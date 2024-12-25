Щедрик, щедрик, щедрівочка — текст песни, видео

Украинцы поют щедривки. Фото: Pinterest

"Щедрик" — самое известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, которое получило мировую популярность во многих странах. Композитор использует простой, но очень узнаваемый мотив, напоминающий колокола, благодаря чему у многих мелодия "Щедрика" ассоциируется с рождественским духом и магией.

Редакция Новини.LIVE напомнит читателям текст самой легендарной рождественской песни.

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Текст рождественской песни Николая Леонтовича "Щедрик, щедрик, щедривочка"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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