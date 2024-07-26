Календар свят на серпень 2024 — що святкуємо, чи чекати вихідні на День Незалежності

Святкування Дня Незалежності у Києві. Фото: Сайт президента України, Unsplash

Серпень 2024 року відзначиться одразу трьома значущими для українців датами — День Державного Прапора України, День Незалежності України, а також День пам'яті захисників України. Крім цього, в останній місяць літа буде низка професійних і міжнародних свят.

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Новини.LIVE розповідає, коли та які важливі дати відзначатимемо у серпні 2024 року, скільки буде вихідних та чи чекати додатковий вихідний на День Незалежності.

Вихідні та робочі дні у серпні 2024 року — скільки та коли відпочиватимуть українці

В останній місяць літа буде 31 календарний день, з них:

22 — робочі дні;

9 — офіційні вихідні (субота та неділя).

Вихідними у серпні стануть такі дати:

3 та 4 серпня;

10 та 11 серпня;

17 та 18 серпня;

24 та 25 серпня;

31 серпня.

Планер на літо. Фото: freepik.com

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2024

Цьогоріч державне свято День Незалежності України випадає на суботу (вихідний день), тож, за законами мирного часу, наступний будній день — тобто, понеділок, 26 серпня — має бути теж вихідним.

Проте, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже додаткові вихідні на державні свята скасовуються. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Водночас приватні компанії питання про додаткові вихідні співробітникам вирішують на свій розсуд.

Щоденник справ та вихідних. Фото: depositphotos.com

Що відзначаємо у серпні 2024 року — новий календар свят та пам'ятних дат

В останній місяць літа 2024 очікуйте на такі державні, професійні, міжнародні свята та важливі дати:

1 серпня — День інкасатора, День пам’яті жертв Першої світової війни, Міжнародний день гри Маджонг, День всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день "чайлдфрі";

— День інкасатора, День пам’яті жертв Першої світової війни, Міжнародний день гри Маджонг, День всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день "чайлдфрі"; 2 серпня — День пам'яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України . День народження поштової скриньки, Міжнародний день пива, День Перуна;

— . День народження поштової скриньки, Міжнародний день пива, День Перуна; 3 серпня — Всесвітній день кавун а, Міжнародний день блюзу, Міжнародний день алопеції;

— а, Міжнародний день блюзу, Міжнародний день алопеції; 4 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України . День народження шампанського, День сестер, Міжнародний день прощення;

— . День народження шампанського, День сестер, Міжнародний день прощення; 5 серпня — Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць;

— Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць; 6 серпня — Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми);

— Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми); 8 серпня — День військ зв'язку Збройних Сил України . Міжнародний день офтальмології, День народження холодильника, Міжнародний день нескінченності, Всесвітній день кішок;

— . Міжнародний день офтальмології, День народження холодильника, Міжнародний день нескінченності, Всесвітній день кішок; 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів;

— Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів; 10 серпня — Міжнародний день біодизеля, Міжнародний день блогінга, Всесвітній день лева;

— Міжнародний день біодизеля, Міжнародний день блогінга, Всесвітній день лева; 11 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;

— День будівельника, День працівників ветеринарної медицини; 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок;

— Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день слонів, День вінілових платівок; 13 серпня — Всесвітній день шульги;

— Всесвітній день шульги; 14 серпня — Всесвітній день ящірки, Всесвітній день каліграфії;

— Всесвітній день ящірки, Всесвітній день каліграфії; 15 серпня — День археолога;

— День археолога; 16 серпня — День чоловічої краси, Всесвітній день повітряних зміїв;

— День чоловічої краси, Всесвітній день повітряних зміїв; 17 серпня — Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин, Міжнародний день чорного кота;

— Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин, Міжнародний день чорного кота; 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози;

— Всесвітній день дослідження раку молочної залози; 19 серпня — День пасічника, День міста Коломия, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки (День філателії);

— День пасічника, День міста Коломия, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки (День філателії); 20 серпня — Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту;

— Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту; 21 серпня — Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара, День без косметики та макіяжу, День поета;

— Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара, День без косметики та макіяжу, День поета; 22 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;

— Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока; 23 серпня — День Державного Прапора України , День міста Харків . Міжнародний день сліпих собак, Всесвітній день нарциса, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;

— , . Міжнародний день сліпих собак, Всесвітній день нарциса, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації; 24 серпня — День Незалежності України .

— . 25 серпня — День шахтаря, День міста Донецьк, День міста Рівне;

— День шахтаря, День міста Донецьк, День міста Рівне; 26 серпня — Міжнародний день актора, День туалетного паперу, День музичної йоги;

— Міжнародний день актора, День туалетного паперу, День музичної йоги; 27 серпня — День українського сала, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день прощення;

— День українського сала, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день прощення; 28 серпня — День міста Тернопіль, Міжнародний день публічного читання коміксів;

— День міста Тернопіль, Міжнародний день публічного читання коміксів; 29 серпня — День пам'яті захисників України . Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародний день каберне, День народження мотоцикла;

— . Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародний день каберне, День народження мотоцикла; 30 серпня — Міжнародний день китової акули;

— Міжнародний день китової акули; 31 серпня — День авіації України, День далекобійника.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.