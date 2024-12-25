Что нельзя и можно делать 21 декабря — что делать, чтобы не испугать нрав

Маленькие украинцы празднуют Рождество. Фото: Pinterest

В среду, 25 декабря, православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождество Христово. В этот день завершается Рождественский пост.

Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

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Что можно делать 25 декабря

Собраться со всей семьей, разделить ужин, пообщаться и поделиться теплыми воспоминаниями.

Петь колядки.

Кататься на коньках или санках.

Приглашать гостей к себе и угощать рождественскими блюдами.

Прогуляться по зимней ярмарке, насладиться праздничной атмосферой.

Участие в благотворительности, например, передать еду или подарки тем, кто в этом нуждается.

Украинцы отмечают Рождество. Фото: Pinterest

Что нельзя делать 25 декабря

Не следует убирать и заниматься ремонтом.

Не следует переедать и употреблять избыточное количество алкоголя.

На Рождество считается грехом заниматься гаданием или другими оккультными практиками.

Не стоит игнорировать просьбу о помощи или оставлять одиноких людей без внимания.

Если к вам пришли петь колядки, важно приветливо встретить их. Отказ может считаться плохим знаком.

Напомним, ранее мы писали о модных советах стилиста, что одеть на Рождество в этом году. А также ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет.