Місячний календар на січень 2025 — несприятливі дні, коли не можна нічого планувати

Ілюстративне фото Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар на початок 2025 року обіцяє чимало вдалих днів. Несприятливих днів у січні буде не багато.

Редакція Новини.LIVE розповість, на які дні у січні краще будувати важливі плани.

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Місячний календар на січень 2025 року

За дослідженнями астрологів, місячний цикл складає у середньому 29,5 календарних днів та складається із різних фаз, які можуть по-різному вплинути на наше життя.

Зростаючий Місяць:

Вважається часом оновлення, планування і початку нових справ. У цей період деякі люди відчувають втому або зниження енергії, адже місячне світло практично відсутнє.

Повний Місяць:

Найпотужніша фаза, яка асоціюється з піком енергії та емоцій. Люди можуть відчувати підвищену чутливість, дратівливість або, навпаки, прилив сил. Деякі дослідження вказують на те, що у повню частіше фіксують порушення сну.

Спадний Місяць, спадний серп:

Чудовий час для очищення, відпочинку та позбавлення від зайвого — як у фізичному, так і в емоційному сенсі. Рекомендується більше зосереджуватися на здоров'ї та гармонії.

Фази Місяця​​​​​. Фото: Pinterest

Фази Місяця в січні 2025 будуть такими:

зростаючий Місяць - 1-13 січня;

повний Місяць - 14 січня;

спадний Місяць - 15-28 січня;

молодий Місяць - 29 січня;

зростаючий Місяць - з 30 січня.

Астрологи ділять усі дати в місячному календарі на сприятливі та несприятливі:

сприятливі дні в січні - це 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, найсприятливішими астрологи називають 2,9, і 30 січня;

числа, найсприятливішими астрологи називають 2,9, і 30 січня; несприятливі дні в січні - 6 і 7 число.

Місячний календар​​​​​. Фото: Pinterest

Найбільш вдалі дати у січні:

для починань: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31 січня;

для фінансових справах: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

для робочих питань: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28;

для кохання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31;

для весілля: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;

для лікування зубів: 8, 9, 10, 26, 27, 28;

для поїздок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31.

Нагадаємо, ми розповідали, які дати українці святкують на початку наступного року. Також ми ділилися місячним календарем стрижок на січень 2025 року, який допоможе обрати найвдалішу дату для зміни стилю та догляду за собою.