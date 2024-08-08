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День військ зв'язку ЗСУ 2024 — щирі привітання для українських героїв

8 серпня 2024 05:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем військ зв'язку ЗСУ 8 серпня 2024 — красиві привітання і листівки для героїв
Зв'язок у Збройних Силах України. Фото: Міністерство оборони України
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Щорічно 8 серпня в Україні відзначають велике свято героїв — День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Ця дата присвячена тим, хто забезпечує зв'язок та стоїть на варті цифрових кордонів нашої держави. Їх роль критично важлива для ефективності армії та неоціненна. 

Новини.LIVE зібрав найкращі привітання для військовослужбовців у День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України! Не забудьте привітати причетних і висловити їм вдячність за невтомну працю!

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З Днем військ зв'язку ЗСУ 8 серпня 2024 — красиві привітання у прозі

Щиро вітаю тебе з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ! Нехай твоя робота буде успішною та безпечною. Слава Україні!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаємо стабільного зв'язку та непохитної кібербезпеки! Дякую за невтомну працю та захист. 

***

Щиро дякую тобі за твою невтомну працю та захист всіх українців. Бажаю міцного здоров'я та нових досягнень у важливій справі. З Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ!

***

Зі святом, наш захисник зв'язку та кіберпростору! Нехай твої зусилля завжди приносять результати. Віримо у перемогу та чекаємо вдома. Слава Україні!

***

З Днем військ зв’язку та кібербезпеки! Нехай робота завжди буде результативною, а всі комунікаційні системи безвідмовними. 

***

Щиро вітаю з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ! Бажаю стабільності в роботі, надійного захисту від усіх загроз і великих досягнень у важливій справі.

***

Твій професіоналізм не має меж. Дякую за невтомну працю та захист Батьківщини! З Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ!

***

Вітаємо з Днем військ зв’язку та кібербезпеки України! Бажаємо вам безперебійного зв’язку, стабільної роботи систем і безпеки в інформаційних просторах. Дякуємо за вашу важливу службу та відданість!

День військ зв'язку ЗСУ 2024 — красиві листівки

День військ зв'язку ЗСУ 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Фото: Новини.LIVE 
Привітання з Днем військ зв'язку ЗСУ 8 серпня 2024 у листівках
Привітання з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Фото: Новини.LIVE 
Листівки з Днем військ зв'язку ЗСУ 8 серпня 2024 року
Привітання з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Фото: Новини.LIVE 
День військ зв'язку ЗСУ 2024 — листівки до свята 8 серпня
Привітання з Днем військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Фото: Новини.LIVE 

Відеопривітання з Днем військ зв'язку ЗСУ 

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця. 

свята ЗСУ привітання листівки військові побажання

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06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:29 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

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06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

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В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

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06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

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