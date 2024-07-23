Церковный календарь на август 2024 — что и когда мы будем отмечать по новому стилю

Церковный календарь на август 2024 — когда Маковея и Успение Богородицы
Последний месяц лета будет полон важных религиозных событий. Украинские верующие будут отмечать в августе 2024 года такие большие церковные праздники и даты как Маковея или Медовый Спас, Преображение Господне или Яблочный Спас, Ореховый Спас, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Крестителя.
Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на август 2024 года, который поможет не пропустить главные религиозные праздники, события и памятные даты.
Православный календарь на август 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Как известно, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.
Какие церковные праздники будут в августе 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:
- 1 августа — перенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);
- 2 августа — перенос мощей первомученика Стефана;
- 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа — предпразднство Преображения Господнего; мученика Евсигния;
- 6 августа — Преображение Господне (Яблочный спас);
- 7 августа — преподобного мученика Дометия;
- 8 августа — святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;
- 9 августа — чествование памяти апостола Матвея;
- 10 августа — мученика Лаврентия, архидьякона;
- 11 августа — мученика Евпла;
- 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 13 августа — предание Преображения; преподобного Максима исповедника;
- 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;
- 17 августа — мученика Мирона;
- 18 августа — мучеников Флора и Лавра;
- 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;
- 20 августа — пророка Самуила;
- 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
- 22 августа — мучеников Агатоника, Северияна и других;
- 23 августа — предание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
- 24 августа — священномученика Евтихия;
- 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
- 26 августа — мучеников Андрияна и Наталии;
- 27 августа — преподобного Пимена;
- 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи);
- 30 августа — Александра, Ивана, Павла, патриархов Царьградских;
- 31 августа — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
Ранее мы писали, какие существуют украинские традиции в праздник Медовый Спас.
Напомним, мы рассказывали об особенностях празднования Орехового Спаса в Украине.
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