Літній час в Україні скасовано — коли останній раз переведемо годинники

Дівчина з годинником у руках. Фото: Unsplash

Традиційно в Україні, як і в багатьох країнах світу, відбувався перехід з "літнього" на "зимовий" час і навпаки. Основна мета такого заходу — більш ефективне використання світлового дня взимку шляхом скорочення споживання електроенергії для опалення та освітлення. Проте, ця "традиція" відходить у минуле й наша країна офіційно відмовилася від щорічних переводів годинників.

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Скасування літнього часу в Україні — деталі

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила постанову №4201 "Про обчислення часу в Україні", яким скасувала переведення часу з зимового на літній. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідну норму проголосував 261 депутат.

На території України закріплюють єдиний київський час — UTC+2.

Варто зауважити, що відповідна постанова була зареєстрована у парламенті ще восени 2020 року та викликала чимало дискусій та суперечностей.

Як зазначили автори законопроєкту у пояснювальній записці, рішення щодо скасування зміни часу спрямоване на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника "несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу" та навіть "призводить до хронічних захворювань".

Коли закон набере чинності

Закон набере чинності через три місяці з моменту його офіційного оприлюднення, а Кабінет Міністрів впродовж двох місяців має внести зміни в підзаконні акти.

Людина переводить стрілки годинника. Фото: freepik.com

Коли українці останній раз переведуть годинники

Відповідно до прийнятих норм, 2024 року в останню неділю жовтня Україна ще перейде на зимовий час, а з 2025 року переведень на літній час не буде.

У яких країнах не переводять годинники

Вже давно науковці довели, що економія енергоресурсів за допомогою переходу на зимовий час сумнівна. Натомість на здоров'я людини це впливає дуже негативно. Тому багато країн світу з часом відмовилися від переходу на літній і зимовий час. До прикладу, це зробили Японія, Ісландія, Казахстан, Грузія.

Цікаво, що ще 2019 року Європарламент підтримав рішення скасувати переведення годинників від 2021 року, однак остаточного рішення немає й досі. Наразі більшість країн Європи переводять годинники щороку в березні та жовтні.

Як переведення годинників впливає на організм та здоров'я людини

Учені з Каролінського інституту у Швеції провели велике дослідження та прийшли до висновку, що перехід на "зимовий" час в останню неділю жовтня супроводжується зниженням ризику серцевого нападу в понеділок. Головною причиною цього є зміни в тривалості сну, які впливають на функціонування серцево-судинної системи.

Водночас перехід на "літній" час однозначно шкодить нашому здоров'ю. Через великий стрес люди найчастіше стикаються з такими проблемами:

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Також помічено, що саме під час переходу на "літній" час значно зростає кількість ДТП.

Нагадаємо, ми писали, чому вчені закликали президента України скасувати закон про зимовий час.