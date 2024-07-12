Какой праздник сегодня, 12 июля, 2024 — что нельзя делать, народные приметы и традиции дня

Украинская бортпроводница возле самолета. Фото: google.com

Пятница, 12 июля, исполнена важных событий и праздников — в этот день украинцы отмечают Всемирный день бортпроводника, Всемирный день шашлыка и День бумажного пакета. Православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Иллария. До Нового года осталось 172 дня.

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Новини.LIVE расскажет о важных событиях дня, традициях и приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 12 июля.

Какой сегодня, 12 июля, церковный праздник

По новоюлианскому календарю украинские православные верующие 12 июля чествуют святых мучеников Прокла и Иллария. Они пострадали из-за своей веры во Христа во время правления жестокого императора Траяна.

Следует заметить, что верующие в Украине в этот день вспоминают Феодора Варяга и сына его Иоанна. Они были христианами, ставшими мучениками в Киевской Руси за веру.

Мученики Прокл и Илларий. Фото: misionar.in.ua

Какой сегодня, 12 июля, день в Украине и мире

В пятницу, 12 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные события:

Всемирный день бортпроводника . Ответственная и романтическая профессия зародилась в Германии в 1928 году. В профессиональный праздник принято поздравлять стюардов и стюардесс. Авиакомпании и пассажиры благодарят бортпроводников.

. Ответственная и романтическая профессия зародилась в Германии в 1928 году. В профессиональный праздник принято поздравлять стюардов и стюардесс. Авиакомпании и пассажиры благодарят бортпроводников. День разноцветных глаз . Посвящён этот день такому физическому явлению, как гетерохромия — разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска разных участков радужки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). По статистике только 11 из 1000 человек наделены такими необычными глазами.

. Посвящён этот день такому физическому явлению, как гетерохромия — разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска разных участков радужки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). По статистике только 11 из 1000 человек наделены такими необычными глазами. День бумажного пакета . Это неофициальный, но важный экологический праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и повышения осведомленности о преимуществах использования бумажных пакетов.

. Это неофициальный, но важный экологический праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и повышения осведомленности о преимуществах использования бумажных пакетов. Всемирный день шашлыка. Его отмечают в разных уголках земли ежегодно во вторую пятницу июля. Популярное в Украине и мире блюдо происходит от кочевых племен Азии, но подобным образом готовили мясо и в других народах мира. На самом же деле корни шашлыка гораздо глубже — еще первобытные люди готовили мясо животных на открытом огне. Но сегодня День шашлыка скорее о лете и о летнем досуге, а не об истории.

Вкусное жареное мясо на шампурах. Фото: google.com

Что нельзя делать 12 июля

По народным приметам в єтот день женщинам строго запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, а также убирать и шить. Считается, что, нарушив эти запреты, можно навлечь болезни. Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.

Еще 12 июля нельзя:

ругаться;

конфликтовать;

злиться;

завидовать;

скупиться;

сплетничать;

желать другим зла;

есть пищу, которую приготовили посторонние люди;

брать и давать деньги взаймы.

Верующая в церкви. Фото: pomisna.info

Что можно делать 12 июля — традиции дня

В народе День мучеников Прокла и Иллария называют праздником "Прокл-Великие росы" или "Прокл-плакальник". Дело в том, что к этой дате начинали выпадать большие росы. Крестьяне спешили убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.

Наши предки верили, если в этот день собрать росу, то она исцелит от всех болезней. А молодые девушки собирали утром капли из трав, чтобы умыться. Верили, это подарит красоту и молодость. В праздник собирали лекарственные растения и заготавливали их.

Также верующие сегодня обращаются к Феодору Киевскому с молитвами об укреплении веры, сохранении благочестия, исцелении от недугов. По народным поверьям в этот день следует обязательно помочь нуждающемуся.

Утренняя капля росы. Фото: pixabay.com

Народные приметы на 12 июля

По приметам дня судят, какой будет погода до конца лета и зимой:

Если утром 12 июля роса и густой туман, то следует ожидать в ближайшие дни ясную и солнечную погоду.

Если в этот день нет росы — к ненастью.

Холодный день 12 июля — зима будет с морозами.

Если в лесу на Прокла-плакальщика появились грибы, стоит ожидать похолодания.

Громко жужжат пчелы в этот день — к сильной жаре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 июля

Сегодня, 12 июля, День ангела отмечают мужчины по имени Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор и женщины и девушки с именем Вероника, Мария.

Напомним, мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне в 2024 году и что нужно знать о народных обычаях.

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