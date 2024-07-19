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Коли українці святкуватимуть Горіховий Спас 2024 — нова дата, звичаї та заборони

19 липня 2024 13:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Коли буде Горіховий Спас 2024 — нова дата, прикмети, що можна і не можна робити
Священник проводить обряд освячення. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиційно в Україні влітку віряни зустрічають три спаси — Медовий, Яблучний і останній, Горіховий. Кожне свято має свої традиції та особливості. Третій Спас присвячений дню святкування у православній церкві перенесення Нерукотворного образу Спасителя. Це важлива подія у релігійному календарі.

Новини.LIVE розповідає, коли українці відзначатимуть Горіховий Спас 2024 року за новим церковним календарем, які традиції, заборони та прикмети має свято. 

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Коли Горіховий Спас за новим календарем — дата

Вперше православні українські віряни, які перейшли на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, святкуватимуть Горіховий Спас у нову дату — 16 серпня (раніше 29 серпня). 

Свято традиційно зустрічають після закінчення Успенського посту (14 серпня) та Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня).

 

Коли Горіховий Спас за новим календарем — дата
Букет з горіхів та ікона. Фото: val.ua

Третій або Горіховий Спас — походження назви 

У народі свято прозвали Горіховим Спасом, оскільки зазвичай до цієї дати починали дозрівати горіхи. Крім того, за старих часів у цей період люди випікали хліб із пшениці нового врожаю та виходили на ярмарки, торгуючи полотнами. Саме тому Третій Спас отримав й інші назви — Хлібний та Полотняний. 

Є ще одна поширена назва цього свята — Холодний Спас, адже у серпні вже немає такої спеки, як була у липні, а ранки стають прохолоднішими.

 

Третій або Горіховий Спас — походження назви
Врожай горіхів. Фото: freepik.com

Що можна робити на Горіховий Спас — традиції та ритуали

Звичайно, в першу чергу, у Горіховий Спас віряни відправлялися у церкву на святкове богослужіння, після якого освячували зілля, квіти, садовину та городину, випічку, хліб, мед та самі горіхи. 

Існує цікавий ритуал із горіхами — вважається, що за першим зірваним горіхом можна дізнатися своє майбутнє:

  • попався стиглий і смачний — до радощів;
  • зелений — до новин;
  • гнилий — до нещастя;
  • порожній — до розв'язання проблем.

За давньою традицією на Третій Спас печуть хліб, різні пироги, пиріжки та іншу випічку. Головна умова — борошно має бути виключно з нового врожаю. 

Також православні християни вірять, що на Третій Спас обов'язково потрібно придбати якесь полотно, щоб віддати данину поваги святу перенесення Нерукотворного образу Господнього в Константинополь.

За церковними переказами, на рушнику, яким витер обличчя Христос, відбився його лик, а саме полотно могло зцілювати хворих. Ймовірно, будь-яке полотно, куплене цього дня й освячене в церкві, виявиться цілющим і принесе щастя господарям. 

Ну і звичайно таке велике свято неможливо уявити без святкового застілля, на яке запрошують родичів, друзів та гарних знайомих. Головною стравою має стати горіхова випічка і страви з горіхами. Можна навіть випити трохи вина або горіхової настоянки, головне не зловживати. 

 

Що можна робити на Горіховий Спас — традиції та ритуали
Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Що не можна робити на Горіховий Спас

Звичайно, свято має не лише добрі традиції, а й суворі заборони, порушення яких буде вважатися гріхом. На Горіховий Спас категорично не можна:

  • займатися хатніми справами;
  • лихословити;
  • сваритися;
  • ображати когось;
  • обмовляти когось;
  • пліткувати;
  • ображатися;
  • злитися;
  • викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам);
  • відмовляти людям у допомозі;
  • переїдати;
  • зловживати алкоголем. 

 

Що не можна робити на Горіховий Спас
Вірянка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Прикмети на Горіховий Спас 2024

Прикмети на Третій Спас розповідали, якою буде погода в майбутньому і чого чекати від природи:

  • Якщо цьогоріч врожай горіхів був багатим, то слід чекати щедрого врожаю пшениці наступного року.
  • Якщо всередині горіха ви виявили черв'яків, чекайте на нещастя.
  • На Горіховий Спас розпочався дощ із блискавками —  до теплої осені.
  • У свято побачили як журавлі відлітають на південь — у Покрову чекайте заморозків. 

 

Раніше ми писали, коли Медовий Спас 2024 року, які існують народні традиції у свято.

Нагадаємо, ми розповідали, коли українці святкуватимуть Яблучний Спас або Преображення Господнє 2024 року.

Також Новини.LIVE підготували для вас детальний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року.

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