Календарь праздников на август 2024 — что празднуем и ждать ли выходных в День Независимости

Празднование Дня Независимости в Киеве. Фото: Сайт президента Украины, Unsplash

Август 2024 года отметится сразу тремя значимыми для украинцев датами — День Государственного Флага Украины, День Независимости Украины, а также День памяти защитников Украины. Кроме этого, в последний месяц лета будет ряд профессиональных и международных праздников.

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Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты отметим в августе 2024 года, сколько будет выходных и ожидать ли дополнительный выходной на День Независимости.

Выходные и рабочие дни в августе 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

В последней месяц лета будет 31 календарный день, из них:

22 — рабочие дни;

9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в августе станут следующие даты:

3 и 4 августа;

10 и 11 августа;

17 и 18 августа;

24 и 25 августа;

31 августа.

Планер на лето. Фото: freepik.com

Будут ли дополнительные выходные в августе 2024 года

В этом году государственный праздник День Независимости Украины выпадает на субботу (выходной день), поэтому по законам мирного времени следующий будний день — то есть, понедельник, 26 августа — должен быть тоже выходным.

Однако в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании вопросы о дополнительных выходных сотрудникам решают по своему усмотрению.

Дневник дел и выходных. Фото: depositphotos.com

Что отмечаем в августе 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

В последний месяц лета 2024 года ожидайте таких государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат:

1 августа — День инкассатора, День памяти жертв Первой мировой войны, Международный день игры Маджонг, День всемирной паутины (World Wide Web Day), Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день "чайлдфри";

— День инкассатора, День памяти жертв Первой мировой войны, Международный день игры Маджонг, День всемирной паутины (World Wide Web Day), Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день "чайлдфри"; 2 августа — День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины . День рождения почтового ящика, Международный день пива, День Перуна;

— . День рождения почтового ящика, Международный день пива, День Перуна; 3 августа — Всемирный день арбуза , Международный день блюза, Международный день алопеции;

— , Международный день блюза, Международный день алопеции; 4 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины . День рождения шампанского; День сестер; Международный день прощения;

— . День рождения шампанского; День сестер; Международный день прощения; 5 августа — Международный день светофора, Всемирный день устриц;

— Международный день светофора, Всемирный день устриц; 6 августа — Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы);

— Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы); 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины . Международный день офтальмологии; День рождения холодильника; Международный день бесконечности; Всемирный день кошек;

— . Международный день офтальмологии; День рождения холодильника; Международный день бесконечности; Всемирный день кошек; 9 августа — Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга, Всемирный день книголюбов;

— Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга, Всемирный день книголюбов; 10 августа — Международный день биодизеля, Международный день блогинга, Всемирный день льва;

— Международный день биодизеля, Международный день блогинга, Всемирный день льва; 11 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины;

— День строителя, День работников ветеринарной медицины; 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины, Всемирный день слонов, День виниловых пластинок;

— Международный день молодежи и День молодежи Украины, Всемирный день слонов, День виниловых пластинок; 13 августа — Всемирный день левшей;

— Всемирный день левшей; 14 августа — Всемирный день ящерицы, Всемирный день каллиграфии;

— Всемирный день ящерицы, Всемирный день каллиграфии; 15 августа — День археолога;

— День археолога; 16 августа — День мужской красоты, Всемирный день воздушных змеев;

— День мужской красоты, Всемирный день воздушных змеев; 17 августа — Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных, Международный день черного кота;

— Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных, Международный день черного кота; 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы;

— Всемирный день исследования рака молочной железы; 19 августа — День пасечника, День города Коломыя, Международный день орангутанга, Всемирный день фотографии, Международный день банта, День почтовой марки (День филателии);

— День пасечника, День города Коломыя, Международный день орангутанга, Всемирный день фотографии, Международный день банта, День почтовой марки (День филателии); 20 августа — Всемирный день лени, Всемирный день москитов, Международный день медицинского транспорта;

— Всемирный день лени, Всемирный день москитов, Международный день медицинского транспорта; 21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день Аватар, День без косметики и макияжа, День поэта;

— Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день Аватар, День без косметики и макияжа, День поэта; 22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока;

— Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока; 23 августа — День Государственного Флага Украины , День города Харьков . Международный день слепых собак; Всемирный день нарцисса; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;

— , . Международный день слепых собак; Всемирный день нарцисса; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации; 24 августа — День Независимости Украины .

— . 25 августа — День шахтера, День города Донецк, День города Ровно;

— День шахтера, День города Донецк, День города Ровно; 26 августа — Международный день актера, День туалетной бумаги, День музыкальной йоги;

— Международный день актера, День туалетной бумаги, День музыкальной йоги; 27 августа — День украинского сала, Международный день лотереи, Всемирный день прощения;

— День украинского сала, Международный день лотереи, Всемирный день прощения; 28 августа — День города Тернополь, Международный день публичного чтения комиксов;

— День города Тернополь, Международный день публичного чтения комиксов; 29 августа — День памяти защитников Украины . Международный день действий против ядерных испытаний; Международный день каберне; День рождения мотоцикла;

— . Международный день действий против ядерных испытаний; Международный день каберне; День рождения мотоцикла; 30 августа — Международный день китовой акулы;

— Международный день китовой акулы; 31 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика.

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