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Праздники и выходные в августе 2024 — как будем отдыхать на День Независимости

26 июля 2024 06:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Календарь праздников на август 2024 — что празднуем и ждать ли выходных в День Независимости
Празднование Дня Независимости в Киеве. Фото: Сайт президента Украины, Unsplash
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Август 2024 года отметится сразу тремя значимыми для украинцев датами — День Государственного Флага Украины, День Независимости Украины, а также День памяти защитников Украины. Кроме этого, в последний месяц лета будет ряд профессиональных и международных праздников.

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Новини.LIVE рассказывает, когда и какие важные даты отметим в августе 2024 года, сколько будет выходных и ожидать ли дополнительный выходной на День Независимости.

Выходные и рабочие дни в августе 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

В последней месяц лета будет 31 календарный день, из них:

  • 22 — рабочие дни;
  • 9 — официальные выходные (суббота и воскресенье).

Выходными в августе станут следующие даты:

  • 3 и 4 августа;
  • 10 и 11 августа;
  • 17 и 18 августа;
  • 24 и 25 августа;
  • 31 августа.

 

Выходные и рабочие дни в июле 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Планер на лето. Фото: freepik.com

Будут ли дополнительные выходные в августе 2024 года

В этом году государственный праздник День Независимости Украины выпадает на субботу (выходной день), поэтому по законам мирного времени следующий будний день — то есть, понедельник, 26 августа — должен быть тоже выходным.

Однако в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В то же время частные компании вопросы о дополнительных выходных сотрудникам решают по своему усмотрению.

 

Будут ли дополнительные выходные в августе 2024 года
Дневник дел и выходных. Фото: depositphotos.com

Что отмечаем в августе 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

В последний месяц лета 2024 года ожидайте таких государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат:

  • 1 августа — День инкассатора, День памяти жертв Первой мировой войны, Международный день игры Маджонг, День всемирной паутины (World Wide Web Day), Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день "чайлдфри";
  • 2 августаДень памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. День рождения почтового ящика, Международный день пива, День Перуна;
  • 3 августаВсемирный день арбуза, Международный день блюза, Международный день алопеции;
  • 4 августаДень Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. День рождения шампанского; День сестер; Международный день прощения;
  • 5 августа — Международный день светофора, Всемирный день устриц;
  • 6 августа — Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы);
  • 8 августаДень войск связи Вооруженных Сил Украины. Международный день офтальмологии; День рождения холодильника; Международный день бесконечности; Всемирный день кошек;
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга, Всемирный день книголюбов;
  • 10 августа — Международный день биодизеля, Международный день блогинга, Всемирный день льва;
  • 11 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины;
  • 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины, Всемирный день слонов, День виниловых пластинок;
  • 13 августа — Всемирный день левшей;
  • 14 августа — Всемирный день ящерицы, Всемирный день каллиграфии;
  • 15 августа — День археолога;
  • 16 августа — День мужской красоты, Всемирный день воздушных змеев;
  • 17 августа — Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных, Международный день черного кота;
  • 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы;
  • 19 августа — День пасечника, День города Коломыя, Международный день орангутанга, Всемирный день фотографии, Международный день банта, День почтовой марки (День филателии);
  • 20 августа — Всемирный день лени, Всемирный день москитов, Международный день медицинского транспорта;
  • 21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день Аватар, День без косметики и макияжа, День поэта;
  • 22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений, Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока;
  • 23 августаДень Государственного Флага Украины, День города Харьков. Международный день слепых собак; Всемирный день нарцисса; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;
  • 24 августаДень Независимости Украины.
  • 25 августа — День шахтера, День города Донецк, День города Ровно;
  • 26 августа — Международный день актера, День туалетной бумаги, День музыкальной йоги;
  • 27 августа — День украинского сала, Международный день лотереи, Всемирный день прощения;
  • 28 августа — День города Тернополь, Международный день публичного чтения комиксов;
  • 29 августаДень памяти защитников Украины. Международный день действий против ядерных испытаний; Международный день каберне; День рождения мотоцикла;
  • 30 августа — Международный день китовой акулы;
  • 31 августаДень авиации Украины, День дальнобойщика.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

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