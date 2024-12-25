Що не можна і можна робити 21 грудня — що робити, щоб не злякати вдачу

Різдво — що можна і не можна робити 25 грудня
25 грудня 2024 08:45
Маленькі українці святкують Різдво. Фото: Pinterest
У середу, 25 грудня, православна церква України за новим стилем відзначає Різдво Христове. В цей день завершується Різдвяний піст.
Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.
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Що можна робити 25 грудня
- Зібратися всією родиною, розділити вечерю, поспілкуватися і поділитися теплими спогадами.
- Співати колядки.
- Кататися на ковзанах або санчатах.
- Запрошувати гостей до себе та пригощати їх різдвяними стравами.
- Прогулятися зимовим ярмарком, насолодитися святковою атмосферою.
- Участь у благодійності, наприклад, передати їжу або подарунки тим, хто цього потребує.
Що не можна робити 25 грудня
- Не варто прибирати та займатися ремонтом.
- Не варто переїдати та вживати надмірну кількість алкоголю.
- На Різдво вважається гріхом займатися ворожінням або іншими окультними практиками.
- Не варто ігнорувати прохання про допомогу або залишати самотніх людей без уваги.
- Якщо до вас прийшли колядники, важливо привітно їх зустріти. Відмова може вважатися поганим знаком.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні поради стиліста, що одягнути на Різдво цього року. А також ШІ показав, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років.
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