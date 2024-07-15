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День украинских миротворцев 2024 — душевные пожелания и открытки к празднику

15 июля 2024 04:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем украинских миротворцев 2024 — поздравления и открытки к празднику 15 июля
Военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в миротворческих миссиях. Фото: sprotyv.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиционно 15 июля в Украине отмечают важный праздник, посвященный мужественным и отважным героям — День украинских миротворцев. Эта дата появилась, чтобы напомнить о вкладе в поддержание мира и безопасности в мире, а также почтить и сохранить память о погибших, выполнявших свой долг. С началом полномасштабной войны все миротворческие миссии были отозваны. Однако мы не забыли подвиги наших военных для установления мира на Земле.

Новини.LIVE подготовил красивые, искренние, душевные и теплые поздравления с Днем украинских миротворцев 2024 года.

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Поздравление с Днем украинских миротворцев в красивой прозе

С Днем украинских миротворцев! Спасибо за твою самоотверженность, мужество и героизм!

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Поздравляю с Днем украинских миротворцев! Желаю крепкого здоровья, мира в доме, душе и стране!

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Спасибо, что поддерживал мир во всем мире, а теперь мужественно защищаешь нашу страну. Верим в победу! С Днем украинских миротворцев!

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От души поздравляю вас с праздником! Благодарю вас за вашу отвагу и стойкость, мужество и героизм, проявленные в борьбе за мир. Добра и здоровья вам и семье, счастья, благополучия и мира!

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Большое спасибо вам за отвагу и героизм! Крепкого здоровья, легкой службы, бессмертной веры в светлое будущее. С Днем украинских миротворцев!

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Склоняем головы перед героями, отдавшими свою жизнь во время миротворческих операций. Выражаем слова безграничной благодарности вам, за отвагу, героизм и неоценимый вклад в обеспечение мира и безопасности в мире. С Днем украинских миротворцев!

День украинских миротворцев 2024 — красивые открытки

День украинских миротворцев 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Днем украинских миротворцев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем украинских миротворцев в красивых открытках
Поздравление с Днем украинских миротворцев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День украинских миротворцев 2024 — душевные открытки
Поздравление с Днем украинских миротворцев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем украинских миротворцев 2024 — поздравление
Поздравление с Днем украинских миротворцев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем украинских миротворцев 2024 — открытки к празднику 15 июля
Поздравление с Днем украинских миротворцев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

 

 

Также Новини.LIVE подготовил для вас подробный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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