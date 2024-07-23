Церковний календар на серпень 2024 — що та коли відзначатимемо за новим стилем

Українці відзначають Яблучний Спас у церкві. Фото: УНІАН

Останній місяць літа буде сповнений важливих релігійних подій. Українські віряни відзначатимуть у серпні 2024 року такі великі церковні свята та дати як Маковія або Медовий Спас, Преображення Господнє або Яблучний Спас, Горіховий Спас, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови Івана Хрестителя.

Новини.LIVE ділиться актуальним церковним календарем Православної церкви України на серпень 2024 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні свята, події та пам'ятні дати.

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Як відомо, від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому усі церковні свята з фіксованою датою тепер відзначатимемо на 13 днів раніше. Дати перехідних свят залишилися однаковими для нового та старого календарів.

Які церковні свята будуть у серпні 2024 року — календар за днями, щоб запам'ятати нові дати святкувань:

1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);

Кошик та букет на свято Маковія. Фото: depositphotos.com

2 серпня — перенесення мощей першомученика Стефана;

— перенесення мощей першомученика Стефана; 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;

— преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста; 4 серпня — сімох мучеників Ефеських; преподобномучениці Євдокії;

— сімох мучеників Ефеських; преподобномучениці Євдокії; 5 серпня — передсвято Преображення Господнього ; мученика Євсигнія;

— ; мученика Євсигнія; 6 серпня — Преображення Господнє (Яблучний спас);

Українці у церкві на свято. Фото: dostyp.com.ua

7 серпня — преподобного мученика Дометія;

— преподобного мученика Дометія; 8 серпня — святого сповідника Еміліяна; мучеників Єлевтерія і Леоніда;

— святого сповідника Еміліяна; мучеників Єлевтерія і Леоніда; 9 серпня — вшанування пам'яті апостола Матвія;

Ікона апостола Матвія. Фото: google.com

10 серпня — мученика Лаврентія, архідиякона;

— мученика Лаврентія, архідиякона; 11 серпня — мученика Євпла;

— мученика Євпла; 12 серпня — святих мучеників Фотія та Аникити;

— святих мучеників Фотія та Аникити; 13 серпня — віддання Преображення ; преподобного Максима сповідника;

— ; преподобного Максима сповідника; 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці ; перенесення мощів преподобного Феодосія Печерського;

— ; перенесення мощів преподобного Феодосія Печерського; 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

16 серпня — Горіховий Спас; Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида;

Горіхи, хліб та пшениця на столі. Фото: freepik.com

17 серпня — мученика Мирона;

— мученика Мирона; 18 серпня — мучеників Флора і Лавра;

— мучеників Флора і Лавра; 19 серпня — мученика Андрія Стратилата й інших;

— мученика Андрія Стратилата й інших; 20 серпня — пророка Самуїла;

— пророка Самуїла; 21 серпня — апостола Тадея; святої мучениці Васси;

— апостола Тадея; святої мучениці Васси; 22 серпня — мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;

— мучеників Агатоніка, Северіяна та інших; 23 серпня — віддання Успіння Пресвятої Богородиці ; мученика Луппа; священномученика Іринея Ліонського;

— ; мученика Луппа; священномученика Іринея Ліонського; 24 серпня — священномученика Євтихія;

— священномученика Євтихія; 25 серпня — апостола Тита; святого апостола Варфоломія;

— апостола Тита; святого апостола Варфоломія; 26 серпня — мучеників Андріяна і Наталії;

— мучеників Андріяна і Наталії; 27 серпня — преподобного Пімена;

— преподобного Пімена; 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; Августина Іппонського;

— преподобного Мойсея Мурина; Августина Іппонського; 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя (Предтечі);

Ікона Усікновення голови Івана Хрестителя. Фото: uapc.te.ua

30 серпня — Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;

— Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських; 31 серпня — Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

Ікона Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Фото: google.com

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