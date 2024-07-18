Летнее время в Украине отменено — когда в последний раз переведем часы

Девушка с часами в руках. Фото: Unsplash

Традиционно в Украине, как и во многих странах мира, происходил переход с "летнего" на "зимнее" время и наоборот. Основная цель такого мероприятия — более эффективное использование светового дня зимой путем сокращения потребления электроэнергии для отопления и освещения. Тем не менее эта "традиция" уходит в прошлое и наша страна официально отказалась от ежегодных переводов часов.

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Что изменится для украинцев и когда в последний раз переведем стрелки на наших часах, рассказываем далее в материале.

Отмена летнего времени в Украине — детали

Недавно Верховная Рада Украины приняла постановление № 4201 "Об исчислении времени в Украине", которым отменила перевод времени с зимнего на летнее. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующую норму проголосовал 261 депутат.

На территории Украины закрепляют единое киевское время – UTC+2.

Следует отметить, что соответствующее постановление было зарегистрировано в парламенте еще осенью 2020 года и вызвало множество дискуссий и противоречий.

Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, решение об отмене изменения времени направлено на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов "несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени и даже приводит к хроническим заболеваниям.

Когда закон вступит в силу

Закон вступит в силу через три месяца с момента его официального обнародования, а Кабинет Министров в течение двух месяцев должен внести изменения в подзаконные акты.

Человек переводит стрелки на часах. Фото: freepik.com

Когда украинцы в последний раз переведут часы

Согласно принятым нормам, в 2024 году в последнее воскресенье октября Украина еще перейдет на зимнее время, а с 2025 года переводов на летнее время не будет.

В каких странах не переводят часы

Уже давно ученые доказали, что экономия энергоресурсов посредством перехода на зимнее время сомнительна. А на здоровье человека это влияет очень негативно. Поэтому многие страны мира со временем отказались от перехода на летнее и зимнее время. К примеру, это сделали Япония, Исландия, Казахстан, Грузия.

Интересно, что еще в 2019 году Европарламент поддержал решение отменить перевод часов с 2021 года, однако окончательного решения нет до сих пор. В настоящее время большинство стран Европы переводят часы каждый год в марте и октябре.

Как перевод часов влияет на организм и здоровье человека

Ученые из Каролинского института в Швеции провели обширное исследование и пришли к выводу, что переход на "зимнее" время в последнее воскресенье октября сопровождается снижением риска сердечного приступа в понедельник. Главной причиной этого являются изменения в продолжительности сна, влияющие на функционирование сердечно-сосудистой системы.

В то же время переход на "летнее" время однозначно вредит нашему здоровью. Из-за большого стресса люди чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:

головная боль;

рост риска инфаркта;

обострение хронических заболеваний;

чувство усталости.

Также подмечено, что именно во время перехода на "летнее" время значительно растет количество ДТП.

Напомним, мы писали, почему ученые призвали президента Украины отменить закон о зимнем времени.