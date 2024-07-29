День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — щирі привітання, картинки та листівки

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ. Фото: facebook.com/usofcom

У цей понеділок, 29 липня, в Україні відзначають важливе свято День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Бійці ССО виконують найнебезпечнішу та найважчу роботу — займаються розвідкою, організовують диверсії в тилу супротивника, керують партизанами, здійснюють військову підтримку щодо виконання спецзавдань. Вони — військова еліта країни, яка знищує ворога та наближає нашу перемогу. Девіз ССО України — "Йду на Ви!".

Новини.LIVE підготував щирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте відважних та сильних захисників, які кожного дня ціною свого життя захищають нас та нашу державу.

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Сьогодні день ССО, вітаю,

Кар'єрного росту тобі щиро бажаю,

Завжди будь у відмінній формі,

Нехай в родині все буде в нормі.

Бажаю життя довгого та удачі,

І везіння простого на додачу.

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом —

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, синку милий!

***

Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,

Ви надійні і вірні сини України,

Нехай легкою буде служба завжди,

Всіх благ вам, сімейної гармонії та теплоти.

Щ ирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ у прозі

Щиро дякую тобі за захист України! Бажаю козацької мужності, могутньої сили волі та віри у власні сили. З Днем Сил спецоперацій ЗСУ!

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У День ССО ЗСУ від щирого серця бажаю тобі сталевих нервів, невичерпних сил, незламної віри, сміливих ідей і добрих надій!

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Вітаю з Днем ССО ЗСУ! Бажаю тобі відмінного здоров'я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

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Прийми мої вітання і побажання успіхів у твоїй непростій і небезпечній роботі. Нехай береже тебе ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! З Днем Сил спецоперацій ЗСУ!

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Я щиро вітаю тебе з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Хай кожен ваш крок буде впевненим, а кожна місія — успішною. Дякую за службу та внесок у мирне майбутнє нашої країни.

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Любий наш захиснику, вітаємо тебе зі святом — Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Ти наша гордість, а для інших — приклад відваги та самопожертви. Бажаємо безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому. Любимо та віримо у тебе усім серцем!

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Любий, вітаю з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Ціную твою відвагу і готовність ризикувати заради нашого майбутнього. Бажаю міцного здоров'я, незламного духу і нових звершень!

День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — листівки до свята 29 липня

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ

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