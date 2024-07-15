Накличете на себе хвороби — яке сьогодні свято 15 липня 2024, що не можна робити

Заборони у церковні та народні свята. Колаж: Новини.LIVE

У цей понеділок, 15 липня, на українців чекає чимало важливих релігійних та державних свят: День української державності, День хрещення Русі-України, а також вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Крім того, Україна відзначатиме День українських миротворців. До Нового року залишилося 169 днів.

Новини.LIVE розповість про особливості цього понеділка, які існують традиції, прикмети та заборони 15 липня 2024 року.

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Яке сьогодні, 15 липня, церковне свято

15 липня у церковному календарі — день пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Володимир Великий — син князя Святослава Ігоровича, онук рівноапостольної княгині Ольги. Саме він охрестив Київську Русь, сприяв утворенню Київської митрополії під патронатом патріарха Константинопольського, а також збудував Десятинну церкву, за що у XIII ст. Православна церква канонізувала його.

Київський князь Володимир Великий. Фото: google.com

Який сьогодні, 15 липня, день в Україні та світі

У понеділок, 15 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві та важливі події:

День української державності . Це молоде свято, яке було запроваджено 2021 року. Воно не випадково припадає на ту ж дату, коли українські християнські церкви вшановують памʼять Київського князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі. Свято має нагадати нам про багатовікову культуру нашого народу, самобутність українців та державний досвід.

. Це молоде свято, яке було запроваджено 2021 року. Воно не випадково припадає на ту ж дату, коли українські християнські церкви вшановують памʼять Київського князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі. Свято має нагадати нам про багатовікову культуру нашого народу, самобутність українців та державний досвід. День хрещення Русі-України . Це свято водночас є церковним та державним, адже хрещення вплинуло не тільки на релігію, а й на розвиток науки та культури, відносин з європейськими країнами, зміцнило державність.

. Це свято водночас є церковним та державним, адже хрещення вплинуло не тільки на релігію, а й на розвиток науки та культури, відносин з європейськими країнами, зміцнило державність. День українських миротворців . Він був встановлений 2013 року для "визнання мужності та звитяги, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ і НАТО та забезпечення збереження пам'яті героїв-миротворців". Дату свята обрано на честь першої участі України в миротворчій операції в Боснії 15 липня 1992 року. За 30 років 45 тисяч добровольців ЗСУ взяли участь у 27 міжнародних організаціях із підтримання миру. До повномасштабної війни близько 55 військових загинули в різних регіонах планети.

. Він був встановлений 2013 року для "визнання мужності та звитяги, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ і НАТО та забезпечення збереження пам'яті героїв-миротворців". Дату свята обрано на честь першої участі України в миротворчій операції в Боснії 15 липня 1992 року. За 30 років 45 тисяч добровольців ЗСУ взяли участь у 27 міжнародних організаціях із підтримання миру. До повномасштабної війни близько 55 військових загинули в різних регіонах планети. Всесвітній день навичок молоді . Метою цієї дати є залучення суспільства до покращення соціальних та економічних умов життя для молодого покоління, аби подолати присутню сьогодні світову проблему безробіття.

. Метою цієї дати є залучення суспільства до покращення соціальних та економічних умов життя для молодого покоління, аби подолати присутню сьогодні світову проблему безробіття. День благодійності в соціальних медіа . Таку дату започаткувала некомерційна американська платформа Givver 2013 року. Її засновник Кріс Соммерс вирішив розповсюджувати ідею благодійності соціальною мережею Twitter.

. Таку дату започаткувала некомерційна американська платформа Givver 2013 року. Її засновник Кріс Соммерс вирішив розповсюджувати ідею благодійності соціальною мережею Twitter. День "Обійміть своїх дітей". Свято в ідзначається щороку в третій понеділок липня. Особливою є роль обіймів в дитячому віці — психологи стверджують, що вони сприяють гармонійному розвитку особистості та навіть захищають від хвороб.

Що не можна робити цього дня, 15 липня — традиції та заборони

15 липня українці старалися уникати важкої праці, роботи у полі та на городі, адже вірили, якщо не послухатися цієї поради, можна накликати на себе страшні хвороби. Боялися також, що когось з членів родини вб'є блискавка.

У свято 15 липня окрім роботи на городі, у полі та важкої фізичної праці, не можна також:

займатися ремонтом;

займатися прибиранням;

займатися рукоділлям;

купувати дорогі речі;

починати нові справи;

скаржитися на життя;

думати про погане;

бажати зла іншим;

сваритися;

нецензурно виражатися;

обмовляти когось.

День старалися провести у молитвах, приділяли час родині та спілкуванню.

Чоловік у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на 15 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Чим спекотніше в цей день, тим холодніше буде грудень.

Південний вітер подув — до ясної та спекотної погоди.

Ввечері туман — завтра очікуйте дощу.

Якщо у День святого Володимира пішов дощ, то йтиме він ще сім днів. Але якщо після дощу з'явилася веселка, то скоро погода покращиться.

Якщо вранці пішов дощ, то до обіду він закінчиться.

Якщо у свято 15 липня пожовкло листя на липі, осінь буде ранньою.

Коники та цикади голосно скрекочуть — до негоди.

Якщо бджоли та метелики різко ховаються під дах або під дерева, то варто чекати на дощ.

Варто зауважити, що в наш час клімат дуже сильно змінився, а тому далеко не всі давні прикмети сьогодні для нас актуальні.

Дівчина на природі катається на велосипеді. Фото: google.com

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 липня

День ангела цього дня відзначають: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан, Сара.

Раніше ми писали про важливі традиції, звичаї, прикмети та заборони, які існують у День святого Володимира.

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