Що не можна і можна робити 21 грудня — що робити, щоб не злякати вдачу

Маленькі українці святкують Різдво. Фото: Pinterest

У середу, 25 грудня, православна церква України за новим стилем відзначає Різдво Христове. В цей день завершується Різдвяний піст.

Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.

Читайте також:

Що можна робити 25 грудня

Зібратися всією родиною, розділити вечерю, поспілкуватися і поділитися теплими спогадами.

Співати колядки.

Кататися на ковзанах або санчатах.

Запрошувати гостей до себе та пригощати їх різдвяними стравами.

Прогулятися зимовим ярмарком, насолодитися святковою атмосферою.

Участь у благодійності, наприклад, передати їжу або подарунки тим, хто цього потребує.

Українці святкують Різдво. Фото: Pinterest

Що не можна робити 25 грудня

Не варто прибирати та займатися ремонтом.

Не варто переїдати та вживати надмірну кількість алкоголю.

На Різдво вважається гріхом займатися ворожінням або іншими окультними практиками.

Не варто ігнорувати прохання про допомогу або залишати самотніх людей без уваги.

Якщо до вас прийшли колядники, важливо привітно їх зустріти. Відмова може вважатися поганим знаком.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні поради стиліста, що одягнути на Різдво цього року. А також ШІ показав, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років.