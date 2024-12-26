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Опасные дни в январе 2025 — лунный календарь на месяц

26 декабря 2024 08:05
Валерия Максименко - Редактор
Лунный календарь на январь 2025 – неблагоприятные дни, когда нельзя ничего планировать
Иллюстративное фото Луны. Фото: Unsplash
Валерия Максименко - Редактор

Месячный календарь к началу 2025 года обещает немало удачных дней. Неблагоприятных дней в январе будет немного.

Редакция Новини.LIVE расскажет, на какие дни в январе лучше строить важные планы.

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Лунный календарь на январь 2025 года

По исследованиям астрологов, месячный цикл составляет в среднем 29,5 календарных дней и состоит из разных фаз, которые могут по-разному повлиять на нашу жизнь.

  • Растущая Луна:

Считается временем обновление, планирование и начало новых дел. В этот период некоторые люди испытывают усталость или понижение энергии, ведь лунный свет практически отсутствует.

  • Полная Луна:

Самая мощная фаза ассоциируется с пиком энергии и эмоций. Люди могут ощущать повышенную чувствительность, раздражительность или, напротив, прилив сил. Некоторые исследования указывают на то, что в полнолуние чаще фиксируют нарушение сна.

  • Убывающая Луна, нисходящий серп:

Прекрасное время для очищения, отдыха и избавления от лишнего – как в физическом, так и в эмоциональном смысле. Рекомендуется больше сосредотачиваться на здоровье и гармонии.

Опасные дни в январе 2025 - лунный календарь в месяц - фото 1
Фазы Луны. Фото: Pinterest

Фазы Луны в январе 2025 года будут следующими:

  • растущая Луна – 1-13 января;
  • полная Луна – 14 января;
  • нисходящая Луна – 15-28 января;
  • молодая Луна – 29 января;
  • растущая Луна – с 30 января.

Астрологи делят все даты в лунном календаре на благоприятные и неблагоприятные:

  • благоприятные дни в январе – это 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, наиболее благоприятными астрологи называют 2,9, и 30 января;
  • неблагоприятные дни в январе – 6 и 7 число.
Опасные дни в январе 2025 - лунный календарь в месяц - фото 2
Лунный календарь. Фото: Pinterest

Наиболее удачные даты в январе:

  • для начинаний: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31 января;
  • по финансовым делам: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
  • для рабочих вопросов: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28;
  • для любви: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31;
  • для свадьбы: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31;
  • для лечения зубов: 8, 9, 10, 26, 27, 28;
  • для поездок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31.

Напомним, мы рассказывали, какие даты украинцы празднуют в начале следующего года. Также мы делились лунным календарем стрижек на январь 2025 года, который поможет выбрать удачную дату для изменения стиля и ухода за собой.

Луна Астрология советы лунный календарь январь

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