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Церковный календарь на август 2024 — когда Маковея и Успение Богородицы

23 июля 2024 21:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Церковный календарь на август 2024 — что и когда мы будем отмечать по новому стилю
Украинцы отмечают Яблочный Спас в церкви. Фото: УНИАН
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Последний месяц лета будет полон важных религиозных событий. Украинские верующие будут отмечать в августе 2024 года такие большие церковные праздники и даты как Маковея или Медовый Спас, Преображение Господне или Яблочный Спас, Ореховый Спас, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Новини.LIVE делится актуальным церковным календарем Православной церкви Украины на август 2024 года, который поможет не пропустить главные религиозные праздники, события и памятные даты.

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Как известно, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому все церковные праздники с фиксированной датой теперь будем отмечать на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми для нового и старого календаря.

Какие церковные праздники будут в августе 2024 года — календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднований:

  • 1 августаперенос Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);

 

Когда Медовый Спас или Маковия 2024 года
Корзина и букет на праздник Маковея. Фото: depositphotos.com
  • 2 августа — перенос мощей первомученика Стефана;
  • 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августапредпразднство Преображения Господнего; мученика Евсигния;
  • 6 августаПреображение Господне (Яблочный спас);

 

Когда Преображение Господне или Яблочный спас в 2024 году
Украинцы в церкви в праздник. Фото: dostyp.com.ua
  • 7 августа — преподобного мученика Дометия;
  • 8 августа — святого исповедника Эмилиана; мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 9 августачествование памяти апостола Матвея;

 

Когда День памяти апостола Матия 2024 года
Икона апостола Матвея. Фото: google.com
  • 10 августа — мученика Лаврентия, архидьякона;
  • 11 августа — мученика Евпла;
  • 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
  • 13 августапредание Преображения; преподобного Максима исповедника;
  • 14 августапредпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
  • 15 августаУспение Пресвятой Богородицы;

 

Когда Успение Пресвятой Богородицы 2024 года
Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com
  • 16 августаОреховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;

 

Когда Ореховый Спас 2024 года
Орехи, хлеб и пшеница на столе. Фото: freepik.com
  • 17 августа — мученика Мирона;
  • 18 августа — мучеников Флора и Лавра;
  • 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;
  • 20 августа — пророка Самуила;
  • 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
  • 22 августа — мучеников Агатоника, Северияна и других;
  • 23 августапредание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
  • 24 августа — священномученика Евтихия;
  • 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
  • 26 августа — мучеников Андрияна и Наталии;
  • 27 августа — преподобного Пимена;
  • 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
  • 29 августаУсекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи);

 

Когда Усекновение председателя Иоанна Крестителя (Предтечи) 2024 года
Икона Усекновения главы Иоанна Крестителя. Фото: uapc.te.ua
  • 30 августа — Александра, Ивана, Павла, патриархов Царьградских;
  • 31 августаПоложение Пояса Пресвятой Богородицы.

 

Когда Уложение Пояса Пресвятой Богородицы 2024 года
Икона Положение Пояса Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Ранее мы писали, какие существуют украинские традиции в праздник Медовый Спас.

Напомним, мы рассказывали об особенностях празднования Орехового Спаса в Украине.

Также советуем узнать, что следует освящать в церкви на Яблочный Спас и какие важные запреты необходимо соблюдать в этот день.

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