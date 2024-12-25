Что нельзя и можно делать 21 декабря — что делать, чтобы не испугать нрав

Рождество — что можно и нельзя делать 25 декабря
25 декабря 2024 08:45
Маленькие украинцы празднуют Рождество. Фото: Pinterest
В среду, 25 декабря, православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождество Христово. В этот день завершается Рождественский пост.
Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.
Читайте также:
Что можно делать 25 декабря
- Собраться со всей семьей, разделить ужин, пообщаться и поделиться теплыми воспоминаниями.
- Петь колядки.
- Кататься на коньках или санках.
- Приглашать гостей к себе и угощать рождественскими блюдами.
- Прогуляться по зимней ярмарке, насладиться праздничной атмосферой.
- Участие в благотворительности, например, передать еду или подарки тем, кто в этом нуждается.
Что нельзя делать 25 декабря
- Не следует убирать и заниматься ремонтом.
- Не следует переедать и употреблять избыточное количество алкоголя.
- На Рождество считается грехом заниматься гаданием или другими оккультными практиками.
- Не стоит игнорировать просьбу о помощи или оставлять одиноких людей без внимания.
- Если к вам пришли петь колядки, важно приветливо встретить их. Отказ может считаться плохим знаком.
Напомним, ранее мы писали о модных советах стилиста, что одеть на Рождество в этом году. А также ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет.
Читайте Новини.LIVE!