Церковный календарь на август 2024 — что и когда мы будем отмечать по новому стилю

Украинцы отмечают Яблочный Спас в церкви. Фото: УНИАН

Последний месяц лета будет полон важных религиозных событий. Украинские верующие будут отмечать в августе 2024 года такие большие церковные праздники и даты как Маковея или Медовый Спас, Преображение Господне или Яблочный Спас, Ореховый Спас, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на август 2024 года, который поможет не пропустить главные религиозные праздники, события и памятные даты.

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Как известно, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

Какие церковные праздники будут в августе 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

1 августа — перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);

Корзина и букет на праздник Маковея. Фото: depositphotos.com

2 августа — перенос мощей первомученика Стефана;

— перенос мощей первомученика Стефана; 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

— преподобных Исаакия, Далмата и Фавста; 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;

— семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии; 5 августа — предпразднство Преображения Господнего ; мученика Евсигния;

— ; мученика Евсигния; 6 августа — Преображение Господне (Яблочный спас);

Украинцы в церкви в праздник. Фото: dostyp.com.ua

7 августа — преподобного мученика Дометия;

— преподобного мученика Дометия; 8 августа — святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;

— святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида; 9 августа — чествование памяти апостола Матвея;

Икона апостола Матвея. Фото: google.com

10 августа — мученика Лаврентия, архидьякона;

— мученика Лаврентия, архидьякона; 11 августа — мученика Евпла;

— мученика Евпла; 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

— святых мучеников Фотия и Аникиты; 13 августа — предание Преображения ; преподобного Максима исповедника;

— ; преподобного Максима исповедника; 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы ; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;

— ; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского; 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;

Орехи, хлеб и пшеница на столе. Фото: freepik.com

17 августа — мученика Мирона;

— мученика Мирона; 18 августа — мучеников Флора и Лавра;

— мучеников Флора и Лавра; 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;

— мученика Андрея Стратилата и других; 20 августа — пророка Самуила;

— пророка Самуила; 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

— апостола Фаддея; святой мученицы Вассы; 22 августа — мучеников Агатоника, Северияна и других;

— мучеников Агатоника, Северияна и других; 23 августа — предание Успения Пресвятой Богородицы ; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;

— ; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского; 24 августа — священномученика Евтихия;

— священномученика Евтихия; 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;

— апостола Тита; святого апостола Варфоломея; 26 августа — мучеников Андрияна и Наталии;

— мучеников Андрияна и Наталии; 27 августа — преподобного Пимена;

— преподобного Пимена; 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;

— преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского; 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи);

Икона Усекновения главы Иоанна Крестителя. Фото: uapc.te.ua

30 августа — Александра, Ивана, Павла, патриархов Царьградских;

— Александра, Ивана, Павла, патриархов Царьградских; 31 августа — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.

Икона Положение Пояса Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Ранее мы писали, какие существуют украинские традиции в праздник Медовый Спас.

Напомним, мы рассказывали об особенностях празднования Орехового Спаса в Украине.

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