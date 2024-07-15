Навлечете на себя болезни — какой сегодня праздник 15 июля 2024, что нельзя делать

Запреты в церковные и народные праздники. Коллаж: Новини.LIVE

В этот понедельник, 15 июля, украинцев ждет немало важных религиозных и государственных праздников: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины, а также памяти равноапостольного князя Владимира. Кроме того, Украина отметит День украинских миротворцев. До Нового года осталось 169 дней.

Новини.LIVE расскажет об особенностях этого понедельника, какие существуют традиции, приметы и запреты 15 июля 2024 года.

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Какой сегодня, 15 июля, церковный праздник

15 июля в церковном календаре — день памяти равноапостольного князя Владимира. Владимир Великий — сын князя Святослава Игоревича, внук равноапостольной княгини Ольги. Именно он окрестил Киевскую Русь, способствовал образованию Киевской митрополии под патронатом патриарха Константинопольского, а также построил Десятинную церковь, за что в XIII веке Православная церковь канонизировала его.

Киевский князь Владимир Великий. Фото: google.com

Какой сегодня, 15 июля, день в Украине и мире

В понедельник, 15 июля, в Украине и мире празднуют такие интересные и важные события:

День украинской государственности . Это молодой праздник, который был введен в 2021 году. Он не случайно приходится на ту же дату, когда украинские христианские церкви чтят память Киевского князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси. Праздник должен напомнить нам о многовековой культуре нашего народа, самобытности украинцев и государственном опыте.

. Это молодой праздник, который был введен в 2021 году. Он не случайно приходится на ту же дату, когда украинские христианские церкви чтят память Киевского князя Владимира Великого и День крещения Киевской Руси. Праздник должен напомнить нам о многовековой культуре нашего народа, самобытности украинцев и государственном опыте. День крещения Руси-Украины . Этот праздник одновременно церковный и государственный, ведь крещение повлияло не только на религию, но и на развитие науки и культуры, отношения с европейскими странами, укрепило государственность.

. Этот праздник одновременно церковный и государственный, ведь крещение повлияло не только на религию, но и на развитие науки и культуры, отношения с европейскими странами, укрепило государственность. День украинских миротворцев . Он был установлен в 2013 году для "признания мужества и победы, образцового исполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечения сохранения памяти героев-миротворцев". Дата праздника избрана в честь первого участия Украины в миротворческой операции в Боснии 15 июля 1992 года. За 30 лет 45 тысяч добровольцев ВСУ приняли участие в 27 международных организациях по поддержанию мира. До полномасштабной войны около 55 военных погибли в разных регионах планеты.

. Он был установлен в 2013 году для "признания мужества и победы, образцового исполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечения сохранения памяти героев-миротворцев". Дата праздника избрана в честь первого участия Украины в миротворческой операции в Боснии 15 июля 1992 года. За 30 лет 45 тысяч добровольцев ВСУ приняли участие в 27 международных организациях по поддержанию мира. До полномасштабной войны около 55 военных погибли в разных регионах планеты. Всемирный день навыков молодежи . Целью этой даты является привлечение общества к улучшению социальных и экономических условий жизни молодого поколения, чтобы преодолеть присутствующую сегодня мировую проблему безработицы.

. Целью этой даты является привлечение общества к улучшению социальных и экономических условий жизни молодого поколения, чтобы преодолеть присутствующую сегодня мировую проблему безработицы. День благотворительности в социальных медиа . Такую дату положила начало некоммерческая американская платформа Givver в 2013 году. Ее основатель Крис Соммерс решил распространять идею благотворительности социальной сетью Twitter.

. Такую дату положила начало некоммерческая американская платформа Givver в 2013 году. Ее основатель Крис Соммерс решил распространять идею благотворительности социальной сетью Twitter. День "Обнимите своих детей". Праздник отмечается каждый год в третий понедельник июля. Особая роль объятий в детском возрасте — психологи утверждают, что они способствуют гармоничному развитию личности и даже защищают от болезней.

Что нельзя делать в этот день, 15 июля — традиции и запреты

15 июля украинцы старались избегать тяжелого труда, работы в поле и на огороде, ведь верили, если не последовать этому совету, можно навлечь на себя страшные болезни. Боялись также, что кого-то из членов семьи убьет молния.

В праздник 15 июля кроме работы на огороде, в поле и тяжелого физического труда, нельзя также:

заниматься ремонтом;

заниматься уборкой;

заниматься рукоделием;

покупать дорогие вещи;

начинать новые дела;

жаловаться на жизнь;

думать о плохом;

желать зла другим;

ссориться;

нецензурно выражаться;

оговаривать кого-то.

День старались провести в молитвах, уделяли время семье и общению.

Мужчина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Народные приметы на 15 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Чем жарче в этот день, тем холоднее будет декабрь.

Южный ветер подул — к ясной и жаркой погоде.

Вечером туман, завтра ждите дождя.

Если в День святого Владимира пошел дождь, то будет идти еще семь дней. Но если после дождя появилась радуга, то скоро погода улучшится.

Если с утра пошел дождь, то к обеду он закончится.

Если в праздник 15 июля пожелтели листья на липе, осень будет ранней.

Кузнечики и цикады громко скрежещут — к ненастью.

Если пчелы и бабочки резко прячутся под крышу или под деревья, то следует ожидать дождя.

Стоит заметить, что в наше время климат очень сильно изменился, поэтому далеко не все древние приметы сегодня для нас актуальны.

Девушка на природе катается на велосипеде. Фото: google.com

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июля

День ангела в этот день отмечают: Антоний, Гавриил, Юлиан, Стефан, Сара.

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