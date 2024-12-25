Щедрик, щедрик, щедрівочка — текст пісні, відео

Українці співають щедрівки. Фото: Pinterest

"Щедрик" — найвідоміший твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який здобув світову популярність в багатьох країнах. Композитор використовує простий, але дуже впізнаваний мотив, який нагадує дзвони, завдяки чому, в багатьох мелодія "Щедрика" асоціюється з різдвяним духом і магією.

Редакція Новини.LIVE нагадає читачам текст найлегендарнішої різдвяної пісні.

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Текст різдвяної пісні Миколи Леонтовича "Щедрик, щедрик, щедрівочка"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотилися,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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