Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Свята та вихідні у серпні 2024 — як відпочиватимемо на День Незалежності arrow

Свята та вихідні у серпні 2024 — як відпочиватимемо на День Незалежності

26 липня 2024 06:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Календар свят на серпень 2024 — що святкуємо, чи чекати вихідні на День Незалежності
Святкування Дня Незалежності у Києві. Фото: Сайт президента України, Unsplash
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Серпень 2024 року відзначиться одразу трьома значущими для українців датами — День Державного Прапора України, День Незалежності України, а також День пам'яті захисників України. Крім цього, в останній місяць літа буде низка професійних і міжнародних свят.

Читайте також:

Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимемо у серпні 2024 року, скільки буде вихідних та чи чекати додатковий вихідний на День Незалежності.

Вихідні та робочі дні у серпні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В останній місяць літа буде 31 календарний день, з них:

  • 22 — робочі дні;
  • 9 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у серпні стануть такі дати:

  • 3 та 4 серпня;
  • 10 та 11 серпня;
  • 17 та 18 серпня;
  • 24 та 25 серпня;
  • 31 серпня.

 

Вихідні та робочі дні у липні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці
Планер на літо. Фото: freepik.com

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2024

Цьогоріч державне свято День Незалежності України випадає на суботу (вихідний день), тож, за законами мирного часу, наступний будній день — тобто, понеділок, 26 серпня — має бути теж вихідним.

Проте, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії питання про додаткові вихідні співробітникам вирішують на свій розсуд.  

 

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2024
Щоденник справ та вихідних. Фото: depositphotos.com

Що відзначаємо у серпні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В останній місяць літа 2024 очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати: 

  • 1 серпня — День інкасатора, День пам’яті жертв Першої світової війни, Міжнародний день гри Маджонг, День всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день "чайлдфрі";
  • 2 серпня День пам'яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. День народження поштової скриньки, Міжнародний день пива, День Перуна;
  • 3 серпняВсесвітній день кавуна, Міжнародний день блюзу, Міжнародний день алопеції;
  • 4 серпняДень Повітряних сил Збройних Сил України. День народження шампанського, День сестер, Міжнародний день прощення;
  • 5 серпня — Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць; 
  • 6 серпня — Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми);
  • 8 серпняДень військ зв'язку Збройних Сил України. Міжнародний день офтальмології, День народження холодильника, Міжнародний день нескінченності, Всесвітній день кішок;
  • 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів;
  • 10 серпня — Міжнародний день біодизеля, Міжнародний день блогінга, Всесвітній день лева;
  • 11 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
  • 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок;
  • 13 серпня — Всесвітній день шульги;
  • 14 серпня — Всесвітній день ящірки, Всесвітній день каліграфії;
  • 15 серпня — День археолога;
  • 16 серпня — День чоловічої краси, Всесвітній день повітряних зміїв;
  • 17 серпня — Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин, Міжнародний день чорного кота;
  • 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози;
  • 19 серпня — День пасічника, День міста Коломия, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки (День філателії);
  • 20 серпня — Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту;
  • 21 серпня — Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара, День без косметики та макіяжу, День поета;
  • 22 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;
  • 23 серпняДень Державного Прапора УкраїниДень міста Харків. Міжнародний день сліпих собак, Всесвітній день нарциса, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
  • 24 серпняДень Незалежності України.
  • 25 серпня — День шахтаря, День міста Донецьк, День міста Рівне;
  • 26 серпня — Міжнародний день актора, День туалетного паперу, День музичної йоги;
  • 27 серпня — День українського сала, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день прощення;
  • 28 серпня — День міста Тернопіль, Міжнародний день публічного читання коміксів;
  • 29 серпняДень пам'яті захисників України. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародний день каберне, День народження мотоцикла;
  • 30 серпня — Міжнародний день китової акули;
  • 31 серпняДень авіації України, День далекобійника.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

свята вихідні День Незалежності Україна календар серпень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

12 липня 2024

08:40 Держдопомоги не буде — хто з переселенців залишиться без виплат