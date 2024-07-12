Когда День святого Владимира 2024 — новая дата, традиции праздника, что нельзя делать

День князя Владимира 2024 — новая дата и что категорически нельзя делать
Традиционно в Украине День святого равноапостольного князя Владимира отмечается вместе с праздником Крещения Киевской Руси-Украины. Однако из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата празднования была изменена.
Новини.LIVE рассказывает, когда теперь будем праздновать День святого Владимира, какие существуют традиции и приметы на праздник, а также что категорически нельзя делать в этот день.
Когда День святого равноапостольного князя Владимира 2024 — новая дата
После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь День святого равноапостольного князя Владимира будем отмечать 15 июля. Эта дата будет неизменной.
Следует отметить, что в этот особый день украинцы вспоминают, как в 988 году Владимир Великий принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ. Таким образом, Киевские земли присоединились к христианскому миру европейских стран.
15 июля в Украине также отмечается Крещение Киевской Руси-Украины. Кроме этого, был введен новый государственный праздник — День Украинской Государственности.
Что нужно знать о князе Владимире Великом
Владимир Великий — киевский князь, сын князя Святослава, внук княгини Ольги и князя Игоря Рюриковича. Он канонизирован и католической и православной церквями как равноапостольный святой.
Владимир Великий прославился тем, что обратил в христианство Киевскую Русь. Место, где произошло крещение, называется Крещатиком. По приказу князя построили немало храмов, в частности, Десятинную церковь в Киеве.
Владимир основал Киевскую митрополию под патронатом Константинополя. А также стал первым, кто начал чеканить собственную золотую монету.
Известный сегодня каждому украинцу трезубец — личный символ Владимира Великого, который он использовал как герб своей династии.
Что нельзя делать в День святого Владимира
Как и в любой другой церковный праздник, верующим запрещается злословить, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла. Не желательно в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, ведь его следует посвятить церкви, молитвам и размышлениям.
В народе верили, что в День святого Владимира нельзя:
- делать генеральную уборку в доме;
- начинать ремонт или строительство;
- выходить на работу в поле и на огород, жать хлеб (предки верили, что в этот день, если выйти на огород, можно встретить привидение);
- пользоваться острыми предметами — ножом, ножницами, пилой, топором, косой;
- венчаться;
- устраивать свадьбу;
- переедать;
- злоупотреблять алкоголем.
День святого Владимира 2024 — традиции и обычаи
Это радостный день, символизирующий становление христианской цивилизации. Традиционно верующие посещают церковь или молятся святому Владимиру и Всевышнему дома.
Считается, что молитва святому Владимиру исцеляет от болезней. Также христиане просят у святого избавления от врагов, укрепления в вере и прекращения ссор.
15 июля также поздравляют с именинами мужчин по имени Владимир. Рекомендуется в праздник размышлять о своей жизни, проводить время в светлых спокойных мыслях, не вспоминать старые обиды.
Народные приметы 15 июля
Приметы 15 июля говорят о будущей погоде и урожае:
- Если в День святого Владимира пожелтела липа, осень будет поздней. Если другие деревья стали желтыми раньше липы, осень будет ранней.
- Если 15 июля утром прошел дождь, то день будет солнечным.
- Если в праздник слышен гром, следует ожидать дождя.
- Если к вечеру 15 июля стоит туман, на следующий день пойдет дождь.
- Кузнечики в поле громко скрежещут — к жаре.
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