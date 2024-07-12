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Какой сегодня праздник — приметы и главные запреты 12 июля

12 июля 2024 05:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Какой праздник сегодня, 12 июля, 2024 — что нельзя делать, народные приметы и традиции дня
Украинская бортпроводница возле самолета. Фото: google.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Пятница, 12 июля, исполнена важных событий и праздников — в этот день украинцы отмечают Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка и День бумажного пакета. Православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Иллария. До Нового года осталось 172 дня.

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Новини.LIVE расскажет о важных событиях дня, традициях и приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 12 июля.

Какой сегодня, 12 июля, церковный праздник

По новоюлианскому календарю украинские православные верующие 12 июля чествуют святых мучеников Прокла и Иллария. Они пострадали из-за своей веры во Христа во время правления жестокого императора Траяна.

Следует заметить, что верующие в Украине в этот день вспоминают Феодора Варяга и сына его Иоанна. Они были христианами, ставшими мучениками в Киевской Руси за веру.

 

Какой сегодня, 12 июля, церковный праздник
Мученики Прокл и Илларий. Фото: misionar.in.ua

Какой сегодня, 12 июля, день в Украине и мире

В пятницу, 12 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные события:

  • Всемирный день бортпроводника. Ответственная и романтическая профессия зародилась в Германии в 1928 году. В профессиональный праздник принято поздравлять стюардов и стюардесс. Авиакомпании и пассажиры благодарят бортпроводников.
  • День разноцветных глаз. Посвящён этот день такому физическому явлению, как гетерохромия — разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска разных участков радужки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). По статистике только 11 из 1000 человек наделены такими необычными глазами.
  • День бумажного пакета. Это неофициальный, но важный экологический праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и повышения осведомленности о преимуществах использования бумажных пакетов.
  • Всемирный день шашлыка. Его отмечают в разных уголках земли ежегодно во вторую пятницу июля. Популярное в Украине и мире блюдо происходит от кочевых племен Азии, но подобным образом готовили мясо и в других народах мира. На самом же деле корни шашлыка гораздо глубже — еще первобытные люди готовили мясо животных на открытом огне. Но сегодня День шашлыка скорее о лете и о летнем досуге, а не об истории.

 

Какой сегодня, 12 июля, день в Украине и мире
Вкусное жареное мясо на шампурах. Фото: google.com

Что нельзя делать 12 июля

По народным приметам в єтот день женщинам строго запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, а также убирать и шить. Считается, что, нарушив эти запреты, можно навлечь болезни. Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.

Еще 12 июля нельзя:

  • ругаться;
  • конфликтовать;
  • злиться;
  • завидовать;
  • скупиться;
  • сплетничать;
  • желать другим зла;
  • есть пищу, которую приготовили посторонние люди;
  • брать и давать деньги взаймы.

 

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Верующая в церкви. Фото: pomisna.info

Что можно делать 12 июля — традиции дня

В народе День мучеников Прокла и Иллария называют праздником "Прокл-Великие росы" или "Прокл-плакальник". Дело в том, что к этой дате начинали выпадать большие росы. Крестьяне спешили убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.

Наши предки верили, если в этот день собрать росу, то она исцелит от всех болезней. А молодые девушки собирали утром капли из трав, чтобы умыться. Верили, это подарит красоту и молодость. В праздник собирали лекарственные растения и заготавливали их.

Также верующие сегодня обращаются к Феодору Киевскому с молитвами об укреплении веры, сохранении благочестия, исцелении от недугов. По народным поверьям в этот день следует обязательно помочь нуждающемуся.

 

Что можно делать 12 июля — традиции дня
Утренняя капля росы. Фото: pixabay.com

Народные приметы на 12 июля

По приметам дня судят, какой будет погода до конца лета и зимой:

  • Если утром 12 июля роса и густой туман, то следует ожидать в ближайшие дни ясную и солнечную погоду.
  • Если в этот день нет росы — к ненастью.
  • Холодный день 12 июля — зима будет с морозами.
  • Если в лесу на Прокла-плакальщика появились грибы, стоит ожидать похолодания.
  • Громко жужжат пчелы в этот день — к сильной жаре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июля

Сегодня, 12 июля, День ангела отмечают мужчины по имени Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор и женщины и девушки с именем Вероника, Мария.

Напомним, мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне в 2024 году и что нужно знать о народных обычаях.

Также рекомендуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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