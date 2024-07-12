Коли День святого Володимира 2024 — нова дата, традиції свята, що не можна робити

Святий рівноапостольний князь Володимир. Колаж: Новини.LIVE

Традиційно в Україні День святого рівноапостольного князя Володимира відзначається разом зі святом Хрещення Київської Русі-України. Проте, через перехід ПЦУ на новоюліанський календар дата святкування була змінена.

Новини.LIVE розповідає, коли тепер будемо святкувати День святого Володимира, які існують традиції та прикмети на свято, а також що категорично не можна робити у цей день.

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Коли День святого рівноапостольного князя Володимира 2024 року — нова дата

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар День святого рівноапостольного князя Володимира будемо відзначати 15 липня. Ця дата буде незмінною.

Варто зауважити, що у цей особливий день українці згадують, як у 988 року Володимир Великий прийняв нову віру та повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ. Таким чином Київські землі приєдналися до християнського світу європейських країн.

15 липня в Україні також святкується Хрещення Київської Русі-України. Крім цього було запроваджено нове державне свято — День Української Державності.

Київський князь Володимир Великий. Фото: google.com

Що треба знати про князя Володимира Великого

Володимир Великий — київський князь, син князя Святослава, онук княгині Ольги та князя Ігоря Рюриковича. Він канонізований і католицькою, і православною церквами як рівноапостольний святий.

Володимир Великий прославився тим, що навернув у християнство Київську Русь. Місце, де відбулося хрещення, досі називається Хрещатиком. За наказом князя збудували чимало храмів, зокрема Десятинну церкву в Києві.

Володимир заснував Київську митрополію під патронатом Константинополя. А також став першим, хто почав карбувати власну золоту монету.

Відомий сьогодні кожному українцю тризуб — особистий символ Володимира Великого, який він використовував як герб своєї династії.

Хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Фото: google.com

Що не можна робити у День святого Володимира

Як і у будь-яке інше церковне свято, вірянам забороняється лихословити, сваритися, ображати когось або бажати зла. Не бажано цього дня займатися тяжкою фізичною працею, адже його варто присвятити церкві, молитвам та роздумам.

В народі вірили, що у День святого Володимира не можна:

робити генеральне прибирання в оселі;

починати ремонт або будівництво;

виходити на роботу в поле і на город, жати хліб (пращури вірили, що цього дня, якщо вийти на город, можна зустріти привида);

користуватися гострими предметами — ножем, ножицями, пилкою, сокирою, косою;

вінчатися;

влаштовувати весілля;

переїдати;

зловживати алкоголем.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

День святого Володимира 2024 — традиції та звичаї

Це радісний день, адже символізує становлення християнської цивілізації. Традиційно віряни відвідують церкву або ж моляться святому Володимиру та Всевишньому вдома.

Вважається, що молитва святому Володимиру зцілює від хвороб. Також християни просять у святого позбавлення від ворогів, зміцнення у вірі та припинення сварок.

15 липня також вітають з іменинами чоловіків з ім'ям Володимир. Рекомендується у свято розмірковувати про своє життя, проводити час у світлих спокійних думках, не згадувати старих образ.

Народні прикмети 15 липня

Прикмети 15 липня говорять про майбутню погоду та врожай:

Якщо у День святого Володимира пожовтіла липа, осінь буде пізньою. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь буде ранньою.

Якщо 15 липня зранку пройшов дощ, то далі день буде сонячним.

Якщо у свято чути грім, варто чекати дощу.

Якщо увечері 15 липня стоїть туман, на наступний день піде дощ.

Коники в полі голосно скрекочуть — до спеки.

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