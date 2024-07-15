Навлечете на себя болезни — какой сегодня праздник 15 июля 2024, что нельзя делать

Навлечете на себя болезни — какой сегодня праздник 15 июля и что нельзя делать
В этот понедельник, 15 июля, украинцев ждет немало важных религиозных и государственных праздников: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины, а также памяти равноапостольного князя Владимира. Кроме того, Украина отметит День украинских миротворцев. До Нового года осталось 169 дней.
Новини.LIVE расскажет об особенностях этого понедельника, какие существуют традиции, приметы и запреты 15 июля 2024 года.
Какой сегодня, 15 июля, церковный праздник
15 июля в церковном календаре — день памяти равноапостольного князя Владимира. Владимир Великий — сын князя Святослава Игоревича, внук равноапостольной княгини Ольги. Именно он окрестил Киевскую Русь, способствовал образованию Киевской митрополии под патронатом патриарха Константинопольского, а также построил Десятинную церковь, за что в XIII веке Православная церковь канонизировала его.
Какой сегодня, 15 июля, день в Украине и мире
В понедельник, 15 июля, в Украине и мире празднуют такие интересные и важные события:
- День украинской государственности. Это молодой праздник, который был введен в 2021 году. Он не случайно приходится на ту же дату, когда украинские христианские церкви чтят память Киевского князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси. Праздник должен напомнить нам о многовековой культуре нашего народа, самобытности украинцев и государственном опыте.
- День крещения Руси-Украины. Этот праздник одновременно церковный и государственный, ведь крещение повлияло не только на религию, но и на развитие науки и культуры, отношения с европейскими странами, укрепило государственность.
- День украинских миротворцев. Он был установлен в 2013 году для "признания мужества и победы, образцового исполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечения сохранения памяти героев-миротворцев". Дата праздника избрана в честь первого участия Украины в миротворческой операции в Боснии 15 июля 1992 года. За 30 лет 45 тысяч добровольцев ВСУ приняли участие в 27 международных организациях по поддержанию мира. До полномасштабной войны около 55 военных погибли в разных регионах планеты.
- Всемирный день навыков молодежи. Целью этой даты является привлечение общества к улучшению социальных и экономических условий жизни молодого поколения, чтобы преодолеть присутствующую сегодня мировую проблему безработицы.
- День благотворительности в социальных медиа. Такую дату положила начало некоммерческая американская платформа Givver в 2013 году. Ее основатель Крис Соммерс решил распространять идею благотворительности социальной сетью Twitter.
- День "Обнимите своих детей". Праздник отмечается каждый год в третий понедельник июля. Особая роль объятий в детском возрасте — психологи утверждают, что они способствуют гармоничному развитию личности и даже защищают от болезней.
Что нельзя делать в этот день, 15 июля — традиции и запреты
15 июля украинцы старались избегать тяжелого труда, работы в поле и на огороде, ведь верили, если не последовать этому совету, можно навлечь на себя страшные болезни. Боялись также, что кого-то из членов семьи убьет молния.
В праздник 15 июля кроме работы на огороде, в поле и тяжелого физического труда, нельзя также:
- заниматься ремонтом;
- заниматься уборкой;
- заниматься рукоделием;
- покупать дорогие вещи;
- начинать новые дела;
- жаловаться на жизнь;
- думать о плохом;
- желать зла другим;
- ссориться;
- нецензурно выражаться;
- оговаривать кого-то.
День старались провести в молитвах, уделяли время семье и общению.
Народные приметы на 15 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- Чем жарче в этот день, тем холоднее будет декабрь.
- Южный ветер подул — к ясной и жаркой погоде.
- Вечером туман, завтра ждите дождя.
- Если в День святого Владимира пошел дождь, то будет идти еще семь дней. Но если после дождя появилась радуга, то скоро погода улучшится.
- Если с утра пошел дождь, то к обеду он закончится.
- Если в праздник 15 июля пожелтели листья на липе, осень будет ранней.
- Кузнечики и цикады громко скрежещут — к ненастью.
- Если пчелы и бабочки резко прячутся под крышу или под деревья, то следует ожидать дождя.
Стоит заметить, что в наше время климат очень сильно изменился, поэтому далеко не все древние приметы сегодня для нас актуальны.
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