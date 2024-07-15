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День українських миротворців 2024 — душевні побажання та листівки до свята

15 липня 2024 04:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем українських миротворців 2024 — привітання та листівки до свята 15 липня
Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у миротворчих місіях. Фото: sprotyv.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиційно 15 липня в Україні відзначають важливе свято присвячене мужнім та відважним героям — День українських миротворців. Ця дата започаткована, щоб нагадати про внесок у справу підтримання миру та безпеки у світі, а також ушанувати й зберегти пам’ять про тих, хто загинув, виконуючи свій обов'язок. З початком повномасштабної війни всі миротворчі місії були відкликані. Проте, ми не забули подвиги наших військових для встановлення миру на Землі.

Новини.LIVE підготував красиві, щирі, душевні та теплі привітання з Днем українських миротворців 2024 року. 

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Привітання з Днем українських миротворців у красивій прозі

З Днем українських миротворців! Дякую за твою самовідданість, мужність та героїзм!

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Щиро вітаю з Днем українських миротворців! Бажаю міцного здоров'я, миру в оселі, душі та країні!

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Дякую, що підтримував мир у всьому світі, а тепер мужньо захищаєш нашу країну. Віримо у перемогу! З Днем українських миротворців!

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Від душі вітаю вас зі святом! Дякую вам за вашу відвагу і стійкість, мужність і героїзм, проявлені у боротьбі за мир. Добра і здоров’я вам і вашій родині, щастя, добробуту та миру!

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Велика подяка вам за відвагу та героїзм! Міцного здоров’я, легкої служби, невмирущої віри у світле майбутнє. З Днем українських миротворців!

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Схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя під час миротворчих операцій. Висловлюємо слова безмежної вдячності, вам, за відвагу, героїзм й неоціненний вклад у забезпечення миру та безпеки у світі. З Днем українських миротворців! 

День українських миротворців 2024 — красиві листівки 

День українських миротворців 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем українських миротворців 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем українських миротворців у красивих листівках
Привітання з Днем українських миротворців 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День українських миротворців 2024 — душевні листівки
Привітання з Днем українських миротворців 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем українських миротворців 2024 — привітання
Привітання з Днем українських миротворців 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем українських миротворців 2024 — листівки до свята 15 липня
Привітання з Днем українських миротворців 2024 року. Фото: Новини.LIVE

 

 

Також Новини.LIVE підготував для вас детальний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року. 

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