Календар свят на серпень 2024 — що святкуємо, чи чекати вихідні на День Незалежності

Свята та вихідні у серпні 2024 — як відпочиватимемо на День Незалежності
Серпень 2024 року відзначиться одразу трьома значущими для українців датами — День Державного Прапора України, День Незалежності України, а також День пам'яті захисників України. Крім цього, в останній місяць літа буде низка професійних і міжнародних свят.
Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимемо у серпні 2024 року, скільки буде вихідних та чи чекати додатковий вихідний на День Незалежності.
Вихідні та робочі дні у серпні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
В останній місяць літа буде 31 календарний день, з них:
- 22 — робочі дні;
- 9 — офіційні вихідні (субота та неділя).
Вихідними у серпні стануть такі дати:
- 3 та 4 серпня;
- 10 та 11 серпня;
- 17 та 18 серпня;
- 24 та 25 серпня;
- 31 серпня.
Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2024
Цьогоріч державне свято День Незалежності України випадає на суботу (вихідний день), тож, за законами мирного часу, наступний будній день — тобто, понеділок, 26 серпня — має бути теж вихідним.
Проте, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії питання про додаткові вихідні співробітникам вирішують на свій розсуд.
Що відзначаємо у серпні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат
В останній місяць літа 2024 очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати:
- 1 серпня — День інкасатора, День пам’яті жертв Першої світової війни, Міжнародний день гри Маджонг, День всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день "чайлдфрі";
- 2 серпня — День пам'яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. День народження поштової скриньки, Міжнародний день пива, День Перуна;
- 3 серпня — Всесвітній день кавуна, Міжнародний день блюзу, Міжнародний день алопеції;
- 4 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України. День народження шампанського, День сестер, Міжнародний день прощення;
- 5 серпня — Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць;
- 6 серпня — Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми);
- 8 серпня — День військ зв'язку Збройних Сил України. Міжнародний день офтальмології, День народження холодильника, Міжнародний день нескінченності, Всесвітній день кішок;
- 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів;
- 10 серпня — Міжнародний день біодизеля, Міжнародний день блогінга, Всесвітній день лева;
- 11 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
- 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок;
- 13 серпня — Всесвітній день шульги;
- 14 серпня — Всесвітній день ящірки, Всесвітній день каліграфії;
- 15 серпня — День археолога;
- 16 серпня — День чоловічої краси, Всесвітній день повітряних зміїв;
- 17 серпня — Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин, Міжнародний день чорного кота;
- 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози;
- 19 серпня — День пасічника, День міста Коломия, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки (День філателії);
- 20 серпня — Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту;
- 21 серпня — Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара, День без косметики та макіяжу, День поета;
- 22 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;
- 23 серпня — День Державного Прапора України, День міста Харків. Міжнародний день сліпих собак, Всесвітній день нарциса, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
- 24 серпня — День Незалежності України.
- 25 серпня — День шахтаря, День міста Донецьк, День міста Рівне;
- 26 серпня — Міжнародний день актора, День туалетного паперу, День музичної йоги;
- 27 серпня — День українського сала, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день прощення;
- 28 серпня — День міста Тернопіль, Міжнародний день публічного читання коміксів;
- 29 серпня — День пам'яті захисників України. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародний день каберне, День народження мотоцикла;
- 30 серпня — Міжнародний день китової акули;
- 31 серпня — День авіації України, День далекобійника.
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