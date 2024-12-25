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Різдво — що можна і не можна робити 25 грудня

25 грудня 2024 08:45
Валерія Максименко - Редактор
Що не можна і можна робити 21 грудня — що робити, щоб не злякати вдачу
Маленькі українці святкують Різдво. Фото: Pinterest
Валерія Максименко - Редактор

У середу, 25 грудня, православна церква України за новим стилем відзначає Різдво Христове. В цей день завершується Різдвяний піст.

Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір. 

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Що можна робити 25 грудня

  • Зібратися всією родиною, розділити вечерю, поспілкуватися і поділитися теплими спогадами.
  • Співати колядки.
  • Кататися на ковзанах або санчатах.
  • Запрошувати гостей до себе та пригощати їх різдвяними стравами.
  • Прогулятися зимовим ярмарком, насолодитися святковою атмосферою.
  • Участь у благодійності, наприклад, передати їжу або подарунки тим, хто цього потребує.
Різдво - що не можна робити
Українці святкують Різдво. Фото: Pinterest

Що не можна робити 25 грудня

  • Не варто прибирати та займатися ремонтом.
  • Не варто переїдати та вживати надмірну кількість алкоголю.
  • На Різдво вважається гріхом займатися ворожінням або іншими окультними практиками.
  • Не варто ігнорувати прохання про допомогу або залишати самотніх людей без уваги.
  • Якщо до вас прийшли колядники, важливо привітно їх зустріти. Відмова може вважатися поганим знаком.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні поради стиліста, що одягнути на Різдво цього року. А також ШІ показав, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років.

свята традиції родина Різдво колядки

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