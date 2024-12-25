Щедрик, щедрик, щедрівочка — текст песни, видео

Щедрик — текст самой популярной рождественской песни
"Щедрик" — самое известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, которое получило мировую популярность во многих странах. Композитор использует простой, но очень узнаваемый мотив, напоминающий колокола, благодаря чему у многих мелодия "Щедрика" ассоциируется с рождественским духом и магией.
Редакция Новини.LIVE напомнит читателям текст самой легендарной рождественской песни.
Текст рождественской песни Николая Леонтовича "Щедрик, щедрик, щедривочка"
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, -
Там овечки покотилися,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
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