Когда будет Ореховый Спас 2024 — новая дата, приметы, что можно и нельзя делать

Когда украинцы будут праздновать Ореховый Спас 2024 — новая дата, обычаи и запреты
Традиционно в Украине летом верующие встречают три спаса — Медовый, Яблочный и последний, Ореховый. Каждый праздник имеет свои традиции и особенности. Третий Спас посвящен дню празднования в православной церкви переноса Нерукотворного образа Спасителя. Это важное событие в религиозном календаре.
Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут отмечать Ореховый Спас 2024 по новому церковному календарю, какие традиции, запреты и приметы имеет праздник.
Когда Ореховый Спас по новому календарю — дата
Впервые православные украинские верующие, перешедшие на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, будут праздновать Ореховый Спас в новую дату — 16 августа (ранее 29 августа).
Праздник традиционно встречают после окончания Успенского поста (14 августа) и Успения Пресвятой Богородицы (15 августа).
Третий или Ореховый Спас — происхождение названия
В народе праздник прозвали Ореховым Спасом, поскольку обычно к этой дате начинали созревать орехи. Кроме того, в старину в этот период люди выпекали хлеб из пшеницы нового урожая и выходили на ярмарки, торгуя полотнами. Именно поэтому Третий Спас получил и другие названия — Хлебный и Полотняный.
Есть еще одно распространенное название этого праздника — Холодный Спас, ведь в августе уже нет такой жары, как была в июле, а утро становится прохладнее.
Что можно делать на Ореховый Спас — традиции и ритуалы
Конечно, в первую очередь, в Ореховый Спас верующие отправлялись в церковь на праздничное богослужение, после которого освящали зелье, цветы, фрукты и овощи, выпечку, хлеб, мед и орехи.
Есть интересный ритуал с орехами — считается, что за первым сорванным орехом можно узнать свое будущее:
- попался спелый и вкусный — к радости;
- зеленый — к новостям;
- гнилой — к несчастью;
- пустой — к решению проблем.
По давней традиции на Третий Спас пекут хлеб, разные пироги, пирожки и другую выпечку. Главное условие – мука должна быть исключительно из нового урожая.
Также православные христиане верят, что на Третий Спас обязательно нужно приобрести какое-нибудь полотно, чтобы отдать дань уважения святому перенесению Нерукотворного образа Господня в Константинополь.
По церковным преданиям, на рушнике, которым вытер лицо Христос, отразился его лик, а само полотно могло исцелять больных. Вероятно, любое полотно, купленное в этот день и освященное в церкви, окажется целебным и принесет счастье хозяевам.
Ну и, конечно, такой большой праздник невозможно представить без праздничного застолья, на который приглашают родственников, друзей и хороших знакомых. Главным блюдом должна стать ореховая выпечка и блюда с орехами. Можно даже выпить чуть-чуть вина или ореховой настойки, главное не злоупотреблять.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Конечно, у праздника есть не только добрые традиции, но и строгие запреты, нарушение которых будет считаться грехом. На Ореховый Спас категорически нельзя:
- заниматься домашними делами;
- злословить;
- ссориться;
- обижать кого-то;
- оговаривать кого-то;
- сплетничать;
- обижаться;
- злиться;
- выбрасывать пищу в мусор (лучше отдать животным);
- отказывать людям в помощи;
- переедать;
- злоупотреблять алкоголем.
Приметы на Ореховый Спас 2024
Приметы на Третий Спас рассказывали, какой будет погода в будущем и чего ждать от природы:
- Если урожай орехов в этом году был богатым, то следует ожидать щедрого урожая пшеницы в следующем году.
- Если внутри ореха вы обнаружили червей, ждите несчастья.
- На Ореховый Спас начался дождь с молниями – к теплой осени.
- В праздник увидели, как журавли улетают на юг — в Покров ждите заморозков.
Раньше мы писали, когда Медовый Спас 2024 года, какие существуют народные традиции в праздник.
Напомним, мы рассказывали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне в 2024 году.
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