует заметить, что верующие в Украине в этот день вспоминают Феодора Варяга и сына его Иоанна. Они были христианами, ставшими мучениками в Киевской Руси за веру.
Какой сегодня, 12 июля, день в Украине и мире
В пятницу, 12 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные события:
- Всемирный день бортпроводника. Ответственная и романтическая профессия зародилась в Германии в 1928 году. В профессиональный праздник принято поздравлять стюардов и стюардесс. Авиакомпании и пассажиры благодарят бортпроводников.
- День разноцветных глаз. Посвящён этот день такому физическому явлению, как гетерохромия — разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска разных участков радужки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). По статистике только 11 из 1000 человек наделены такими необычными глазами.
- День бумажного пакета. Это неофициальный, но важный экологический праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и повышения осведомленности о преимуществах использования бумажных пакетов.
- Всемирный день шашлыка. Его отмечают в разных уголках земли ежегодно во вторую пятницу июля. Популярное в Украине и мире блюдо происходит от кочевых племен Азии, но подобным образом готовили мясо и в других народах мира. На самом же деле корни шашлыка гораздо глубже — еще первобытные люди готовили мясо животных на открытом огне. Но сегодня День шашлыка скорее о лете и о летнем досуге, а не об истории.
Что нельзя делать 12 июля
По народным приметам в єтот день женщинам строго запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, а также убирать и шить. Считается, что, нарушив эти запреты, можно навлечь болезни. Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.
Еще 12 июля нельзя:
- ругаться;
- конфликтовать;
- злиться;
- завидовать;
- скупиться;
- сплетничать;
- желать другим зла;
- есть пищу, которую приготовили посторонние люди;
- брать и давать деньги взаймы.
Что можно делать 12 июля — традиции дня
В народе День мучеников Прокла и Иллария называют праздником "Прокл-Великие росы" или "Прокл-плакальник". Дело в том, что к этой дате начинали выпадать большие росы. Крестьяне спешили убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.
Наши предки верили, если в этот день собрать росу, то она исцелит от всех болезней. А молодые девушки собирали утром капли из трав, чтобы умыться. Верили, это подарит красоту и молодость. В праздник собирали лекарственные растения и заготавливали их.
Также верующие сегодня обращаются к Феодору Киевскому с молитвами об укреплении веры, сохранении благочестия, исцелении от недугов. По народным поверьям в этот день следует обязательно помочь нуждающемуся.
Народные приметы на 12 июля
По приметам дня судят, какой будет погода до конца лета и зимой:
- Если утром 12 июля роса и густой туман, то следует ожидать в ближайшие дни ясную и солнечную погоду.
- Если в этот день нет росы — к ненастью.
- Холодный день 12 июля — зима будет с морозами.
- Если в лесу на Прокла-плакальщика появились грибы, стоит ожидать похолодания.
- Громко жужжат пчелы в этот день — к сильной жаре.
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Сегодня, 12 июля, День ангела отмечают мужчины по имени Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор и женщины и девушки с именем Вероника, Мария.
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