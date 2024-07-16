Какой сегодня праздник 16 июля 2024 — что нельзя делать, народные приметы дня

Девушка на озере в венке. Фото: freepik.com

Во вторник, 16 июля, украинцы встречают профессиональный праздник День бухгалтера. Верующие чтят память святого священномученика Атеногена и десяти его учеников. До Нового года осталось 168 дней.

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Что еще отметим в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты в эту дату, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

Какой сегодня, 16 июля, церковный праздник

Как уже отмечалось выше, Православная церковь Украины сегодня чтит память святого священномученика Афеногена и десяти его учеников. Известно, что при жизни святой был епископом и имел последователей.

Тем не менее и Афеноген и его ученики были казнены за веру, поскольку они отказались отрекаться от единого Господа. Ужасное массовое убийство по приказу императора Диоклетиана произошло 16 июля 296 года в армянском городе Севастии. Десять учеников Атеногена стали священномучениками вместе с ним.

Священномученик Афеноген и десять его учеников. Фото: google.com

Какой сегодня, 16 июля, день в Украине и мире

Во вторник, 16 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные и важные события:

День бухгалтера и аудитора Украины . В эту дату принято поздравлять с профессиональным праздником всех бухгалтеров, аудиторов и экономистов государственных и частных предприятий, которые вносят огромный вклад в развитие и рост национальной экономики.

. В эту дату принято поздравлять с профессиональным праздником всех бухгалтеров, аудиторов и экономистов государственных и частных предприятий, которые вносят огромный вклад в развитие и рост национальной экономики. День принятия Декларации о суверенитете Украины . Декларация о государственном суверенитете Украины была принята 16 июля 1990 года Верховным Советом РСФСР конституционным большинством народных депутатов. Настоящая Декларация определила государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях. Ее принятие было важным шагом на пути независимости Украины.

. Декларация о государственном суверенитете Украины была принята 16 июля 1990 года Верховным Советом РСФСР конституционным большинством народных депутатов. Настоящая Декларация определила государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях. Ее принятие было важным шагом на пути независимости Украины. Международный день драг-культуры . Был создан, чтобы отметить и пролить свет на культуру драг по всему миру. Драг — это не просто одевание экстравагантных костюмов и исполнение песен под фонограмму; это многогранный вид искусства, выходящий за пределы традиционных гендерных границ. С годами он приобрел широкую популярность и культурную значимость, очаровывая зрителей своими увлекательными выступлениями, яркими костюмами и смелыми личностями. Этот вид искусства был особенно актуален для ЛГБТК+ людей, нашедших утешение и самоутверждение в драг-культуре.

. Был создан, чтобы отметить и пролить свет на культуру драг по всему миру. Драг — это не просто одевание экстравагантных костюмов и исполнение песен под фонограмму; это многогранный вид искусства, выходящий за пределы традиционных гендерных границ. С годами он приобрел широкую популярность и культурную значимость, очаровывая зрителей своими увлекательными выступлениями, яркими костюмами и смелыми личностями. Этот вид искусства был особенно актуален для ЛГБТК+ людей, нашедших утешение и самоутверждение в драг-культуре. День благодарения морской свинке . Этот праздник призван почтить маленьких домашних животных, узнать больше о них, их биологии, истории взаимоотношений с людьми, посмотреть на морских свинок под другим углом.

. Этот праздник призван почтить маленьких домашних животных, узнать больше о них, их биологии, истории взаимоотношений с людьми, посмотреть на морских свинок под другим углом. Всемирный день змей. Это важное экологическое событие, призванное привлечь внимание к этим пресмыкающимся и повысить осведомленность об их важной роли для нашей планеты.

Что нельзя делать 16 июля

16 июля, как и в любой другой день, церковь выступает против злословия, ссор, зависти, алчности, клеветы, сплетен, мести и уныния.

В народном календаре 16 июля — Финогеев день, Афеногенов день или зажинки. В эти дни проходила жара, ночью становилось прохладнее. Наши предки верили, что в эту дату нельзя:

ходить в лес — в этот день на охоту выходит нечистая сила;

собирать ягоды и грибы;

собирать ягоды и грибы; кричать и петь рядом с лесом;

кричать и петь рядом с лесом; рыбачить;

охотиться;

рубить дрова — к бедам и несчастиям;

мыть пол и подметать в доме — можно вымести/вымыть из жизни всю удачу.

Кроме того, у наших прадедов существовали особые запреты об использовании воды. Категорически нельзя было плавать в открытых водоемах. Ведь верили, что существует высокий риск утонуть. А вот девушкам запрещалось на праздник 16 июля умываться, чтобы не смыть красоту и молодость.

Неудачный день для дальних путешествий и длительных поездок. Воздержитесь от больших покупок – они не принесут вам счастья.

Девушка в венке со свечой. Фото: pinterest.com

Народные приметы и традиции на 16 июля

В народе верили, что дни с этого дня становятся менее жаркими, ночи прохладнее, вообще летняя жара постепенно спадает. Надеемся, что это народное поверье действительно истинно.

Также среди наших предков существовало немало интересных примет.

Если на Афеногена с утра выпала роса и держится до обеда — жара пойдет нескоро.

Если 16 июля солнечный день, то следует ожидать хорошего урожая в этом году.

Если в этот день пошел дождь — урожай будет плохо храниться.

Выпал густой туман — будет много грибов.

Если в Афеногенов день комары и мошки летают стаями — к дождю или влажной погоде.

В полях появилось много мышей — к ранней и затяжной зиме.

Пауки усиленно плетут паутину на улице — в ближайшие дни дождей не будет.

В небе летают коршуны — погода будет засушливая.

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