Яке сьогодні свято 16 липня 2024 — що не можна робити, народні прикмети дня

Дівчина на озері у вінку. Фото: freepik.com

У вівторок, 16 липня, українці зустрічають професійне свято День бухгалтера. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Атеногена та десяти його учнів. До Нового року залишилося 168 днів.

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Яке сьогодні, 16 липня, церковне свято

Як вже зазначалося вище, Православна церква України сьогодні вшановує пам'ять святого священномученика Атеногена та десяти його учнів. Відомо, що за життя святий був єпископом й мав послідовників.

Проте і Атеногена, і його учнів стратили за віру, оскільки вони відмовилися відрікатися від єдиного Господа. Жахливе масове вбивство за наказом імператора Діоклетіана сталося 16 липня 296 року у вірменському місті Севастії. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним.

Священномученик Атеноген та десять його учнів. Фото: google.com

Який сьогодні, 16 липня, день в Україні та світі

У вівторок, 16 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві та важливі події:

День бухгалтера та аудитора України . У цю дату заведено вітати з професійним святом всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств, які роблять величезний внесок у розвиток та зростання національної економіки.

. У цю дату заведено вітати з професійним святом всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств, які роблять величезний внесок у розвиток та зростання національної економіки. День ухвалення Декларації про суверенітет України . Декларація про державний суверенітет України була ухвалена 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР конституційною більшістю народних депутатів. Ця Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України.

. Декларація про державний суверенітет України була ухвалена 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР конституційною більшістю народних депутатів. Ця Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України. Міжнародний день драг-культури . Був створений, щоб відзначити та пролити світло на культуру драг у всьому світі. Драг — це не просто вдягання екстравагантних костюмів та виконання пісень під фонограму; це багатогранний вид мистецтва, який виходить за межі традиційних гендерних кордонів. З роками він набув широкої популярності та культурної значущості, зачаровуючи глядачів своїми захопливими виступами, яскравими костюмами та сміливими особистостями. Цей вид мистецтва був особливо актуальним для ЛГБТК+ людей, які знайшли розраду та самоствердження в драг-культурі.

. Був створений, щоб відзначити та пролити світло на культуру драг у всьому світі. Драг — це не просто вдягання екстравагантних костюмів та виконання пісень під фонограму; це багатогранний вид мистецтва, який виходить за межі традиційних гендерних кордонів. З роками він набув широкої популярності та культурної значущості, зачаровуючи глядачів своїми захопливими виступами, яскравими костюмами та сміливими особистостями. Цей вид мистецтва був особливо актуальним для ЛГБТК+ людей, які знайшли розраду та самоствердження в драг-культурі. День подяки морській свинці . Ця свято покликане вшанувати маленьких домашніх тваринок, дізнатися більше про них, їхню біологію, історію взаємини з людьми, подивитися на морських свинок під іншим кутом.

. Ця свято покликане вшанувати маленьких домашніх тваринок, дізнатися більше про них, їхню біологію, історію взаємини з людьми, подивитися на морських свинок під іншим кутом. Всесвітній день змій. Це важлива екологічна подія, яка має на меті привернути увагу до цих плазунів та підвищити обізнаність щодо їх важливої ролі для нашої планети.

Що не можна робити 16 липня

16 липня, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, сварок, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, помсти та зневіри.

Водночас у народному календарі 16 липня — Фіногеїв день, Атеногенів день або зажинки. В ці дні спадала спека, вночі ставало прохолодніше. Наші предки вірили, що у цю дату не можна:

ходити до лісу — цього дня на полювання виходить нечиста сила;

збирати ягоди й гриби;

збирати ягоди й гриби; кричати й співати поруч з лісом;

кричати й співати поруч з лісом; рибалити;

полювати;

рубати дрова чи полювати — до лиха та нещасть;

мити підлогу і підмітати в будинку — можна вимести/вимити з життя всю удачу.

Крім цього, у наших прадідів існували особливі заборони про використання води. Категорично не можна було плавати у відкритих водоймах. Адже вірили, що існує високий ризик потонути. А от дівчатам заборонялося на свято 16 липня вмиватися, щоб не "змити" красу та молодість.

Невдалий день для далеких подорожей і тривалих поїздок. Утримайтеся від великих покупок — вони не принесуть вам щастя.

Дівчина у вінку зі свічкою. Фото: pinterest.com

Народні прикмети та традиції на 16 липня

В народі вірили, що дні від цього дня стають менш спекотними, ночі прохолоднішими, взагалі літня спека поступово спадає. Сподіваємося, що це народне повір'я дійсно правдиве.

Також серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо на Атеногена зранку випала роса і тримається до обіду — спека піде не скоро.

Якщо 16 липня сонячний день — слід очікувати гарного врожаю цьогоріч.

Якщо цього дня пішов дощ — урожай буде погано зберігатися.

Випав густий туман — буде багато грибів.

Якщо в Атеногенів день комарі та мошки літають зграями — до дощу або вологої погоди.

У полях з'явилося багато мишей — до ранньої та затяжної зими.

Павуки посилено плетуть павутину на вулиці — найближчими днями дощів не буде.

В небі літають шуліки — погода буде посушливою.

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