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Небезпечні дні у січні 2025 — місячний календар на місяць

26 грудня 2024 08:05
Валерія Максименко - Редактор
Місячний календар на січень 2025 — несприятливі дні, коли не можна нічого планувати
Ілюстративне фото Місяця. Фото: Unsplash
Валерія Максименко - Редактор

Місячний календар на початок 2025 року обіцяє чимало вдалих днів. Несприятливих днів у січні буде не багато.

Редакція Новини.LIVE розповість, на які дні у січні краще будувати важливі плани.

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Місячний календар на січень 2025 року

За дослідженнями астрологів, місячний цикл складає у середньому 29,5 календарних днів та складається із різних фаз, які можуть по-різному вплинути на наше життя.

  • Зростаючий Місяць:

Вважається часом оновлення, планування і початку нових справ. У цей період деякі люди відчувають втому або зниження енергії, адже місячне світло практично відсутнє.

  • Повний Місяць:

Найпотужніша фаза, яка асоціюється з піком енергії та емоцій. Люди можуть відчувати підвищену чутливість, дратівливість або, навпаки, прилив сил. Деякі дослідження вказують на те, що у повню частіше фіксують порушення сну.

  • Спадний Місяць, спадний серп:

Чудовий час для очищення, відпочинку та позбавлення від зайвого — як у фізичному, так і в емоційному сенсі. Рекомендується більше зосереджуватися на здоров'ї та гармонії.

Небезпечні дні у січні 2025 — місячний календар на місяць - фото 1
Фази Місяця​​​​​. Фото: Pinterest

Фази Місяця в січні 2025 будуть такими:

  • зростаючий Місяць - 1-13 січня;
  • повний Місяць - 14 січня;
  • спадний Місяць - 15-28 січня;
  • молодий Місяць - 29 січня;
  • зростаючий Місяць - з 30 січня.

Астрологи ділять усі дати в місячному календарі на сприятливі та несприятливі:

  • сприятливі дні в січні - це 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, найсприятливішими астрологи називають 2,9, і 30 січня;
  • несприятливі дні в січні - 6 і 7 число.
Небезпечні дні у січні 2025 — місячний календар на місяць - фото 2
Місячний календар​​​​​. Фото: Pinterest

Найбільш вдалі дати у січні:

  • для починань: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31 січня;
  • для фінансових справах: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
  • для робочих питань: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28;
  • для кохання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31;
  • для весілля: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;
  • для лікування зубів: 8, 9, 10, 26, 27, 28;
  • для поїздок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31.

Нагадаємо, ми розповідали, які дати українці святкують на початку наступного року. Також ми ділилися місячним календарем стрижок на січень 2025 року, який допоможе обрати найвдалішу дату для зміни стилю та догляду за собою.

Місяць Астрологія поради місячний календар січень

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