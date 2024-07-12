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День князя Владимира 2024 — новая дата и что категорически нельзя делать

12 июля 2024 04:34
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Когда День святого Владимира 2024 — новая дата, традиции праздника, что нельзя делать
Святой равноапостольный князь Владимир. Коллаж: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиционно в Украине День святого равноапостольного князя Владимира отмечается вместе с праздником Крещения Киевской Руси-Украины. Однако из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата празднования была изменена.

Новини.LIVE рассказывает, когда теперь будем праздновать День святого Владимира, какие существуют традиции и приметы на праздник, а также что категорически нельзя делать в этот день.

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Когда День святого равноапостольного князя Владимира 2024 — новая дата

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь День святого равноапостольного князя Владимира будем отмечать 15 июля. Эта дата будет неизменной.

Следует отметить, что в этот особый день украинцы вспоминают, как в 988 году Владимир Великий принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ. Таким образом, Киевские земли присоединились к христианскому миру европейских стран.

15 июля в Украине также отмечается Крещение Киевской Руси-Украины. Кроме этого, был введен новый государственный праздник — День Украинской Государственности.

 

Когда Украина будет отмечать большой праздник 2024 года - День святого князя Владимира
Киевский князь Владимир Великий. Фото: google.com

Что нужно знать о князе Владимире Великом

Владимир Великий — киевский князь, сын князя Святослава, внук княгини Ольги и князя Игоря Рюриковича. Он канонизирован и католической и православной церквями как равноапостольный святой.

Владимир Великий прославился тем, что обратил в христианство Киевскую Русь. Место, где произошло крещение, называется Крещатиком. По приказу князя построили немало храмов, в частности, Десятинную церковь в Киеве.

Владимир основал Киевскую митрополию под патронатом Константинополя. А также стал первым, кто начал чеканить собственную золотую монету.

Известный сегодня каждому украинцу трезубец — личный символ Владимира Великого, который он использовал как герб своей династии.

 

Когда День святого равноапостольного князя Владимира 2024 года — новая дата
Крещение Киевской Руси Владимиром Великим. Фото: google.com

Что нельзя делать в День святого Владимира

Как и в любой другой церковный праздник, верующим запрещается злословить, ссориться, оскорблять кого-либо или желать зла. Не желательно в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, ведь его следует посвятить церкви, молитвам и размышлениям.

В народе верили, что в День святого Владимира нельзя:

  • делать генеральную уборку в доме;
  • начинать ремонт или строительство;
  • выходить на работу в поле и на огород, жать хлеб (предки верили, что в этот день, если выйти на огород, можно встретить привидение);
  • пользоваться острыми предметами — ножом, ножницами, пилой, топором, косой;
  • венчаться;
  • устраивать свадьбу;
  • переедать;
  • злоупотреблять алкоголем.

 

Что нельзя делать в День святого Владимира
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

День святого Владимира 2024 — традиции и обычаи

Это радостный день, символизирующий становление христианской цивилизации. Традиционно верующие посещают церковь или молятся святому Владимиру и Всевышнему дома.

Считается, что молитва святому Владимиру исцеляет от болезней. Также христиане просят у святого избавления от врагов, укрепления в вере и прекращения ссор.

15 июля также поздравляют с именинами мужчин по имени Владимир. Рекомендуется в праздник размышлять о своей жизни, проводить время в светлых спокойных мыслях, не вспоминать старые обиды.

 

Народные приметы 15 июля

Приметы 15 июля говорят о будущей погоде и урожае:

  • Если в День святого Владимира пожелтела липа, осень будет поздней. Если другие деревья стали желтыми раньше липы, осень будет ранней.
  • Если 15 июля утром прошел дождь, то день будет солнечным.
  • Если в праздник слышен гром, следует ожидать дождя.
  • Если к вечеру 15 июля стоит туман, на следующий день пойдет дождь.
  • Кузнечики в поле громко скрежещут — к жаре.

Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Яблочный Спас или Преображение Господне 2024 и что нужно знать о народных обычаях.

Напомним, также мы рассказывали, когда Медовый Спас в 2024 году, какие существуют народные традиции в праздник.

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