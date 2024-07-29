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Дякуємо за захист — щирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року

29 липня 2024 07:53
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — щирі привітання, картинки та листівки
Бійці Сил спецоперацій ЗСУ. Фото: facebook.com/usofcom
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей понеділок, 29 липня, в Україні відзначають важливе свято День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Бійці ССО виконують найнебезпечнішу та найважчу роботу —  займаються розвідкою, організовують диверсії в тилу супротивника, керують партизанами, здійснюють військову підтримку щодо виконання спецзавдань. Вони — військова еліта країни, яка знищує ворога та наближає нашу перемогу. Девіз ССО України — "Йду на Ви!".

Новини.LIVE підготував щирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте відважних та сильних захисників, які кожного дня ціною свого життя захищають нас та нашу державу.

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З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 2024 — вірші українською мовою 

Сьогодні день ССО, вітаю,
Кар'єрного росту тобі щиро бажаю, 
Завжди будь у відмінній формі,
Нехай в родині все буде в нормі.
Бажаю життя довгого та удачі,
І везіння простого на додачу.

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом —
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, синку милий!

***

Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,
Ви надійні і вірні сини України,
Нехай легкою буде служба завжди,
Всіх благ вам, сімейної гармонії та теплоти.

Щирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ у прозі 

Щиро дякую тобі за захист України! Бажаю козацької мужності, могутньої сили волі та віри у власні сили. З Днем Сил спецоперацій ЗСУ!

***

У День ССО ЗСУ від щирого серця бажаю тобі сталевих нервів, невичерпних сил, незламної віри, сміливих ідей і добрих надій!

***

Вітаю з Днем ССО ЗСУ! Бажаю тобі відмінного здоров'я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

***

Прийми мої вітання і побажання успіхів у твоїй непростій і небезпечній роботі. Нехай береже тебе ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! З Днем Сил спецоперацій ЗСУ!

***

Я щиро вітаю тебе з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Хай кожен ваш крок буде впевненим, а кожна місія — успішною. Дякую за службу та внесок у мирне майбутнє нашої країни.

***

Любий наш захиснику, вітаємо тебе зі святом — Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Ти наша гордість, а для інших — приклад відваги та самопожертви. Бажаємо безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому. Любимо та віримо у тебе усім серцем!

***

Любий, вітаю з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Ціную твою відвагу і готовність ризикувати заради нашого майбутнього. Бажаю міцного здоров'я, незламного духу і нових звершень!

День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — листівки до свята 29 липня

День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — листівки до свята 29 липня
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День сил спецоперацій ЗСУ 2024 — листівки
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Щирі привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 2024
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 2024
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця. 

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