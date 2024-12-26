Лунный календарь на январь 2025 – неблагоприятные дни, когда нельзя ничего планировать

Опасные дни в январе 2025 — лунный календарь на месяц
Месячный календарь к началу 2025 года обещает немало удачных дней. Неблагоприятных дней в январе будет немного.
Редакция Новини.LIVE расскажет, на какие дни в январе лучше строить важные планы.
Лунный календарь на январь 2025 года
По исследованиям астрологов, месячный цикл составляет в среднем 29,5 календарных дней и состоит из разных фаз, которые могут по-разному повлиять на нашу жизнь.
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Растущая Луна:
Считается временем обновление, планирование и начало новых дел. В этот период некоторые люди испытывают усталость или понижение энергии, ведь лунный свет практически отсутствует.
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Полная Луна:
Самая мощная фаза ассоциируется с пиком энергии и эмоций. Люди могут ощущать повышенную чувствительность, раздражительность или, напротив, прилив сил. Некоторые исследования указывают на то, что в полнолуние чаще фиксируют нарушение сна.
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Убывающая Луна, нисходящий серп:
Прекрасное время для очищения, отдыха и избавления от лишнего – как в физическом, так и в эмоциональном смысле. Рекомендуется больше сосредотачиваться на здоровье и гармонии.
Фазы Луны в январе 2025 года будут следующими:
- растущая Луна – 1-13 января;
- полная Луна – 14 января;
- нисходящая Луна – 15-28 января;
- молодая Луна – 29 января;
- растущая Луна – с 30 января.
Астрологи делят все даты в лунном календаре на благоприятные и неблагоприятные:
- благоприятные дни в январе – это 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, наиболее благоприятными астрологи называют 2,9, и 30 января;
- неблагоприятные дни в январе – 6 и 7 число.
Наиболее удачные даты в январе:
- для начинаний: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31 января;
- по финансовым делам: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- для рабочих вопросов: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28;
- для любви: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31;
- для свадьбы: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;
- для лечения зубов: 8, 9, 10, 26, 27, 28;
- для поездок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31.
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