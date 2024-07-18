Летнее время в Украине отменено — когда в последний раз переведем часы

Переход на летнее время в Украине отменили — когда последний раз переведем стрелки
Традиционно в Украине, как и во многих странах мира, происходил переход с "летнего" на "зимнее" время и наоборот. Основная цель такого мероприятия — более эффективное использование светового дня зимой путем сокращения потребления электроэнергии для отопления и освещения. Тем не менее эта "традиция" уходит в прошлое и наша страна официально отказалась от ежегодных переводов часов.
Что изменится для украинцев и когда в последний раз переведем стрелки на наших часах, рассказываем далее в материале.
Отмена летнего времени в Украине — детали
Недавно Верховная Рада Украины приняла постановление № 4201 "Об исчислении времени в Украине", которым отменила перевод времени с зимнего на летнее. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующую норму проголосовал 261 депутат.
На территории Украины закрепляют единое киевское время – UTC+2.
Следует отметить, что соответствующее постановление было зарегистрировано в парламенте еще осенью 2020 года и вызвало множество дискуссий и противоречий.
Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, решение об отмене изменения времени направлено на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов "несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени и даже приводит к хроническим заболеваниям.
Когда закон вступит в силу
Закон вступит в силу через три месяца с момента его официального обнародования, а Кабинет Министров в течение двух месяцев должен внести изменения в подзаконные акты.
Когда украинцы в последний раз переведут часы
Согласно принятым нормам, в 2024 году в последнее воскресенье октября Украина еще перейдет на зимнее время, а с 2025 года переводов на летнее время не будет.
В каких странах не переводят часы
Уже давно ученые доказали, что экономия энергоресурсов посредством перехода на зимнее время сомнительна. А на здоровье человека это влияет очень негативно. Поэтому многие страны мира со временем отказались от перехода на летнее и зимнее время. К примеру, это сделали Япония, Исландия, Казахстан, Грузия.
Интересно, что еще в 2019 году Европарламент поддержал решение отменить перевод часов с 2021 года, однако окончательного решения нет до сих пор. В настоящее время большинство стран Европы переводят часы каждый год в марте и октябре.
Как перевод часов влияет на организм и здоровье человека
Ученые из Каролинского института в Швеции провели обширное исследование и пришли к выводу, что переход на "зимнее" время в последнее воскресенье октября сопровождается снижением риска сердечного приступа в понедельник. Главной причиной этого являются изменения в продолжительности сна, влияющие на функционирование сердечно-сосудистой системы.
В то же время переход на "летнее" время однозначно вредит нашему здоровью. Из-за большого стресса люди чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:
- головная боль;
- рост риска инфаркта;
- обострение хронических заболеваний;
- чувство усталости.
Также подмечено, что именно во время перехода на "летнее" время значительно растет количество ДТП.
Напомним, мы писали, почему ученые призвали президента Украины отменить закон о зимнем времени.
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