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Когда украинцы будут праздновать Ореховый Спас 2024 — новая дата, обычаи и запреты

19 июля 2024 13:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Когда будет Ореховый Спас 2024 — новая дата, приметы, что можно и нельзя делать
Священник совершает обряд освящения. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиционно в Украине летом верующие встречают три спаса — Медовый, Яблочный и последний, Ореховый. Каждый праздник имеет свои традиции и особенности. Третий Спас посвящен дню празднования в православной церкви переноса Нерукотворного образа Спасителя. Это важное событие в религиозном календаре.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут отмечать Ореховый Спас 2024 по новому церковному календарю, какие традиции, запреты и приметы имеет праздник.

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Когда Ореховый Спас по новому календарю — дата

Впервые православные украинские верующие, перешедшие на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, будут праздновать Ореховый Спас в новую дату — 16 августа (ранее 29 августа).

Праздник традиционно встречают после окончания Успенского поста (14 августа) и Успения Пресвятой Богородицы (15 августа).

 

Когда Ореховый Спас по новому календарю – дата
Букет из орехов и значок. Фото: val.ua

Третий или Ореховый Спас — происхождение названия

В народе праздник прозвали Ореховым Спасом, поскольку обычно к этой дате начинали созревать орехи. Кроме того, в старину в этот период люди выпекали хлеб из пшеницы нового урожая и выходили на ярмарки, торгуя полотнами. Именно поэтому Третий Спас получил и другие названия — Хлебный и Полотняный.

Есть еще одно распространенное название этого праздника — Холодный Спас, ведь в августе уже нет такой жары, как была в июле, а утро становится прохладнее.

 

Третий или Ореховый Спас — происхождение названия
Урожай орехов. Фото: freepik.com

Что можно делать на Ореховый Спас — традиции и ритуалы

Конечно, в первую очередь, в Ореховый Спас верующие отправлялись в церковь на праздничное богослужение, после которого освящали зелье, цветы, фрукты и овощи, выпечку, хлеб, мед и орехи.

Есть интересный ритуал с орехами — считается, что за первым сорванным орехом можно узнать свое будущее:

  • попался спелый и вкусный — к радости;
  • зеленый — к новостям;
  • гнилой — к несчастью;
  • пустой — к решению проблем.

По давней традиции на Третий Спас пекут хлеб, разные пироги, пирожки и другую выпечку. Главное условие – мука должна быть исключительно из нового урожая.

Также православные христиане верят, что на Третий Спас обязательно нужно приобрести какое-нибудь полотно, чтобы отдать дань уважения святому перенесению Нерукотворного образа Господня в Константинополь.

По церковным преданиям, на рушнике, которым вытер лицо Христос, отразился его лик, а само полотно могло исцелять больных. Вероятно, любое полотно, купленное в этот день и освященное в церкви, окажется целебным и принесет счастье хозяевам.

Ну и, конечно, такой большой праздник невозможно представить без праздничного застолья, на который приглашают родственников, друзей и хороших знакомых. Главным блюдом должна стать ореховая выпечка и блюда с орехами. Можно даже выпить чуть-чуть вина или ореховой настойки, главное не злоупотреблять.

 

Что можно делать на Ореховый Спас – традиции и ритуалы
Верующие в церкви в праздник. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Конечно, у праздника есть не только добрые традиции, но и строгие запреты, нарушение которых будет считаться грехом. На Ореховый Спас категорически нельзя:

  • заниматься домашними делами;
  • злословить;
  • ссориться;
  • обижать кого-то;
  • оговаривать кого-то;
  • сплетничать;
  • обижаться;
  • злиться;
  • выбрасывать пищу в мусор (лучше отдать животным);
  • отказывать людям в помощи;
  • переедать;
  • злоупотреблять алкоголем.

 

Что нельзя делать на Ореховый Спас
Верующая ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Приметы на Ореховый Спас 2024

Приметы на Третий Спас рассказывали, какой будет погода в будущем и чего ждать от природы:

  • Если урожай орехов в этом году был богатым, то следует ожидать щедрого урожая пшеницы в следующем году.
  • Если внутри ореха вы обнаружили червей, ждите несчастья.
  • На Ореховый Спас начался дождь с молниями – к теплой осени.
  • В праздник увидели, как журавли улетают на юг — в Покров ждите заморозков.

 

Раньше мы писали, когда Медовый Спас 2024 года, какие существуют народные традиции в праздник.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне в 2024 году.

Также Новини.LIVE подготовили для вас подробный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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